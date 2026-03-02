Falha elétrica causa interrupção de linha do metrô de Fortaleza

Uma falha elétrica interrompeu parcialmente a circulação da Linha Sul do metrô na manhã desta segunda-feira (2), entre as estações Raquel de Queiroz e Aracapé, em Fortaleza. O problema foi registrado por volta das 7h e afetou o fornecimento de energia na via 01, impactando temporariamente a operação no trecho.

De acordo com a administração do sistema, um trem precisou permanecer parado momentaneamente na estação Alto Alegre (via 01) até que a energia fosse restabelecida.

Em foto enviada à Verdinha FM, foi visto um grande número de passageiros na estação Aracapé durante o período de paralisação do serviço.

Durante a ocorrência, a via 02 seguiu energizada em toda a sua extensão, assim como os demais trechos da via 01, o que permitiu a continuidade parcial da operação com ajustes pontuais na circulação das composições.

O Metrofor informou que a equipe de manutenção atuou no local e restabeleceu o fornecimento de energia no trecho afetado. A operação da Linha Sul foi normalizada por volta das 8h, com cinco composições em circulação e atendimento regular em toda a extensão do sistema.