Aço Cearense e SINOBRAS realizam a 1ª Corrida da Construção em Fortaleza

Prova marca a expansão das ações esportivas das marcas no Ceará e integra as celebrações de 300 anos da Capital

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: O evento contará com percursos de 2km, 5km e 10km.
Foto: divulgação

O Aço Cearense e a SINOBRAS realizam, no dia 26 de abril de 2026, a primeira edição da Corrida da Construção, iniciativa que une esporte, cidade e setor produtivo em uma experiência em Fortaleza. Com caminhada de 2 km e provas de 5 km e 10 km, a corrida promove integração entre players da construção civil, engenheiros, arquitetos, empresários, lideranças institucionais, comunidade local e famílias.  

Segundo Ricardo Dias, diretor comercial e marketing do Grupo Aço Cearense, a criação da corrida nasce da vontade de celebrar a conexão da empresa com a capital cearense e com o setor da construção civil. “Em um momento simbólico para a cidade, o evento reforça o compromisso do Grupo com o desenvolvimento local, valorizando as pessoas que constroem Fortaleza todos os dias e promovendo integração, bem-estar e relacionamento entre marcas, profissionais e a comunidade”, destaca. 

Com expectativa de reunir 3 mil participantes, a iniciativa ainda conta com ativações de marcas, guarda-volumes gratuitos, arena VIP para convidados e ação solidária com arrecadação de alimentos. “Toda a arrecadação será destinada a instituições sociais apoiadas pelo Instituto Aço Cearense, que atua no fortalecimento de projetos sociais e no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade”, ressalta. 

Percursos, largadas e premiações 

A programação inclui caminhada de 2 km, com largada às 5h30, além das provas de 5 km e 10 km, que terão largada única às 5h45. A concentração e o ponto de partida são na Praça Almirante Saldanha, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Já a premiação contempla os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino.  

Inscrições e kits 

Abertas a partir do dia 27 de fevereiro, as inscrições possuem vagas limitadas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site loja.acocearense.com.br/corrida. Elas estão divididas em três lotes: o Lote 1 – Lançamento, disponível de 27/02 a 01/03, possui o Kit Básico por R$ 119 e o Kit Premium por R$ 189. No Lote 2, de 02/03 a 22/03, os valores passam para R$ 129 (Kit Básico) e R$ 199 (Kit Premium). Já o Lote 3, de 23/03 a 21/04, mantém o Kit Básico em R$ 129, enquanto o Kit Premium será comercializado por R$ 209. Todos os kits incluem camisa oficial, número de peito com chip e medalha, e o Kit Premium conta ainda com itens exclusivos, como pochete e garrafa porta-toalha. 

Serviço 
1ª Corrida da Construção – Aço Cearense e SINOBRAS 
Data: 26 de abril de 2026 
Largada: 2 km: largada às 05:30 / 5 km e 10 km: largada única às 05:45 
Local: Praça Almirante Saldanha - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 
Inscrições: loja.acocearense.com.br/corrida 
Instagram: @corridadaconstrucao | @acocearense | @sinobras.sa 

Programa deve contemplar todos os estados do Ceará em breve.
Ceará

Praças de mais 46 cidades do Ceará terão wi-fi grátis; veja locais

Implantação deve concluir a instalação de internet gratuita em todos os municípios do Estado.

Redação
Há 2 minutos
Ceará

Ceará

Lagoa do Mondubim alia natureza e lazer em Fortaleza

Parque urbano na Regional 10 reúne famílias e é espaço para diversão gratuita e acessível

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
foto de mão segurando uma CNH.
Ceará

CNH gratuita: Governo abre 150 vagas para público LGBTI+ no Ceará

Saiba como se inscrever no programa CNH Popular.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Mão segura documentação como RG e certidão de nascimento.
Ceará

Mutirão recebe inscrições para retificação de nome e gênero de pessoas trans em Fortaleza

A mobilização começa na próxima segunda-feira (2) e segue até 6 de março.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga
Ceará

Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga

Paulo Rodrigo, de 42 anos, tocou o instrumento no Pico Alto, na cidade serrana, e garantiu recorde nacional.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Sala de aula de música com cerca de 12 adolescentes sentados em cadeiras azuis, usando uniforme escolar, enquanto um professor em pé conduz a atividade na frente do grupo. Nas paredes, há vários violões pendurados e, ao fundo, uma bateria e outros instrumentos musicais, indicando um ambiente de ensino artístico em tempo integral.
Ceará

Estados do Nordeste lideram oferta de ensino médio integral na rede pública; CE é 3º em matrículas

Dados do Censo Escolar apontam que 57% dos alunos de escolas estaduais e federais no Ceará estudam em jornada ampliada.

Thatiany Nascimento
26 de Fevereiro de 2026
Ilustração de um balão de ar quente azul e amarelo com o texto Fortaleza 300 Anos, sobrevoando uma praça com prédios históricos. O balão possui uma cabine de vidro com pessoas, tendo o mar ao fundo.
Ceará

CDL propõe balão panorâmico no Centro em comemoração aos 300 anos de Fortaleza

Investimento necessário para o projeto é estimado entre R$ 12 e 18 milhões.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Chuva em Fortaleza.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

Renato Bezerra
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Censo escolar registra redução de alunos na educação básica; CE teve 24 mil matrículas a menos

A queda não significa, necessariamente, diminuição da oferta de vagas ou piora no acesso à escola.

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
26 de Fevereiro de 2026
Praia de Iracema.
Ceará

Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas

Os cearenses terão duas oportunidades de pausar a rotina.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Com descontos, Unifor facilita acesso para estudantes acima dos 50 anos

Universidade conta com programa especial para alunos com mais de 50 anos, ampliando as oportunidades de crescimento.

Agência de Conteúdo DN
26 de Fevereiro de 2026
Foto de fósseis de peixes que estavam na Suíça e foram repatriados no Cariri.
Ceará

Fósseis que estavam na Suíça são repatriados no Cariri

Material havia sido retirado ilegalmente da Bacia do Araripe.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Motocicleta no chão atrás de ônibus.
Ceará

Motociclista avança preferencial, bate em ônibus e morre no Meireles, em Fortaleza

Segundo a AMC, que atendeu à ocorrência, o condutor da motocicleta não era habilitado para pilotar.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Mulher em alagamento segurando guarda-chuva e uma bolsa em um dia chuvoso.
Ceará

Inmet emite aviso de chuvas intensas para 38 cidades do Ceará; veja lista

As fortes precipitações estão previstas até as 23h59 de sexta-feira (27).

João Lima Neto
25 de Fevereiro de 2026
Tutora de Luna fez relato em vídeo sobre a morte do animal.
Ceará

Empresário da 'picape voadora' é suspeito de atropelar e matar cachorro em Russas

Homem prestou depoimento em delegacia nessa terça-feira (24).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Imagem é dividida em duas partes. De um lado, mostra uma foto de Maria de Jesus vestindo uma blusa lilás e um short preto, com a mão na cintura e olhando para o lado. A outra metade mostra uma imagem da cachoeira de Pires Ferreira.
Ceará

Após morte de turista, cachoeira em Pires Ferreira tem acesso restrito e novas sinalizações

Maria de Jesus Rodrigues Paiva estava na cidade a passeio quando foi atingida por pedra.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Obra de pavimentação de ruas por trabalhadores em uniforme laranja na cidade, com construções e edifícios ao fundo, serviço de revitalização urbana em andamento.
Ceará

Ruas do Centro de Fortaleza serão interditadas para obras; veja desvios

Interdição deve durar entre 30 e 45 dias.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Uma criança recebe uma injeção no braço de um profissional de saúde usando luvas. A criança veste uma camisa floral amarela.
Ceará

Ceará já registra oito mortes por meningite em 2026; entenda a doença

Jovens são maioria entre os 25 casos confirmados neste ano.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Jato de água potente em formato de véu sendo liberado de um tubo industrial robusto na barragem do açude Orós, no Ceará.
Ceará

Águas do Orós e Castanhão devem chegar à Grande Fortaleza nesta terça (24)

Medida deve complementar sistema de abastecimento metropolitano.

Nicolas Paulino
24 de Fevereiro de 2026