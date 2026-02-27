Aço Cearense e SINOBRAS realizam a 1ª Corrida da Construção em Fortaleza

O Aço Cearense e a SINOBRAS realizam, no dia 26 de abril de 2026, a primeira edição da Corrida da Construção, iniciativa que une esporte, cidade e setor produtivo em uma experiência em Fortaleza. Com caminhada de 2 km e provas de 5 km e 10 km, a corrida promove integração entre players da construção civil, engenheiros, arquitetos, empresários, lideranças institucionais, comunidade local e famílias.

Segundo Ricardo Dias, diretor comercial e marketing do Grupo Aço Cearense, a criação da corrida nasce da vontade de celebrar a conexão da empresa com a capital cearense e com o setor da construção civil. “Em um momento simbólico para a cidade, o evento reforça o compromisso do Grupo com o desenvolvimento local, valorizando as pessoas que constroem Fortaleza todos os dias e promovendo integração, bem-estar e relacionamento entre marcas, profissionais e a comunidade”, destaca.

Com expectativa de reunir 3 mil participantes, a iniciativa ainda conta com ativações de marcas, guarda-volumes gratuitos, arena VIP para convidados e ação solidária com arrecadação de alimentos. “Toda a arrecadação será destinada a instituições sociais apoiadas pelo Instituto Aço Cearense, que atua no fortalecimento de projetos sociais e no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade”, ressalta.

Percursos, largadas e premiações

A programação inclui caminhada de 2 km, com largada às 5h30, além das provas de 5 km e 10 km, que terão largada única às 5h45. A concentração e o ponto de partida são na Praça Almirante Saldanha, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Já a premiação contempla os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino.

Inscrições e kits

Abertas a partir do dia 27 de fevereiro, as inscrições possuem vagas limitadas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site loja.acocearense.com.br/corrida. Elas estão divididas em três lotes: o Lote 1 – Lançamento, disponível de 27/02 a 01/03, possui o Kit Básico por R$ 119 e o Kit Premium por R$ 189. No Lote 2, de 02/03 a 22/03, os valores passam para R$ 129 (Kit Básico) e R$ 199 (Kit Premium). Já o Lote 3, de 23/03 a 21/04, mantém o Kit Básico em R$ 129, enquanto o Kit Premium será comercializado por R$ 209. Todos os kits incluem camisa oficial, número de peito com chip e medalha, e o Kit Premium conta ainda com itens exclusivos, como pochete e garrafa porta-toalha.