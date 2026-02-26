Diário do Nordeste
Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga

Paulo Rodrigo, de 42 anos, tocou o instrumento no Pico Alto, na cidade serrana, e garantiu recorde nacional.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

O pianista cearense Paulo Rodrigo, de 42 anos, uniu a paixão pela música e por enfrentar desafios para levar um piano de 120 kg até o ponto mais elevado da cidade de Guaramiranga, o Pico Alto, e tocá-lo no local. 

O processo para levar o robusto instrumento até lá precisou de uma equipe de oito pessoas e incluiu desafios como condições climáticas adversas e a necessidade de transportá-lo desmontado por uma trilha.

O fato ocorreu em janeiro de 2026 e, agora em fevereiro, foi reconhecido pelo RankBrasil, empresa de certificação de recordes brasileiros. A apresentação do artista em Pico Alto foi gravada e o vídeo compõe o projeto “Orgulho de Ser Cearense”, que busca valorizar paisagens e histórias do Estado.

Desafios incluíram acesso e neblina

Para cumprir o feito de tocar no Pico Alto, que fica aproximadamente 1.115 metros acima do nível do mar, Paulo Rodrigo e a equipe — que incluiu apoio estratégico, capatazia e guia de turismo — se planejaram por mais de um ano. 

“Apesar das visitas técnicas que a gente fez, o reconhecimento da trilha foi bem difícil porque é uma trilha muito estreita e tem um desfiladeiro, então tivemos que ter uma atenção e um cuidado muito grande de toda a equipe”, narra Paulo ao Diário do Nordeste.

Para ele, o principal desafio foi, de fato, o acesso ao local. “Precisamos adaptar toda a logística: retiramos as pernas do piano e o transportamos na vertical, dentro de uma bag própria para esse tipo de deslocamento”, explica.

O pianista Paulo Rodrigo posa ao lado de um piano azul vibrante no topo do Pico Alto, em Guaramiranga, cercado por uma vegetação serrana e rochas. Uma névoa densa e esbranquiçada encobre o horizonte ao fundo, criando uma atmosfera serena e onírica que destaca o contraste entre o instrumento colorido e a natureza.
Legenda: Gravações feitas da apresentação no topo do Pico Alto, em Guaramiranga, compõem clipe em homenagem à cidade serrana.
Foto: Divulgação.

O percurso não era plano, havia muitos desníveis, pedras e trechos de subida, o que exigiu bastante cuidado e esforço de toda a equipe até chegarmos ao ponto da gravação”, segue o pianista.

Outro ponto de dificuldade citado por ele foi a neblina. “Ficamos com pouca visibilidade também porque estava chovendo, o que dificultou mais ainda tanto o transporte do piano, como para os equipamentos para poder fazer a captação do clipe”, avança.

“Profunda realização e gratidão”

Apesar das dificuldades, foi possível chegar com o instrumento ao topo do local em Guaramiranga e efetivar a gravação. Para o artista, “valeu a pena cada passo”

“A sensação ao concluir mais esse desafio foi de profunda realização e gratidão. É a certeza de que, com planejamento e determinação, conseguimos transformar algo improvável em realidade”, celebra.

Paulo usa o termo “mais esse desafio” porque não é a primeira vez que ele se apresenta em um contexto inusitado.

Anteriormente, o cearense já levou e tocou o mesmo piano azul em cenários incomuns: em um balão de ar quente, a 3 mil pés de altura, e em um globo da morte com duas motos em movimento. As duas iniciativas anteriores também foram certificadas pelo RankBrasil.

“O que me motiva é saber que não é apenas um sonho meu, é a realização de muitas pessoas que sonham junto comigo e fazem parte dessa caminhada. Cada recorde é construído em equipe e carrega o esforço, a dedicação e a energia de todos que acreditam no projeto”
Paulo Rodrigo
pianista

Em um panorama geral, o pianista destaca, ainda, ser movido pelo “desejo de inspirar”. “Quero que, ao verem esses desafios sendo superados, as pessoas entendam que também podem realizar seus próprios sonhos, independentemente da área em que atuem”, afirma.

Sem dar detalhes, Paulo adianta que já existem projetos de “novos desafios” do tipo: “Este ano ainda traremos outros recordes para o nosso estado. Já gravamos duas cidades da terceira temporada do projeto (‘Orgulho de Ser Cearense’) e ainda faltam oito. Tem muita emoção, superação e novidade vindo por aí”.

Destaque para a identidade cearense

Os registros da apresentação em Pico Alto compõem o clipe da canção “Guaramiranga”, composta por ele e a esposa e parceira musical Juliana Barros, que foi lançado neste mês.

O vídeo une os takes do desafio a imagens de outros espaços marcantes da cidade, como a Igreja Matriz, o Convento dos Capuchinhos e o Mirante 360°.

“O propósito do projeto é despertar um senso de pertencimento e orgulho no povo cearense. Ao levar o piano para cenários naturais emblemáticos e realizar apresentações em locais inusitados, conseguimos chamar atenção de uma forma totalmente diferente para a nossa região”, explica Paulo.

“A música se torna uma ponte para evidenciar as riquezas, a diversidade de paisagens e a beleza do Ceará. É uma maneira artística e impactante de valorizar o que é nosso e mostrar para o Brasil e até para o mundo a força cultural e natural do nosso estado”
Paulo Rodrigo
pianista

A próxima cidade que será homenageada no projeto do pianista será Horizonte. Antes de Guaramiranga, o município celebrado foi Ocara, cujo clipe mostra locações como a Lagoa de Ocara, a igreja centenária do Serrote do Cota e o Serrote de Ocara — cujo topo também recebeu o piano azul.

