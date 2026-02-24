Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Nova proposta para barracas de praia em Fortaleza exige fim dos parques aquáticos e dívidas pagas

Próxima fase requer concurso de ideias arquitetônicas para requalificação urbanística e ambiental da área.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ceará
Parque aquático em barraca de praia.
Legenda: Barracas terão tamanhos padronizados até 1,5 mil metros quadrados. Para isso, terão de abrir mão de espaços extras, como parques aquáticos.
Foto: J L Rosa.

O plano de regulamentação das barracas na Praia do Futuro, em Fortaleza, envolve, entre outras coisas, o pagamento de dívidas à União e a redução de área dos empreendimentos.

Pela proposta acertada entre Ministério Público Federal (MPF), empresários e governos federal, estadual e municipal, as estruturas deverão ter dimensões de até 1,5 mil metros quadrados (m²). Por causa disso, muitas terão de abrir mão de espaços considerados "extras", como parques aquáticos, por exemplo.

Segundo o procurador da República no Ceará e coordenador do Fórum Permanente da Praia do Futuro, Alessander Sales, algumas barracas da região têm mais de 5 mil m², o que deverá ser revisto para aderir ao novo padrão. "Muitas vão perder muita área. [...] Não vai ter parque aquático, todos os parques vão ser retirados", adiantou.

Veja também

teaser image
Ceará

Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo

Apesar da mudança, o representante do MPF afirmou que a adesão ao projeto é "quase total", inclusive pelos proprietários, e ressaltou que as partes têm até esta terça-feira (24) para manifestar se concordam ou discordam das novas regras. 

"A continuidade [do processo] seria colocar para a Prefeitura de Fortaleza fazer um concurso de ideias arquitetônicas para que a gente possa, então, dar inicio à requalificação urbanística e ambiental [da Praia do Futuro]", acrescentou Sales.

As intervenções, inclusive, também preservarão a faixa de praia de qualquer outro tipo de intervenção. "Está tudo previsto no acordo e esperamos que, assim, a gente consiga destravar [a negociação]", continuou o procurador.

Além disso, ele ressaltou que os proprietários das barracas também terão de regularizar débitos atrasados junto à União para garantir a permanência no local. Os valores, no entanto, não foram divulgados.

O colunista do DN Inácio Aguiar publicou, em novembro do ano passado, que as barracas terão de se adequar a três padrões de tamanho definidos pela União: 500 m², 1 mil m² ou 1,5 mil m².

Veja também

teaser image
Negócios

Prefeitura quer fazer nova requalificação na Praia do Futuro nos moldes da Beira-Mar

Elmano garantiu que acordo deverá ser assinado em breve

Em entrevista nessa segunda-feira (23), em Brasília, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que está "muito perto" de assinar o acordo que dará segurança jurídica ao processo de regulamentação e reordenamento da Praia do Futuro.

Ele não deu detalhes sobre a proposta, mas ressaltou que a pauta está em debate com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e que a ministra, Esther Dweck, deve vir a Fortaleza em breve para tratar do assunto — inclusive, com o prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Parque aquático em barraca de praia.
Ceará

Nova proposta para barracas de praia em Fortaleza exige fim dos parques aquáticos e dívidas pagas

Próxima fase requer concurso de ideias arquitetônicas para requalificação urbanística e ambiental da área.

Luana Severo
Há 1 hora
Imagem mostra espécie soldadinho-do-araripe.
Ceará

Ambientalistas alertam para risco ambiental na instalação de teleférico em jardim botânico do Cariri

Instalação incerta do equipamento alertou ambientalistas por a região abrigar espécies ameaçadas.

Carol Melo
Há 1 hora
foto de mulher de costas segurando um guarda-chuva preto.
Ceará

Fortaleza e mais 80 cidades do CE podem sofrer com chuvas intensas e rajadas de vento até terça (24)

A previsão é que a chuva atinja até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Homem em carroça puxada por cavalo, transportando barris de água azuis perto de um lago em uma paisagem rural seca, acompanhado por um cachorro.
Ceará

68 cidades voltam a registrar seca extrema e CE tem pior cenário em 7 anos; veja lista

Outros municípios estão em situação de seca fraca, moderada ou grave.

Theyse Viana
23 de Fevereiro de 2026
Acessórios de fantasia, como tiaras de orelhas de coelho felpudas, à venda em um evento ao ar livre animado, com a multidão e itens festivos em segundo plano.
Ceará

Atendimentos por síndrome gripal crescem 4 vezes em Fortaleza após Carnaval, diz secretária

Aumento provocou antecipação de plano especial de atendimentos.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026
Mãe e filha caminhando em uma área de espera médica, com outros pacientes e profissionais de saúde no entorno.
Ceará

Fortaleza vai abrir ‘Upinhas’ e postos aos fins de semana para atender crianças; veja locais

Assistência será reforçada em período de maior incidência de doenças respiratórias.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026
Ceará

POP Arena oferece moradia pelo Minha Casa, Minha Vida próximo ao Castelão

Empreendimento tem 192 unidades e contém lazer completo e localização estratégica

Agência de Conteúdo DN
23 de Fevereiro de 2026
Ceará

Plano de saúde Best Senior lança modelo com coparticipação no Ceará

A novidade é uma estratégia para dar mais opções de escolha entre previsibilidade e acessibilidade para os clientes

Agência de Conteúdo DN
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos de produtos como carnes e laticínios vendidos no chão em mercadinhos de Fortaleza.
Ceará

Atacarejos informais geram filas com promoções em Fortaleza e vendem carnes sem refrigeração

Práticas descumprem normas para segurança dos alimentos e saúde do consumidor.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ceará

Secretária de Cultura afirma ser ‘difícil’ cuidar de patrimônio histórico de Fortaleza

Helena Barbosa aponta que interesses econômicos são desafio para realizar ações.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca
Ceará

'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca

Moradores de Itapipoca protestaram e pediramm justiça neste sábado.

Letícia do Vale
21 de Fevereiro de 2026
Estação de ônibus moderna com coberturas elegantes e transporte público eficiente em uma cidade brasileira.
Ceará

Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

A medida deve ampliar o itinerário de quatro linhas e começa a valer no próximo sábado (28).

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé
Ceará

Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé

A Defesa Civil informou que os alagamentos foram pontuais.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Ceará

Supermercado é autuado em Fortaleza por vender queijo e derivados vencidos

O supermercado informou, em nota, que "adota um rigoroso processo interno de controle" e, em casos de não identificação, a remoção é feita imediatamente após sinalização.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra grupo de mulheres usando camista branca em um espaço parecido com um auditório.
Ceará

Projeto que acolhe mulheres vítimas de violência no CE atenderá crianças e adolescentes; saiba mais

A iniciativa é da Universidade Estadual do Ceará (Uece), voltada a pessoas de todas as idades e classes sociais.

Sofia Leite*
21 de Fevereiro de 2026
Na imagem, o Farol do Mucuripe, localizado em Fortaleza, Ceará. O edifício histórico possui um formato octogonal e é pintado em um amarelo vibrante, com detalhes em branco nas molduras e janelas. Ele está situado no topo de uma pequena colina gramada, sob um céu azul intenso com nuvens brancas finas e alongadas que parecem irradiar de trás da estrutura. No primeiro plano, há uma escadaria de pedra cinza com corrimãos metálicos que leva até a entrada do farol. A base do terreno é cercada por um guarda-corpo de vidro moderno. A iluminação é de luz do dia natural, realçando o contraste entre o amarelo do prédio, o verde da grama e o azul do céu.
Ceará

Farol do Mucuripe: Estado prepara programação cultural e gestão compartilhada para o 1º semestre

Demandas são reivindicações da população e, entre as atividades, estão exposição e apresentações artísticas.

Diego Barbosa
21 de Fevereiro de 2026
Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE
Ceará

Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE

O material encontrado foi analisado pelo IFCE, e os resultados foram enviados para órgão federal.

Carol Melo
20 de Fevereiro de 2026
Fotografia panorâmica de uma encosta de serra densamente arborizada sob um céu azul com nuvens brancas. No sopé da elevação, destaca-se uma área urbana com casas de telhados cerâmicos e uma torre de comunicação alta e fina. A vegetação é verde vibrante, típica de regiões tropicais, cobrindo quase toda a extensão do relevo acidentado.
Ceará

Crato planeja criar Jardim Botânico do Cariri com teleférico

Projeto deve ser iniciado ainda em 2026, mas tem recebido críticas relacionadas ao meio ambiente.

Ana Beatriz Caldas
20 de Fevereiro de 2026
Fortaleza prevê reformar Memorial, Biblioteca, Mercado e Teatro para celebrar 300 anos; veja locais
Ceará

Fortaleza prevê reformar Memorial, Biblioteca, Mercado e Teatro para celebrar 300 anos; veja locais

Equipamentos culturais devem ser entregues para celebrar aniversário da capital.

Theyse Viana e Carol Melo
20 de Fevereiro de 2026
Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo
Ceará

Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.

João Lima Neto
20 de Fevereiro de 2026