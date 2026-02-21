Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira
A medida deve ampliar o itinerário de quatro linhas e começa a valer no próximo sábado (28).
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou a extensão de quatro linhas que atualmente trafegam pela Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, e terão seu ponto final no Terminal Santuário da Fé, localizado na Praça José de Alencar. A mudança passa a valer a partir do sábado (28).
As linhas alteradas são:
- 136 – Avenida Leste Oeste/Centro;
- 905 – Cidade 2000/Vicente Pinzón/Centro;
- 106 – Floresta/Centro;
- 302 – Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro.
O intuito da mudança, de acordo com a Prefeitura, é oferecer mais conforto aos passageiros, que contam com a estrutura e a comodidade do terminal aberto Santuário da Fé. Além de proporcionar mais segurança aos motoristas, que passam a contar com o apoio e suporte da área de intervalos no terminal.
O embarque no terminal continua normalmente, sendo necessário que o passageiro utilize seus cartões de transporte, o Bilhete Único (BU) ou a carteira estudantil com créditos.
Ou seja, o passageiro que utilizar o BU ou a carteira estudantil com créditos poderá usufruir da integração, utilizando apenas uma passagem no intervalo de duas horas.
Confira todas as linhas do Terminal Santuário da Fé:
- 0011 - Circular 1/Centro
- 0012 - Circular 2/Centro
- 0014 - Aguanambi/Rodoviária II/Centro
- 0034 - Corujão/Av. Paranjana I
- 0035 - Corujão/Av. Paranjana II
- 0048 - Corujão/Parangaba/Papicu
- 0055 - Corujão/Grande Circular I
- 0056 - Corujão/Grande Circular II
- 0057 - Corujão/Antônio Bezerra/Jardim Iracema/Centro
- 0101 - Beira-Rio/Centro
- 0102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora Graças/Centro
- 0110 - Vila do Mar/Centro
- 0111 - Jardim Iracema/Centro
- 0112 - Álvaro Weyne/Centro
- 0114 - Cj Nova Assunção/Francisco Sá/Centro
- 0115 - Jardim Guanabara/Centro
- 0140 - Vila do Mar/Centro/ES
- 0200 - Antônio Bezerra/BRT/Centro
- 0220 - Antônio Bezerra/Sargento Hermínio/Centro
- 0303 - Igreja São Raimundo/Centro
- 0305 - Bela Vista/Centro
- 0308 - Lagoa/Demócrito Rocha/Centro
- 0310 - Campus Universitários/Panamericano/Centro
- 0314 - Henrique Jorge/Centro
- 0316 - Genibaú/Centro
- 0331 - Cj Esperança/Centro
- 0333 - Bom Jardim/Centro
- 0350 - Lagoa/José Bastos/Centro
- 0360 - Siqueira/João Pessoa/Centro
- 0371 - Parangaba/José Bastos/Centro
- 0374 - Aracapé/Centro
- 0385 - Cj. Ceará/Centro
- 0387 - Jardim Jatobá/Centro
- 0389 - Antônio Bezerra/Jovita Feitosa/Centro
- 0401 - Parangaba/Montese/Centro
- 0403 - Parangaba/Expedicionários/Centro
- 0404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
- 0405 - Parque Dois Irmãos/Expedicionários/Centro
- 0406 - Planalto Ayrton Senna/Expedicionários/Centro
- 0407 - José Walter/Expedicionários/Centro
- 0411 - Lagoa/Montese/Centro
- 0421 - Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
- 0502 - Vila União/Centro
- 0605 - José Walter/Av. I/BR-116/Centro
- 0606 - José Walter/Av. N/BR-116/Centro
- 0665 - Corujão/Messejana/Centro
- 0670 - Sítio São João/Centro
- 0709 - Cj Ceará/Centro
- 0710 - Bom Jardim/Bonsucesso/Centro
- 0901 - Papicu/Dom Luís/Centro
- 0906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro.