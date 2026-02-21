Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou a extensão de quatro linhas que atualmente trafegam pela Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, e terão seu ponto final no Terminal Santuário da Fé, localizado na Praça José de Alencar. A mudança passa a valer a partir do sábado (28).

As linhas alteradas são:

136 – Avenida Leste Oeste/Centro;

905 – Cidade 2000/Vicente Pinzón/Centro;

106 – Floresta/Centro;

302 – Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro.

O intuito da mudança, de acordo com a Prefeitura, é oferecer mais conforto aos passageiros, que contam com a estrutura e a comodidade do terminal aberto Santuário da Fé. Além de proporcionar mais segurança aos motoristas, que passam a contar com o apoio e suporte da área de intervalos no terminal.

O embarque no terminal continua normalmente, sendo necessário que o passageiro utilize seus cartões de transporte, o Bilhete Único (BU) ou a carteira estudantil com créditos.

Ou seja, o passageiro que utilizar o BU ou a carteira estudantil com créditos poderá usufruir da integração, utilizando apenas uma passagem no intervalo de duas horas.

Confira todas as linhas do Terminal Santuário da Fé: