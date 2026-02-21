Diário do Nordeste
Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

A medida deve ampliar o itinerário de quatro linhas e começa a valer no próximo sábado (28).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Estação de ônibus moderna com coberturas elegantes e transporte público eficiente em uma cidade brasileira.
Legenda: OTerminal Santuário da Fé era antes chamado de Terminal José de Alencar.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou a extensão de quatro linhas que atualmente trafegam pela Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, e terão seu ponto final no Terminal Santuário da Fé, localizado na Praça José de Alencar. A mudança passa a valer a partir do sábado (28).

As linhas alteradas são: 

  • 136 – Avenida Leste Oeste/Centro;
  • 905 – Cidade 2000/Vicente Pinzón/Centro;
  • 106 – Floresta/Centro;
  • 302 – Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro.

O intuito da mudança, de acordo com a Prefeitura, é oferecer mais conforto aos passageiros, que contam com a estrutura e a comodidade do terminal aberto Santuário da Fé. Além de proporcionar mais segurança aos motoristas, que passam a contar com o apoio e suporte da área de intervalos no terminal.

O embarque no terminal continua normalmente, sendo necessário que o passageiro utilize seus cartões de transporte, o Bilhete Único (BU) ou a carteira estudantil com créditos. 

Ou seja, o passageiro que utilizar o BU ou a carteira estudantil com créditos poderá usufruir da integração, utilizando apenas uma passagem no intervalo de duas horas.

Confira todas as linhas do Terminal Santuário da Fé:

  • 0011 - Circular 1/Centro
  • 0012 - Circular 2/Centro 
  • 0014 - Aguanambi/Rodoviária II/Centro
  • 0034 - Corujão/Av. Paranjana I 
  • 0035 - Corujão/Av. Paranjana II 
  • 0048 - Corujão/Parangaba/Papicu
  • 0055 - Corujão/Grande Circular I 
  • 0056 - Corujão/Grande Circular II 
  • 0057 - Corujão/Antônio Bezerra/Jardim Iracema/Centro
  • 0101 - Beira-Rio/Centro
  • 0102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora Graças/Centro
  • 0110 - Vila do Mar/Centro
  • 0111 - Jardim Iracema/Centro 
  • 0112 - Álvaro Weyne/Centro 
  • 0114 - Cj Nova Assunção/Francisco Sá/Centro
  • 0115 - Jardim Guanabara/Centro
  • 0140 - Vila do Mar/Centro/ES
  • 0200 - Antônio Bezerra/BRT/Centro 
  • 0220 - Antônio Bezerra/Sargento Hermínio/Centro 
  • 0303 - Igreja São Raimundo/Centro 
  • 0305 - Bela Vista/Centro
  • 0308 - Lagoa/Demócrito Rocha/Centro 
  • 0310 - Campus Universitários/Panamericano/Centro 
  • 0314 - Henrique Jorge/Centro 
  • 0316 - Genibaú/Centro 
  • 0331 - Cj Esperança/Centro 
  • 0333 - Bom Jardim/Centro 
  • 0350 - Lagoa/José Bastos/Centro 
  • 0360 - Siqueira/João Pessoa/Centro 
  • 0371 - Parangaba/José Bastos/Centro 
  • 0374 - Aracapé/Centro 
  • 0385 - Cj. Ceará/Centro 
  • 0387 - Jardim Jatobá/Centro 
  • 0389 - Antônio Bezerra/Jovita Feitosa/Centro
  • 0401 - Parangaba/Montese/Centro 
  • 0403 - Parangaba/Expedicionários/Centro
  • 0404 - Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro 
  • 0405 - Parque Dois Irmãos/Expedicionários/Centro
  • 0406 - Planalto Ayrton Senna/Expedicionários/Centro 
  • 0407 - José Walter/Expedicionários/Centro 
  • 0411 - Lagoa/Montese/Centro 
  • 0421 - Lagoa/Parangaba/Montese/Centro 
  • 0502 - Vila União/Centro 
  • 0605 - José Walter/Av. I/BR-116/Centro 
  • 0606 - José Walter/Av. N/BR-116/Centro
  • 0665 - Corujão/Messejana/Centro 
  • 0670 - Sítio São João/Centro 
  • 0709 - Cj Ceará/Centro 
  • 0710 - Bom Jardim/Bonsucesso/Centro 
  • 0901 - Papicu/Dom Luís/Centro
  • 0906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro.

