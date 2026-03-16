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Empresário capota carro de luxo durante test drive em Fortaleza

Condutor não apresentava sinais de embriaguez, não ficou ferido e foi liberado do local.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:12)
Ceará
Um policial militar caminha em direção a um SUV azul claro estacionado em frente à rampa de um caminhão guincho em uma via urbana. A cena detalha a fiscalização ou remoção do veículo, com árvores e um ponto de ônibus ao fundo sob a luz do dia.
Legenda: Carro envolvido no acidente vale quase R$ 500 mil.
Foto: Kid Junior.

Um empresário capotou um carro de luxo enquanto fazia um test drive na tarde desta segunda-feira (16), em Fortaleza. O acidente ocorreu na avenida Washington Soares, em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Valécio Granjeiro teria ido até um estande da marca Denza no Shopping Iguatemi Bosque, no início desta tarde, e demandado realizar um test drive até o bairro Cidade 2000. Uma funcionária negou o pedido e o trajeto foi reduzido até o Fórum.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que atenderam a ocorrência, o homem afirmou que perdeu o controle da direção no caminho de volta e tombou o carro. Ele estava acompanhado da funcionária.

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Condutor não apresentava sinais de embriaguez

Após o acidente, ela manifestou dores em um dos braços, mas não estava visivelmente ferida, conforme os policiais. O condutor não ficou ferido e, segundo a PRE, não apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro deu negativo para presença de álcool. 

O Diário do Nordeste esteve na via cerca de 40 minutos após o ocorrido e registrou o rebocamento do veículo, um Denza B5, que vale quase R$ 500 mil. A reportagem tentou contato com o motorista na ocasião, mas ele se negou a falar.  Em seguida, foi liberado pelos agentes e deixou o local.

Um SUV azul claro apresenta danos na lateral e o airbag lateral acionado, enquanto homens observam o veículo em uma via pública. A composição foca no estado do carro após o impacto, com palmeiras e postes de iluminação ao fundo sob um céu nublado.
Legenda: O veículo teve perda considerada total por conta do acionamento dos airbags; a concenssionária deve acionar o seguro e o condutor terá que arcar com os custos do acidente.
Foto: Kid Junior.

Um funcionário da concessionária que também estava no local afirmou ao Diário do Nordeste que a empresa irá acionar o seguro e o condutor terá que arcar com os custos do acidente. O veículo teve perda considerada total por conta do acionamento dos airbags.

Motorista ficou conhecido por infrações na direção

Valécio Granjeiro ficou conhecido no Ceará por ter sido flagrado em alta velocidade e "voando" com um veículo 4x4 sobre uma duna de Canoa Quebrada, no Litoral do Ceará.

Na ocasião, ocorrida em maio de 2025, ele tinha sido multado e teve a CNH suspensa. 

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