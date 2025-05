Motorista 'voa' com carro em duna de Canoa Quebrada e destrói veículo; veja vídeo

Um motorista em alta velocidade subiu uma duna de Canoa Quebrada, em Aracati, no litoral leste do Ceará, "voou" após superar o elevado e acabou quebrando o carro.

O caso foi registrado por vídeos divulgados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um veículo do tipo picape subindo em alta velocidade uma duna. Logo na sequência, ele voa sobre o topo do monte e pousa vários metros adiante, já com as rodas e demais componentes do carro danificados.

O motorista aparece na parte de dentro do veículo, que tem rodas quebradas e os airbags do interior acionados em virtude do impacto. Não há detalhes sobre o estado de saúde do condutor do veículo.

Autoridades do município denunciam nas redes sociais

Diversas autoridades de Aracati utilizaram as redes sociais para compartilhar o vídeo e criticar a conduta do motorista do veículo.

Prefeita do município, Roberta de Bismarck (PODE) afirmou que acionou as autoridades de segurança do Estado e de Aracati e disse que o motorista, cuja identidade não foi revelada, teve "condução irresponsável e inaceitável".

O secretário do Turismo do Ceará Eduardo Bismarck, ponderou que "não é entretenimento" o ocorrido, e que é preciso investigação intensiva no caso.

O irmão do secretário, o deputado estadual Guilherme Bismarck (PSB) classificou a ação como "inaceitável", e defendeu que o motorista foi "criminoso" ao dirigir em alta velocidade na duna.

"Um absurdo que colocou a vida de turistas e de nossos guerreiros bugueiros e guias. Deve ser exemplarmente punido. Que faça o teste de alcoolemia e as notícias que se têm é de que o condutor não sente suas próprias pernas após o impacto", escreveu.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) buscando esclarecimentos acerca do caso, mas não obteve retorno até o fechamento deste material.

Caso não é isolado em Canoa Quebrada

Recorrentemente, ações como a do motorista nas dunas do destino turístico aparecem com destaque nas redes sociais.

Em fevereiro, vários buggies foram flagrados sendo conduzidos em alta velocidade enquanto as testemunhas se divertem com a situação.