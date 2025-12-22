Com prêmios de até R$ 5,5 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (22).
A Lotomania é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (22), ao sortear R$ 5,5 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as 20 dezenas sorteadas.
A Dupla Sena e a Lotofácil são outras que estão na agenda e com prêmios de destaque: R$ 3,7 milhões e R$ 1,8 milhão, respectivamente.
Mais sorteios desta segunda
Já a Loteca pode pagar até R$ 2 milhões nesta noite para quem acertar o resultado de 14 jogos.
Com o menor prêmio da noite, a Super Sete sorteia até R$ 800 mil.
Nesta segunda, também está previsto sorteio da Quina, mas o prêmio deste concurso não consta no site da Caixa até a última atualização deste conteúdo.
Loterias da caixa com sorteio hoje (22/12)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 5,5 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 3,7 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Super Sete
|R$ 800 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
