Enquete BBB 26: Chaiany, Milena ou Maxiane? Vote em quem deve sair no Paredão
A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (24).
Chaiany, Milena e Maxiane estão no sexto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação foi aberta na noite deste domingo (22).
Agora, a mais votada pelo público vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (24).
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Chaiany venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde de sábado (21), conseguindo imunizar alguém. A escolha dela foi Gabriela.
O líder da semana, Jonas, colocou Milena no Paredão. A Casa escolheu Alberto. Por contragolpe, Chaiany colocou Maxiane no Paredão.
COMO VOTOU A CASA
- Alberto: Juliano
- Ana Paula: Alberto
- Marciele: Juliano
- Milena: Alberto
- Maxiane: Juliano
- Juliano: Alberto
- Jordana: Juliano
- Samira: Alberto
- Breno: Alberto
- Gabriela: Juliano
- Leandro: Alberto
- Solange: Alberto
- Chaiany: Maxiane
- Babu: Alberto
Prova Bate e Volta
Chaiany foi retirada da dinâmica por Alberto, que foi agraciado pela 'Resolução da Máquina do Poder'. Participaram da prova Alberto e Maxiane. Alberto venceu, e Maxiane está no Paredão.