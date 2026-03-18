Cearense Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Léo Foguete cantam na próxima festa do BBB 26

A cearense Mari Fernandez será uma das atrações da festa de sexta-feira (20) no Big Brother Brasil 26. Além dela, também se apresentam os cantores Zé Vaqueiro e Léo Foguete, com hits como "Eu gosto assim", "Coladin" e "Cópia Proibida".

Com tema de São João, a festa contará com barraquinha, fogueira, bandeirinhas e balões. A decoração ainda terá um mobiliário em estilo mais amadeirado.

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Os brothers poderão brincar no touro mecânico, ou aproveitar outras diversões, como a brincadeira da argola e o correio elegante. Todos os participantes estarão com um figurino típico.

Nas opções de comida, haverá baião de dois, canjica e escondidinho de carne seca.

Festa do Líder

Nesta quarta-feira (18), o líder Alberto Cowboy terá uma festa no tema Halloween. A temática foi inspirada em uma tradição dos Estados Unidos, país em que Alberto vive há quatro anos. Assim, terá fantasmas, morcegos e abóboras. A música "Thriller", de Michel Jackson, será o tema da entrada da festa.

Para o cardápio, a produção pensou em opções como doce de abóbora com coco, mini sanduíches e fricassê de frango. Alberto ganhará um novo chapéu e um videogame como presente.

Dentre os pedidos especiais, o líder ainda receberá espumante e comida japonesa.