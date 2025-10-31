Diário do Nordeste
Foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, segurando o Big Fone, na casa do reality show

Zoeira

BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos

Público terá o poder de votar para substituir qualquer jogador da casa

Redação 29 de Setembro de 2025
renata saldanha e eva pacheco, cearenses do bbb 25

Zoeira

Ataques xenofóbicos contra ex-BBBs viram tema de prova de olimpíada no Ceará

A cearense Eva Pacheco comentou o assunto nas redes sociais

Redação 12 de Setembro de 2025
Mel Maia é um dos nomes cotados para o BBB 26

Zoeira

BBB 26: Mel Maia é cotada para Camarote da próxima edição, diz jornal

Com estreia marcada para janeiro, reality show já entrevista celebridades para integrar o grupo de famosos

Redação 02 de Setembro de 2025
Imagem do Nattan e da Rafa Kalimann comprando livros em uma livraria

Zoeira

Rafa Kalimann e Nattan gastam R$ 10 mil em 'livros decorativos' para nova casa

O casal se prepara para a chegada da primeira filha

Redação 28 de Julho de 2025
Patrícia Leitte desabafou sobre a vida de tentante nas redes sociais

Zoeira

Cearense, ex-BBB Patrícia Leitte desabafa sobre tratamento para engravidar: 'Batalhas emocionais'

Ela é mãe de Michel Davi, de 19 anos

Redação 28 de Julho de 2025
ex-ginasta diego hypolito durante entrevista ao podcast selfie service

Zoeira

Diego Hypólito conta que perdeu R$ 10 milhões e foi despejado com a família antes do BBB

O ex-atleta apostou no Big Brother Brasil para se reerguer

Redação 08 de Julho de 2025
Felipe Prior rapaz com expressão séria, usando boné preto virado para trás, sentado ao ar livre com plantas ao fundo, retrato de rosto em close.

Zoeira

Justiça absolve ex-BBB Felipe Prior de uma acusação de estupro por falta de provas, diz jornal

Outras três ações que correm na Justiça de acusações de estupro contra Prior.

Redação 28 de Junho de 2025
Imagem do ex-BBB Nego Di, que foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato

Zoeira

Humorista Nego Di é condenado a mais 11 anos de prisão por estelionato no RS

Ex-BBB foi condenado, juntamente com o sócio Anderson Bonetti, por estelionato

Redação 10 de Junho de 2025
Renata Saldanha, cearense campeã do BBB 25, participou do PodDelas e falou sobre o prêmio do reality

Zoeira

Renata Saldanha diz que já recebeu o prêmio do BBB 25 de R$ 2,7 milhões

A cearense, no entanto, afirmou que ainda não comprou nada com o dinheiro

Redação 04 de Junho de 2025
Renata Saldanha e Eva Pacheco, ao lado de Dora Andrade, fundadora da Edisca, recebendo uma homenagem na Assembleia Legislativa do Ceará.

Zoeira

Em homenagem na Alece, Renata e Eva enaltecem Fortaleza e o papel social da Edisca

A dupla do BBB 25 nutre amizade desde a infância

Redação 26 de Maio de 2025
