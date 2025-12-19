Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

De Kleber Bambam, em 2001, a Renata Saldanha, há apenas oito meses, 25 campeões marcaram a história do Big Brother Brasil (BBB). O programa já se prepara para entrar em seu 26º ano ostentanto o título de fenômeno da cultura popular que ditou tendências, incitou debates e revelou uma série de personalidades das redes sociais e da televisão.

Os vencedores sedimentarem seus nomes no "hall da fama" após superarem desafios e caírem no gosto do público. Ainda que haja os "esquecidos" pelas redes sociais, e até quem "perdeu tudo", todos certamente deram o que falar em suas edições.

Relembre quem já ganhou o BBB

BBB 1 – Kleber Bambam

Legenda: Bambam foi o primeiro vencedor do BBB. Foto: Reprodução/TV Globo.

Primeiro ganhador do reality show, Kleber Bambam marcou o programa em sua participação e segue como um dos participantes mais lembrados. No BBB 1, ele divertiu o País ao formar uma "parceria" com a boneca Maria Eugênia. Ele disputou a final com Vanessa Pascale.

Fora do reality, ele conseguiu se manter relevante e trabalha como influenciador, boxeador e fisiculturista. Bambam chegou a participar do BBB 13, edição marcada pelo retorno de alguns ex-BBBs, mas desistiu nos primeiros dias de jogo.

BBB 2 – Rodrigo Cowboy

Legenda: Rodrigo Cowboy venceu o BBB 2. Foto: Reprodução/TV Globo.

Rodrigo Leonel, conhecido como Rodrigo Cowboy, levou o prêmio do BBB 2, vencendo a final contra Manuela Saadeh. À época domador de cavalos, o paulista foi recebido com festa e carreata em sua cidade natal, Ribeirão Preto (SP).

Após o programa, Cowboy pegou seus R$ 500 mil e investiu no campo e em fazendas, mas não os investimentos não deram retorno. Ele chegou a ser preso em 2012 por suspeita de estelionato e tentativa de homicídio. Atualmente, trabalha como gestor imobiliário.

BBB 3 – Dhomini

Legenda: Dhomini foi o terceiro vencedor do BBB. Foto: Reprodução/TV Globo.

O vencedor do BBB 3, Dhomini, desbancou Elane em uma final disputada. Na casa mais vigiada do Brasil, ele viveu um romance com Sabrina Sato. Atualmente, é empresário do setor de proteção veicular e nutrição.

BBB 4 – Cida

Legenda: Cida foi a primeira mulher a ganhar o BBB. Foto: Divulgação/TV Globo.

Gecilda da Silva dos Santos, a Cida, fez história ao se tornar a primeira mulher a vencer o BBB. A ganhadora do BBB 4 era a mais jovem do seu elenco e trabalhava como diarista, e, na época, sua história comoveu o Brasil.

Após anos de sua vitória, Cida levou um golpe e passou por dificuldades financeiras. Ela perseverou, e atualmente é influenciadora nas redes sociais.

BBB 5 – Jean Wyllys

Legenda: Jean Wyllys foi um dos primeiros participantes abertamente gays do reality show. Foto: Acervo Globo.

Um dos principais ganhadores do programa foi Jean Wyllys, do BBB 5, a primeira temporada a pagar R$ 1 milhão. No confinamento, ele sofreu homofobia e disputou uma final histórica com Grazi Massafera, outro nome também muito conhecido no pós-BBB.

Jean foi deputado federal, mas atualmente vive uma vida fora da política como professor e jornalista.

BBB 6 – Mara

Legenda: Mara venceu o BBB 6. Foto: Divulgação/TV Globo.

Mara Viana, vencedora do BBB 6, foi uma participante muito carismática e usou parte do seu R$ 1 milhão do prêmio para custear um tratamento para a filha que tinha paralisia cerebral. Ela também comprou imóveis e uma pousada em Porto Seguro (BA).

Após o programa, Mara cursou Teologia e Psicologia. Atualmente, vive uma vida fora dos holofotes.

BBB 7 – Diego Alemão

Legenda: Alemão foi o vencedor do BBB 7. Foto: Reprodução/TV Globo.

Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, venceu o BBB 7, uma das edições com nomes mais emblemáticos, como Fani Pacheco e Iris Stefanelli, a Siri, com as quais ele formou um "trisal".

Fora do programa, o campeão do BBB se envolveu em sua parcela de polêmicas e chegou a ser preso em 2023. Alemão também travou uma luta contra a dependência química e chegou a buscar ajuda nos Estados Unidos.

Atualmente, trabalha com as redes sociais e também faz desafios de boxe. Ele já chamou o atleta Popó para uma luta, inclusive.

BBB 8 – Rafinha

Legenda: Rafinha saiu campeão do BBB 8. Foto: Divulgação/TV Globo.

Rafinha foi campeão do BBB 8 com 50,15% dos votos, em uma das finais mais apertadas do reality, contra Gyselle. O último episódio teve de ser estendido para que o público tivesse mais tempo de votar para desempatar a disputa.

O brother atua nas redes sociais como influenciador digital e tem seu nome sempre lembrado quando o assunto é BBB. Ele é dono de um estúdio de tatuagem em Campinas (SP).

BBB 9 – Max Porto

Legenda: Max se consagrou campeão do 9º BBB. Foto: Fabricio Mota / TV Globo.

Max Porto, campeão do BBB 9, foi um dos protagonistas da edição e disputou a final ao lado de Priscila, vencendo por 34,85% a 34,61% dos votos do público.

O brother chegou a oferecer cursos de coaching para pessoas que pretendiam entrar no BBB. Agora segue carreira como artista plástico e coordenador de uma escola criativa.

BBB 10 – Marcelo Dourado

Legenda: Dourado retornou ao BBB e acabou vencendo a 10ª edição. Foto: Frederico Rozário/TV Globo.

Após participar do BBB 4 e ser eliminado, Marcelo Dourado retornou no BBB 10 e foi campeão com 60% dos votos. No reality, foi uma figura controversa, pelo temperamento e pelos embates.

Dourado vive atualmente como personal trainer e compartilha sua rotina e hobbies, com o amor pelo cinema, nas redes sociais.

BBB 11 – Maria Melilo

Legenda: Maria foi a grande campeã do BBB 11. Foto: Divulgação/Globo.

Maria venceu o BBB 6 ganhando o coração do público, como uma participante que se inseria em diversas narrativas e não era envolvida em polêmicas. Ela venceu o programa com 43% dos votos.

Após a saída, chegou a engatar uma carreira inicial como atriz, participando da novela "Insensato Coração". Fora do BBB, lutou contra um câncer, em 2014, e escreveu um livro para contar sua experiência. Após se curar, Maria trabalha como modelo e em ações sociais.

BBB 12 – Fael

Legenda: Fael venceu a 12ª edição do reality. Foto: Reprodução/TV Globo.

Fael, brother campeão da 12ª edição do reality, teve uma das porcentagens de vitória mais altas da história do BBB, com 92% dos votos. Com o estilo "agroboy", Fael agradou o público e se manteve sempre entre os mais queridos da edição.

Atualmente, é dono de um centro de capacitação de veterinários agrônomos. Na época, Fael usou parte do valor recebido pelo vencedor para comprar duas fazendas.

BBB 13 – Fernanda Keulla

Legenda: Fernanda venceu o BBB 13. Foto: Divulgação/TV Globo.

Fernanda Keulla venceu o BBB 13 com 62% dos votos, e deixou a carreira como advogada para seguir como apresentadora e modelo.

A campeã chegou a integrar a equipe do "Video Show" e foi repórter e apresentadora do BBB, na Rede BBB, além de ter comandado programas no Multishow.

BBB 14 – Vanessa Mesquita

Legenda: Vanessa foi a grande vencedora da 14ª edição do BBB. Foto: Reprodução/TV Globo.

Vanessa Mesquita ganhou o BBB 14 com 56% dos votos, em uma final que entrou para história contra Clara e Angela. No reality, Vanessa formou com Clara um casal muito querido pelo público.

Além de ainda trabalhar como médica veterinária, ela é influenciadora digital e fundadora de uma instituição dedicada à proteção animal.

BBB 15 – Cézar Lima

Legenda: Cézar saiu vencedor do BBB 15. Foto: Reprodução/TV Globo.

Cézar venceu o BBB 15 após final com Amanda. Quando saiu, tentou seguir na carreira de cantor e seguiu como youtuber.

O ex-BBB se tornou também consultor de investimentos financeiros, aplicando as formações em Direito e Economia.

BBB 16 – Munik Nunes

Legenda: Munik foi a campeã do BBB em 2016. Foto: Reprodução/TV Globo.

Umas das vencedoras mais carismáticas, Munik Nunes, do BBB 16, garantiu o prêmio milionário com 61,59% dos votos. Ela se tornou a ganhadora mais jovem do BBB, com 19 anos à época.

Atualmente, ela é influenciadora digital e acumula mais de 11,3 milhões de seguidores no Instagram.

BBB 17 – Emilly Araújo

Legenda: Emilly venceu o BBB 17. Foto: Reprodução/TV Globo.

A Campeã do 17º BBB, Emilly Araújo, é uma das mais polêmicas. Ela entrou com a irmã gêmea, Mayla, que foi eliminada para que ela pudesse continuar no programa.

Atualmente, a jovem mantém o perfil de influenciadora nas redes sociais.

BBB 18 – Gleici Damasceno

Legenda: Gleici ganhou o BBB 18. Foto: Reprodução/TV Globo.

Primeira e única vencedora do norte, Gleici Damasceno, do Acre, ganhou o BBB 18, em uma temporada de reviravoltas. Ela foi eliminada em um paredão falso e retornou, com diversos embates com os rivais.

Gleici chegou a participar de uma temporada de "No Limite". Ela se manteve ativa nas redes sociais, é influenciadora e também atriz.

BBB 19 – Paula von Sperling

Legenda: Paula venceu o BBB 19. Foto: Victor Pollak/Globo.

Em final contra Alan, após a expulsão de Hariany, Paula foi consagrada campeã. Ela se envolveu em uma série de polêmicas dentro da casa mais vigiada do Brasil, ao ser acusada de racismo. Paula também foi pivô do momento em que sua melhor amiga, Hariany, a empurrou e foi expulsa, dias antes da final.

Atualmente, Paula trabalha como influenciadora digital e ainda faz sucesso com sua porca Pippa, pet que ela apresentou na época do BBB.

BBB 20 – Thelma Assis

Legenda: Thelma foi a vencedora do BBB 20. Foto: Reprodução/TV Globo.

Vencedora do primeiro BBB com pandemia, Thelma Assis desbancou Manu Gavassi e Rafa Kalimann para se consagrar campeã do BBB 20. A médica foi uma personagem querida do reality, mas sua vitória chegou a surpreender alguns internautas.

Atualmente, segue a carreira de médica ainda e tem forte atuação nas redes sociais. Thelma inclusive, atendeu durante a pandemia de Covid-19. Ela também atuou como consultora em programas da Globo.

BBB 21 – Juliette Freire

Legenda: Juliette se consagrou campeã do BBB 21. Foto: Reprodução/TV Globo.

Considerada um "case de sucesso" do BBB, a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, redefiniu o que é ser ex-participante de reality. A paraibana ganhou mais de 20 milhões de seguidores enquanto estava confinada e venceu a grande final com 90,15%, a terceira maior porcentagem do BBB.

Fora da casa, engatou a carreira de cantora e segue firme e forte como influenciadora digital e empresária.

BBB 22 – Arthur Aguiar

Legenda: Arthur Aguiar venceu o BBB 22. Foto: Reprodução/TV Globo.

O ator e cantor Arthur Aguiar é o primeiro e único "Camarote" a vencer o BBB, até o momento. O campeão do BBB 22 chegou à final com outros integrantes famosos, DG e Paulo André, e ganhou por 68,98% dos votos.

Após o reality, Arthur tentou continuar uma carreira na música, mas não engatou. Ele segue forte, entretanto, nas redes sociais.

BBB 23 – Amanda Meirelles

Legenda: Amanda Meirelles ganhou o BBB 23. Foto: Reprodução/TV Globo.

A médica Amanda Meirelles venceu o BBB 23 com 68,9% dos votos e se tornou uma das vencedoras mais improváveis do reality. Dentro do programa, ela não teve muitos momentos de protagonismo e era criticada nas redes sociais.

Ela investiu o prêmio e ainda segue na carreira de médica. Atualmente, faz vídeos sobre saúde nas redes sociais.

BBB 24 – Davi Brito

Legenda: Davi Brito foi o campeão do BBB 24. Foto: Reprodução/TV Globo.

O baiano Davi Brito foi o campeão do BBB 24, com 60,52% dos votos. Ele sempre figurou entre os favoritos, por conta de sua trajetória no programa.

No entanto, após sair do confinamento, recebeu uma onda de cancelamentos por conta de atitudes nas redes sociais. Ele chegou a iniciar o curso de Direito. Antes queria Medicina, mas informou que mudou de opinião. Atualmente, ele é criador de conteúdo nas redes sociais.

BBB 25 – Renata Saldanha

Legenda: Renata venceu o 25º BBB. Foto: Reprodução/TV Globo.

Renata Saldanha é a vencedora mais recente do BBB. A cearense se tornou campeã do BBB 25 em maio deste ano e ainda colhe os frutos da vitória. No reality, teve uma trajetória de protagonismo, com diversas provas vencidas e embates travados, e se relacionou com Maike, com quem segue namorando fora da casa.

Fora do reality, iniciou uma carreira de influenciadora e criadora de conteúdo, e ainda está alinhando seus projetos futuros.