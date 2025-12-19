Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

Confira as 25 personalidades campeãs do Big Brother Brasil.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Zoeira
Pessoa segurando um cetro dourado com detalhes ornamentais e pedras brilhantes, vestindo uma roupa cinza com ombros à mostra. Na cabeça, há uma coroa decorada com pedras escuras e detalhes metálicos, remetendo a um visual majestoso e temático. O fundo apresenta cortinas azuis e uma parede branca com molduras douradas, criando um cenário elegante e sofisticado, típico de uma ambientação real ou de fantasia.
Legenda: Juliette é a vencedora mais famosa da história do BBB.
Foto: Reprodução/TV Globo.

De Kleber Bambam, em 2001, a Renata Saldanha, há apenas oito meses, 25 campeões marcaram a história do Big Brother Brasil (BBB). O programa já se prepara para entrar em seu 26º ano ostentanto o título de fenômeno da cultura popular que ditou tendências, incitou debates e revelou uma série de personalidades das redes sociais e da televisão. 

Os vencedores sedimentarem seus nomes no "hall da fama" após superarem desafios e caírem no gosto do público. Ainda que haja os "esquecidos" pelas redes sociais, e até quem "perdeu tudo", todos certamente deram o que falar em suas edições. 

Relembre quem já ganhou o BBB

BBB 1 – Kleber Bambam

Participante do Big Brother Brasil segurando um boneco artesanal com chapéu de palha, olhos pintados e braços abertos, em cenário interno com parede bege e cartaz informativo ao fundo.
Legenda: Bambam foi o primeiro vencedor do BBB.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Primeiro ganhador do reality show, Kleber Bambam marcou o programa em sua participação e segue como um dos participantes mais lembrados. No BBB 1, ele divertiu o País ao formar uma "parceria" com a boneca Maria Eugênia. Ele disputou a final com Vanessa Pascale.

Fora do reality, ele conseguiu se manter relevante e trabalha como influenciador, boxeador e fisiculturista. Bambam chegou a participar do BBB 13, edição marcada pelo retorno de alguns ex-BBBs, mas desistiu nos primeiros dias de jogo. 

BBB 2 – Rodrigo Cowboy

Participante do Big Brother Brasil comemorando com os braços erguidos, segurando um chapéu em uma das mãos, usando camiseta com texto em ambiente interno decorado com plantas e paredes vermelhas.
Legenda: Rodrigo Cowboy venceu o BBB 2.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Rodrigo Leonel, conhecido como Rodrigo Cowboy, levou o prêmio do BBB 2, vencendo a final contra Manuela Saadeh. À época domador de cavalos, o paulista foi recebido com festa e carreata em sua cidade natal, Ribeirão Preto (SP). 

Após o programa, Cowboy pegou seus R$ 500 mil e investiu no campo e em fazendas, mas não os investimentos não deram retorno. Ele chegou a ser preso em 2012 por suspeita de estelionato e tentativa de homicídio. Atualmente, trabalha como gestor imobiliário. 

BBB 3 – Dhomini

Participante do Big Brother Brasil sorrindo vestindo camiseta cinza com logo do programa, em ambiente interno com paredes claras, quadros decorativos e plantas ao fundo.
Legenda: Dhomini foi o terceiro vencedor do BBB.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O vencedor do BBB 3, Dhomini, desbancou Elane em uma final disputada. Na casa mais vigiada do Brasil, ele viveu um romance com Sabrina Sato. Atualmente, é empresário do setor de proteção veicular e nutrição. 

BBB 4 – Cida

Pessoa com braços erguidos vestindo jaqueta bege sobre camiseta branca com texto parcial visível, usando colar dourado e brincos, em ambiente interno com paredes claras, quadros decorativos e plantas ao fundo.
Legenda: Cida foi a primeira mulher a ganhar o BBB.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Gecilda da Silva dos Santos, a Cida, fez história ao se tornar a primeira mulher a vencer o BBB. A ganhadora do BBB 4 era a mais jovem do seu elenco e trabalhava como diarista, e, na época, sua história comoveu o Brasil.

Após anos de sua vitória, Cida levou um golpe e passou por dificuldades financeiras. Ela perseverou, e atualmente é influenciadora nas redes sociais. 

BBB 5 – Jean Wyllys

Pessoa vestindo camiseta verde com gola polo, apoiando a cabeça na mão, em ambiente interno com fundo desfocado e logotipo da TV Globo no canto inferior direito.
Legenda: Jean Wyllys foi um dos primeiros participantes abertamente gays do reality show.
Foto: Acervo Globo.

Um dos principais ganhadores do programa foi Jean Wyllys, do BBB 5, a primeira temporada a pagar R$ 1 milhão. No confinamento, ele sofreu homofobia e disputou uma final histórica com Grazi Massafera, outro nome também muito conhecido no pós-BBB. 

Jean foi deputado federal, mas atualmente vive uma vida fora da política como professor e jornalista. 

BBB 6 – Mara

Pessoa usando camisa estampada com flores em tons de amarelo e vermelho, posicionada em ambiente interno com paredes claras e janelas ao fundo, segurando a mão de outra pessoa parcialmente visível.
Legenda: Mara venceu o BBB 6.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Mara Viana, vencedora do BBB 6, foi uma participante muito carismática e usou parte do seu R$ 1 milhão do prêmio para custear um tratamento para a filha que tinha paralisia cerebral. Ela também comprou imóveis e uma pousada em Porto Seguro (BA). 

Após o programa, Mara cursou Teologia e Psicologia. Atualmente, vive uma vida fora dos holofotes.

BBB 7 – Diego Alemão

Pessoa com cabelo estilizado em pontas, vestindo camiseta branca simples e colar com pingente, posicionada diante de fundo azul sólido com logotipo da TV Globo no canto inferior direito.
Legenda: Alemão foi o vencedor do BBB 7.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, venceu o BBB 7, uma das edições com nomes mais emblemáticos, como Fani Pacheco e Iris Stefanelli, a Siri, com as quais ele formou um "trisal".

Fora do programa, o campeão do BBB se envolveu em sua parcela de polêmicas e chegou a ser preso em 2023. Alemão também travou uma luta contra a dependência química e chegou a buscar ajuda nos Estados Unidos.

Atualmente, trabalha com as redes sociais e também faz desafios de boxe. Ele já chamou o atleta Popó para uma luta, inclusive. 

BBB 8 – Rafinha

Pessoa usando camiseta cinza com a palavra 'PUNK' em destaque, boné camuflado e pulseira vermelha, exibindo tatuagem colorida no braço, sentada em ambiente interno com parede texturizada branca e sofá azul.
Legenda: Rafinha saiu campeão do BBB 8.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Rafinha foi campeão do BBB 8 com 50,15% dos votos, em uma das finais mais apertadas do reality, contra Gyselle. O último episódio teve de ser estendido para que o público tivesse mais tempo de votar para desempatar a disputa. 

O brother atua nas redes sociais como influenciador digital e tem seu nome sempre lembrado quando o assunto é BBB. Ele é dono de um estúdio de tatuagem em Campinas (SP). 

BBB 9 – Max Porto

Pessoa vestindo camisa preta com pulseiras largas nos punhos e tatuagens visíveis nos antebraços, fazendo gesto de mãos com sinal de rock, em ambiente colorido com padrões geométricos ao fundo.
Legenda: Max se consagrou campeão do 9º BBB.
Foto: Fabricio Mota / TV Globo.

Max Porto, campeão do BBB 9, foi um dos protagonistas da edição e disputou a final ao lado de Priscila, vencendo por 34,85% a 34,61% dos votos do público. 

O brother chegou a oferecer cursos de coaching para pessoas que pretendiam entrar no BBB. Agora segue carreira como artista plástico e coordenador de uma escola criativa. 

BBB 10 – Marcelo Dourado

Pessoa sentada em poltrona estofada com padrão quadriculado bege, vestindo camiseta preta com estampa discreta e calça escura, em ambiente interno com parede decorada com mosaico colorido e objeto branco ao fundo.
Legenda: Dourado retornou ao BBB e acabou vencendo a 10ª edição.
Foto: Frederico Rozário/TV Globo.

Após participar do BBB 4 e ser eliminado, Marcelo Dourado retornou no BBB 10 e foi campeão com 60% dos votos. No reality, foi uma figura controversa, pelo temperamento e pelos embates. 

Dourado vive atualmente como personal trainer e compartilha sua rotina e hobbies, com o amor pelo cinema, nas redes sociais. 

BBB 11 – Maria Melilo

Pessoa sentada em um ambiente interno com decoração acolhedora, incluindo papel de parede listrado em tons claros e espelho com moldura de madeira ao fundo. A pessoa veste um top ou vestido sem alças de cor escura, usa um colar com pingente em forma de cruz e uma faixa de cabelo clara com detalhe floral. Está apoiada sobre uma almofada listrada com cores vibrantes como laranja, roxo e bege.
Legenda: Maria foi a grande campeã do BBB 11.
Foto: Divulgação/Globo.

Maria venceu o BBB 6 ganhando o coração do público, como uma participante que se inseria em diversas narrativas e não era envolvida em polêmicas. Ela venceu o programa com 43% dos votos. 

Após a saída, chegou a engatar uma carreira inicial como atriz, participando da novela "Insensato Coração". Fora do BBB, lutou contra um câncer, em 2014, e escreveu um livro para contar sua experiência. Após se curar, Maria trabalha como modelo e em ações sociais.

BBB 12 – Fael

Pessoa usando um chapéu de aba larga estilo country e camisa xadrez em um ambiente interno. No canto superior direito, há um logotipo parcialmente visível com as palavras “Big Brother Brasil”, indicando que a cena faz parte de um programa televisivo. A iluminação é suave, destacando o chapéu preto com detalhe metálico na parte frontal.
Legenda: Fael venceu a 12ª edição do reality.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Fael, brother campeão da 12ª edição do reality, teve uma das porcentagens de vitória mais altas da história do BBB, com 92% dos votos. Com o estilo "agroboy", Fael agradou o público e se manteve sempre entre os mais queridos da edição.

Atualmente, é dono de um centro de capacitação de veterinários agrônomos. Na época, Fael usou parte do valor recebido pelo vencedor para comprar duas fazendas.

BBB 13 – Fernanda Keulla

Pessoa sentada em um sofá branco, usando camiseta cropped branca com estampa dourada “KISS” e shorts jeans claros. O cabelo é longo e liso, caindo sobre os ombros. Há um microfone preso à roupa, indicando participação em um programa televisivo. Ao lado, almofadas verdes com estampas de folhas tropicais adicionam um toque vibrante à decoração.
Legenda: Fernanda venceu o BBB 13.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Fernanda Keulla venceu o BBB 13 com 62% dos votos, e deixou a carreira como advogada para seguir como apresentadora e modelo.

A campeã chegou a integrar a equipe do "Video Show" e foi repórter e apresentadora do BBB, na Rede BBB, além de ter comandado programas no Multishow. 

BBB 14 – Vanessa Mesquita

Pessoa com cabelo liso e longo, usando colete escuro e colar prateado com pingente em formato estilizado. O fundo apresenta uma parede rosa com detalhes em preto e branco em padrão de listras curvas, além de uma moldura clara que complementa a decoração moderna e vibrante.
Legenda: Vanessa foi a grande vencedora da 14ª edição do BBB.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Vanessa Mesquita ganhou o BBB 14 com 56% dos votos, em uma final que entrou para história contra Clara e Angela. No reality, Vanessa formou com Clara um casal muito querido pelo público.

Além de ainda trabalhar como médica veterinária, ela é influenciadora digital e fundadora de uma instituição dedicada à proteção animal. 

BBB 15 – Cézar Lima

Pessoa sem camisa, exibindo físico musculoso, usando colar simples com cordão vermelho e pingente pequeno. A cena ocorre em um ambiente interno com decoração moderna, incluindo bancada com utensílios ao fundo e detalhes em azulejos brancos e pretos. Há também uma estrutura de madeira visível à direita, sugerindo um espaço integrado.
Legenda: Cézar saiu vencedor do BBB 15.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Cézar venceu o BBB 15 após final com Amanda. Quando saiu, tentou seguir na carreira de cantor e seguiu como youtuber.

O ex-BBB se tornou também consultor de investimentos financeiros, aplicando as formações em Direito e Economia.

BBB 16 – Munik Nunes

Pessoa com cabelo longo e escuro, usando roupa com detalhes brilhantes e ombros à mostra, segurando um copo escuro em uma cena iluminada por luzes coloridas. O ambiente sugere uma festa ou evento noturno, com mesa coberta por toalha azul ao fundo e iluminação intensa em tons de amarelo e roxo, criando um clima vibrante e festivo.
Legenda: Munik foi a campeã do BBB em 2016.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Umas das vencedoras mais carismáticas, Munik Nunes, do BBB 16, garantiu o prêmio milionário com 61,59% dos votos. Ela se tornou a ganhadora mais jovem do BBB, com 19 anos à época.

Atualmente, ela é influenciadora digital e acumula mais de 11,3 milhões de seguidores no Instagram. 

BBB 17 – Emilly Araújo

Pessoa com cabelo longo e liso, de tom escuro, usando colar preto minimalista com pingente pequeno. A cena ocorre em um ambiente interno bem iluminado, com fundo desfocado que apresenta tons claros e detalhes em azul, sugerindo um espaço moderno e organizado.
Legenda: Emilly venceu o BBB 17.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A Campeã do 17º BBB, Emilly Araújo, é uma das mais polêmicas. Ela entrou com a irmã gêmea, Mayla, que foi eliminada para que ela pudesse continuar no programa.

Atualmente, a jovem mantém o perfil de influenciadora nas redes sociais.

BBB 18 – Gleici Damasceno

Pessoa com cabelo longo e liso, usando colar preto com detalhe circular e outro colar delicado com pingente pequeno. A roupa é escura e deixa os ombros à mostra. O fundo apresenta uma parede com padrão geométrico em tons claros e uma moldura de madeira, sugerindo um ambiente interno com decoração moderna e acolhedora.
Legenda: Gleici ganhou o BBB 18.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Primeira e única vencedora do norte, Gleici Damasceno, do Acre, ganhou o BBB 18, em uma temporada de reviravoltas. Ela foi eliminada em um paredão falso e retornou, com diversos embates com os rivais. 

Gleici chegou a participar de uma temporada de "No Limite". Ela se manteve ativa nas redes sociais, é influenciadora e também atriz. 

BBB 19 – Paula von Sperling

Pessoa com cabelo longo e claro, vestindo um vestido branco com estampa floral em tons de rosa e verde. A pessoa está formando um coração com as mãos à frente do corpo, usando pulseira azul e colar com pingente pequeno. No fundo, há um ambiente interno com decoração sofisticada, incluindo móveis em tons neutros e iluminação suave.
Legenda: Paula venceu o BBB 19.
Foto: Victor Pollak/Globo.

Em final contra Alan, após a expulsão de Hariany, Paula foi consagrada campeã. Ela se envolveu em uma série de polêmicas dentro da casa mais vigiada do Brasil, ao ser acusada de racismo. Paula também foi pivô do momento em que sua melhor amiga, Hariany, a empurrou e foi expulsa, dias antes da final. 

Atualmente, Paula trabalha como influenciadora digital e ainda faz sucesso com sua porca Pippa, pet que ela apresentou na época do BBB.

BBB 20 – Thelma Assis

Pessoa com cabelo volumoso e cacheado, vestindo uma roupa brilhante em tom azul claro com textura cintilante. A peça tem decote profundo e mangas longas, transmitindo elegância e sofisticação. O fundo apresenta uma parede roxa com elementos geométricos e iluminação intensa, sugerindo um cenário de programa televisivo ao vivo, indicado pelo texto “AO VIVO” e o logotipo da Globo no canto inferior direito.
Legenda: Thelma foi a vencedora do BBB 20.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Vencedora do primeiro BBB com pandemia, Thelma Assis desbancou Manu Gavassi e Rafa Kalimann para se consagrar campeã do BBB 20. A médica foi uma personagem querida do reality, mas sua vitória chegou a surpreender alguns internautas. 

Atualmente, segue a carreira de médica ainda e tem forte atuação nas redes sociais. Thelma inclusive, atendeu durante a pandemia de Covid-19. Ela também atuou como consultora em programas da Globo

BBB 21 – Juliette Freire

Pessoa vestindo macacão prateado com brilho intenso, em um cenário festivo com efeitos de faíscas verticais e iluminação colorida. O fundo apresenta elementos gráficos vibrantes em tons de laranja, roxo e azul, sugerindo um momento de celebração em um programa televisivo. O look é sofisticado e chamativo, ideal para ocasiões especiais e eventos glamorosos.
Legenda: Juliette se consagrou campeã do BBB 21.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Considerada um "case de sucesso" do BBB, a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, redefiniu o que é ser ex-participante de reality. A paraibana ganhou mais de 20 milhões de seguidores enquanto estava confinada e venceu a grande final com 90,15%, a terceira maior porcentagem do BBB. 

Fora da casa, engatou a carreira de cantora e segue firme e forte como influenciadora digital e empresária. 

BBB 22 – Arthur Aguiar

Pessoa com cabelo raspado, vestindo jaqueta jeans clara com aplicação de tachinhas prateadas nas bordas, criando um visual moderno e estiloso. A jaqueta está aberta, revelando camiseta branca por baixo. A pessoa usa vários anéis prateados e um colar simples, complementando o look com acessórios marcantes. O fundo apresenta tons neutros e detalhes em vermelho, sugerindo um ambiente interno bem iluminado.
Legenda: Arthur Aguiar venceu o BBB 22.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O ator e cantor Arthur Aguiar é o primeiro e único "Camarote" a vencer o BBB, até o momento. O campeão do BBB 22 chegou à final com outros integrantes famosos, DG e Paulo André, e ganhou por 68,98% dos votos. 

Após o reality, Arthur tentou continuar uma carreira na música, mas não engatou. Ele segue forte, entretanto, nas redes sociais. 

BBB 23 – Amanda Meirelles

Pessoa sentada em um cenário de programa televisivo, segurando um microfone com a mão direita. Veste um vestido cinza com brilho e textura de paetês, transmitindo elegância e sofisticação. Usa brincos grandes e chamativos com design alongado, complementando o look glamoroso. O fundo apresenta elementos decorativos em tons de rosa e lilás, incluindo o texto “#BatePapoBBB” no canto superior esquerdo e o logotipo “globoplay” no canto superior direito, sugerindo uma entrevista ao vivo.
Legenda: Amanda Meirelles ganhou o BBB 23.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A médica Amanda Meirelles venceu o BBB 23 com 68,9% dos votos e se tornou uma das vencedoras mais improváveis do reality. Dentro do programa, ela não teve muitos momentos de protagonismo e era criticada nas redes sociais. 

Ela investiu o prêmio e ainda segue na carreira de médica. Atualmente, faz vídeos sobre saúde nas redes sociais. 

BBB 24 – Davi Brito

Pessoa vestindo um blazer preto com textura em padrão geométrico discreto e lapelas lisas, combinado com camisa branca por baixo. O look transmite sofisticação e estilo formal, ideal para eventos importantes ou aparições televisivas. O fundo apresenta elementos decorativos clássicos em tons dourados e azuis, sugerindo um cenário elegante e bem iluminado.
Legenda: Davi Brito foi o campeão do BBB 24.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O baiano Davi Brito foi o campeão do BBB 24, com 60,52% dos votos. Ele sempre figurou entre os favoritos, por conta de sua trajetória no programa. 

No entanto, após sair do confinamento, recebeu uma onda de cancelamentos por conta de atitudes nas redes sociais. Ele chegou a iniciar o curso de Direito. Antes queria Medicina, mas informou que mudou de opinião. Atualmente, ele é criador de conteúdo nas redes sociais. 

BBB 25 – Renata Saldanha

Pessoa com cabelo longo e ondulado, usando brincos grandes e brilhantes com design sofisticado. Veste uma roupa elegante em tom neutro, com alças finas, transmitindo estilo refinado. O cenário apresenta uma decoração luxuosa com parede em tom vermelho vibrante e detalhes dourados, além de almofadas escuras ao fundo e iluminação suave, sugerindo um ambiente interno acolhedor e sofisticado.
Legenda: Renata venceu o 25º BBB.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Renata Saldanha é a vencedora mais recente do BBB. A cearense se tornou campeã do BBB 25 em maio deste ano e ainda colhe os frutos da vitória. No reality, teve uma trajetória de protagonismo, com diversas provas vencidas e embates travados, e se relacionou com Maike, com quem segue namorando fora da casa. 

Fora do reality, iniciou uma carreira de influenciadora e criadora de conteúdo, e ainda está alinhando seus projetos futuros. 

Assuntos Relacionados
Pessoa segurando um cetro dourado com detalhes ornamentais e pedras brilhantes, vestindo uma roupa cinza com ombros à mostra. Na cabeça, há uma coroa decorada com pedras escuras e detalhes metálicos, remetendo a um visual majestoso e temático. O fundo apresenta cortinas azuis e uma parede branca com molduras douradas, criando um cenário elegante e sofisticado, típico de uma ambientação real ou de fantasia.
Zoeira

Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

Confira as 25 personalidades campeãs do Big Brother Brasil.

Matheus Facundo
Há 35 minutos
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata clara fala diante de um microfone, em um ambiente interno com iluminação suave e elementos decorativos ao fundo.
Zoeira

Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões

Final teve uma das votações mais expressivas da história do reality.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto do estilista Antony Price.
Zoeira

Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

Prince havia retornado à moda há um mês, após um hiato de três décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Leonardo DiCaprio surpreendeu ao revelar que não reassiste aos filmes que faz.
Zoeira

DiCaprio diz que nunca reassistiu a 'Titanic' após estreia

Ator explicou hábito e relembrou impacto do filme em sua carreira.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Virginia dançou a música viralizada
Zoeira

Virginia dança para Vini Jr. em Madri e vídeo diverte fãs

Influenciadora mostrou coreografia ao jogador, que reagiu rindo.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Enquete A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: confira resultado final de quem pode vencer o programa

A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).

Redação
18 de Dezembro de 2025
Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados durante um show do Coldplay
Zoeira

Executiva de RH comenta flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot afirmou que episódio foi pontual e ligado ao álcool.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Shawn Mendes foi flagrado indo embora do Brasil, após encontros com Marquezine.
Zoeira

Shawn Mendes é visto em área vip de aeroporto após dias no Brasil

Cantor foi flagrado em Guarulhos após encontros com a atriz Bruna Marquezine.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Show da banda Iron Maiden com iluminação vermelha realizado em 2013.
Zoeira

Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores

Show único ocorre no dia 25 de outubro de 2026.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Três cenas clássicas de Natal: criança com suéter vermelho, casal em frente a guirlanda iluminada e Papais Noéis em festa com luzes coloridas.
Zoeira

Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Temática do fim ano preenche produções lançadas em dezembro nos catálogos.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Montagem com apresentadores do BBB diante do público, com microfone na boca e de frente para as câmeras.
Zoeira

Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

Jornalistas famosos conduziram a apresentação do maior reality show brasileiro.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o diretor Rob Reiner, com barba branca e smoking, e sua esposa Michele Singer Reiner, de blusa brilhante, posam para foto em gala.
Zoeira

Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa

Laudo apontou que tipo de objeto foi usado para matar casal.

Redação
18 de Dezembro de 2025
selfie de isis valverde. ela segura um celular amarelo diante do espelho.
Zoeira

Suspeito de perseguir Isis Valverde é preso no condomínio da atriz, no Rio

Homem confessou perseguição por mais de duas décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Zoeira

O que você precisa saber antes de assistir ‘Avatar: Fogo e Cinzas’

Novo longa do diretor James Cameron chega aos cinemas nesta quinta (18).

Nick Reiner é acusado pelo duplo homicídio dos pais e pode pegar pena de morte
Zoeira

Nick Reiner é acusado pelo duplo homicídio dos pais e pode pegar pena de morte

Ele enfrenta na Justiça duas acusações de homicídio em primeiro grau.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Blake Mitchell.
Zoeira

Morre ator estadunidense Blake Mitchell aos 31 anos

Nas redes sociais, Blake compartilhava uma rotina com amigos e viagens.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Foto mostra os principais rostos da novela, as atrizes Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli.
Zoeira

HBO Max confirma 2ª temporada de 'Beleza Fatal'

Produção dos novos capítulos ainda não tem data de estreia.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Apesar da melhora, o estado de saúde de Isabel Veloso ainda é considerado delicado.
Zoeira

Marido relata melhora de Isabel Veloso após 21 dias internada

Influenciadora segue em estado delicado, mas apresenta sinais positivos.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Faustão no palco do Domingão do Faustão.
Zoeira

Ex-funcionários do Domingão do Faustão acionaram Globo na Justiça

Produtor que venceu ação por piadas de Faustão se soma a outros casos.

Redação
17 de Dezembro de 2025
foto de estatuetas do Oscar.
Zoeira

Oscar será transmitido pelo YouTube a partir de 2029

Segundo Academia de Artes, novo contrato torna a premiação mais acessível ao público global.

Redação
17 de Dezembro de 2025