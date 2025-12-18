Virginia dança para Vini Jr. em Madri e vídeo diverte fãs

Virginia Fonseca voltou a aparecer ao lado de Vini Jr., nesta quinta-feira (18), em um momento descontraído compartilhado nas redes sociais.

Em viagem a Madri, na Espanha, onde o jogador vive, a influenciadora publicou um vídeo em que dança para o namorado dentro da casa dele.

Na legenda da gravação, Virginia explicou a cena com bom humor: “Eu mostrando pro meu namorado o que eu aprendi enquanto ele trabalhava”. A trilha sonora escolhida foi “Alô, Virginia”, do grupo Turma do Pagode.

No vídeo, ela samba, arrisca passos de dança e mostra o gingado, enquanto Vini Jr. observa da sala da mansão e não segura a risada diante da performance da namorada.

O jogador entrou na brincadeira nos comentários e revelou que a música não saiu do repeat ao longo do dia. “Você já colocou essa música 100x hoje (risos)”, escreveu ele.