Datena passa por nova cirurgia no coração: 'Estava muito grave'

O jornalista e apresentador José Luiz Datena, de 68 anos, passou por uma nova cirurgia no coração em um hospital em São Paulo. Por meio de publicação nas redes sociais nessa terça-feira (16), o comunicador revelou que o quadro de saúde era "muito grave".

No vídeo, Datena deu detalhes do procedimento cirúrgico, necessário devido a um agravamento do seu diagnóstico de diabetes. A cirurgia foi realizada para a desobstrução das artérias do coração.

Apesar do susto, o apresentador aproveitou para tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde.

"Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, mas eu acabo de fazer um procedimento no coração. Uma cirurgia no coração onde desentupi todas as artérias, eu tenho um problema sério de diabetes, estava realmente muito grave, mas agora já estou livre por um tempo", disse o jornalista.

Veja também Zoeira Cadeirada polêmica? Relembre outros momentos de Datena que marcaram a TV brasileira Zoeira Datena passa por nova cirurgia para estancar sangramento após receber alta

Problemas de saúde

José Luiz Datena já foi submetido a outros procedimentos cardíacos, como a implantação de stents no coração. Essa cirurgia, também chamada de angioplastia, visa desobstruir as artérias, permitindo que o fluxo de sangue, o oxigênio e os nutrientes cheguem ao músculo cardíaco, evitando o infarto.

Novo programa na TV

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), órgão público federal, confirmou no início deste mês que assinou com Datena para que ele apresente programas na TV Brasil e na Rádio Nacional, emissoras da empresa.

A partir de 2026, ele comandará dois programas: um semanal de entrevistas na TV Brasil e outro diário, das 8h às 10h, na Rádio Nacional.

Nos últimos anos, o jornalista tem vivido encerramentos de ciclos polêmicos na TV. Após a saída turbulenta da Band, ele conduziu negociações com a Rede TV! sem o conhecimento do SBT, o que teria causado conflito entre executivos e membros da família Abravanel.

Assim como no canal fundado por Silvio Santos, a passagem de Datena pela Rede TV! foi curta e durou em torno de seis meses.