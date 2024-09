Cadeirada polêmica? Relembre outros momentos de Datena que marcaram a TV brasileira

Conhecido por sua longa trajetória no jornalismo, José Luiz Datena (PSDB) já protagonizou algumas polêmicas e situações inusitadas ao vivo. Entre chutes, quedas e até cuecas, o apresentador figurou momentos marcantes nos programas em que apresentou, deixando sua marca com ações que geraram ampla repercussão.

No último domingo (15), durante um debate na TV Cultura, Datena entrou em uma discussão com seu concorrente, Pablo Marçal (PRTB), e acabou jogando uma cadeira contra o candidato. Em decorrência desse fato, algumas situações protagonizadas por ele foram recordadas.

Veja também Zoeira Jane's Addiction cancela turnê após vocalista agredir guitarrista em show Zoeira Mulher acusa Felipe Prior de estupro em festa de Carnaval, e MP entra com ação, diz colunista

Em 2012, durante a cobertura de enchentes em São Paulo, Datena deixou o estúdio do programa Brasil Urgente para fazer a transmissão diretamente das ruas, mesmo sob forte chuva. Visivelmente molhado, ele relatou ao vivo a situação da cidade.

Em 2018, um episódio marcou o programa Agora é com Datena. O apresentador cumpriu uma promessa feita ao vivo e apareceu no ar vestindo apenas uma cueca samba-canção. O momento aconteceu após a vitória do Palmeiras em uma partida importante e viralizou nas redes sociais. Na ocasião, Datena havia prometido se vestir assim caso o time saísse vitorioso. "Quem devia ficar de cuecas aqui eram o Felipão e o Parreira", declarou o apresentador em tom crítico, fazendo referência aos técnicos do time.

Legenda: O apresentador cumpriu uma promessa feita ao vivo e apareceu no ar vestindo apenas uma cueca samba-canção Foto: Reprodução/Band

Já em 2023, durante uma transmissão do Brasil Urgente, o comunicador estava cobrindo enchentes em São Paulo e, ao andar por uma área de risco, onde houve deslizamento de terra, acabou escorregando e caindo na lama. O momento foi transmitido ao vivo e rapidamente viralizou entre os internautas, com muitos comentários e memes sobre o episódio. Mesmo após o incidente, Datena manteve o tom humor e seguiu com a cobertura, rindo da própria situação.

Ao decorrer dos anos, Datena também ameaçou abandonar o programa Brasil Urgente inúmeras vezes, após se irritar com questões técnicas ou por discordâncias com a produção. Em outro momento, o jornalista reclamou dos preços dos alimentos ao vivo e chutou a cadeira que ficava no estúdio do programa.