Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de março

A Lua Crescente em Gêmeos, dentro da lunação pisciana, chega como um empurrão para sair da inércia. Depois de tanto planejar, é hora de colocar as ideias em movimento, abrir espaço para trocas e se comunicar. Gêmeos pede agilidade, mas Júpiter também está nesse signo, ampliando tanto as oportunidades quanto as distrações.



O que você está escolhendo? Atenção para não perder tempo com o que não agrega. Os próximos dias podem ser corridos, e o risco de dispersão é real. Aproveite a energia para dar ritmo às suas tarefas, mas com consciência do que realmente importa.

Signo de Áries hoje

O dia pede flexibilidade e jogo de cintura. Algumas mudanças de última hora podem te tirar do eixo, mas não deixe que isso te desestabilize. Priorize a comunicação clara para evitar ruídos e mal-entendidos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.