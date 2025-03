Morre músico e compositor Roy Ayers, responsável pelo hit 'Everybody Loves The Sunshine', aos 84 anos

O compositor e vibrafonista Roy Ayers faleceu na última terça-feira (5), aos 84 anos. Considerado um dos grandes nomes do jazz-funk, o músico é conhecido pelo clássico "Everybody Loves the Sunshine".

Segundo um comunicado divulgado pela família no Facebook, Ayers faleceu na cidade de Nova York após uma longa doença. "Viveu 84 anos maravilhosos e fará muita falta”, disse sua família no post.

Ayers é considerado um mestre do vibrafone do jazz e uma das principais forças na introdução do soul no jazz com instrumentos elétricos e ritmos inspirados no R&B e no rock. Natural de Los Angeles, Roy Ayers nasceu em 1940. Ele tinha afinidade natural pela música desde pequeno, isso porque sua mãe, Ruby Ayers, era instrutora de piano, enquanto seu pai, Roy Sr., era trombonista.

Na década de 1960, Ayers já era um músico profissional completo, atuando frequentemente com o pioneiro do groove Herbir Mann.

O compositor estava no ramo musical há muitas décadas e chegou a lançar mais de 40 álbuns ao logo de sua carreira. Além de ter ficado famoso pelo sucesso de "Everybody Loves the Sunshine" , Ayers liderou a banda Roy Ayers Ubiquity, lançando álbuns marcantes como "Vibrations" (1976) e "Lifeline" (1977).

Além de sua relevância no jaz e na black music, Roy Ayers teve uma forte conexão com a música africana, colaborando com um dos grandes nomes do afrobeat, Fela Kuti. As músicas de Ayers foram sampleadas por artistas de rap como Mary J. Blige, Common, Tyler the Creator e Kanye West.

