A Fazenda 17: Veja resultado final da enquete de quem deve ser finalista

O participante Dudu Camargo é o grande favorito do programa "A Fazenda 17", concentrando 65,9% de todas as intenções do voto para ficar, segundo a enquete do Diário do Nordeste. O resultado oficial será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta terça-feira (16).

Na disputa pelas quatro vagas na final do reality, o levantamento realizado pelo Diário do Nordeste indica Luiz Mesquita e Fabiano Moraes como os menos votados, o que resultaria na eliminação deles.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa. Foto: Reprodução.

Até as 18h55, o levantamento apontou que Duda Wendling aparece em 2º lugar na preferência dos leitores, com 13,7% dos votos, seguida por Saory (10%), e Walério (4,7%).

É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA ESPECIAL

No sábado (13), foi realizado o sorteio das duplas que disputariam a prova final. Fora da dinâmica por recomendação médica, Fabiano foi o primeiro confirmado na berlinda especial.

As duplas ficaram definidas como: Dudu com Kathy, Duda Wendling com Saory Cardoso, e Mesquita com Walério.

No campo de provas, elas precisavam ser ágeis e sintonizadas para levar três luzes de lasers até a saída do labirinto.

Como funcionava? Um jogador ficava no topo da torre dando as coordenadas e o parceiro ficava embaixo, para movimentar as alavancas que giravam os espelhos e refletiam as luzes até o lugar correto.

Duda e Saory fizeram o menor tempo e escaparam da roça especial. Como resultado, os quatro perdedores, além de Fabiano, foram direto para a zona de eliminação.