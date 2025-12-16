Quem foram os finalistas do BBB 25? Relembre

Em uma edição que marcou a história do reality show devido à dinâmica de duplas, o Big Brother Brasil (BBB) 25 teve um dos trios de finalistas mais controversos dos últimos anos. Guilherme Vilar, João Pedro (dos gêmeos) e Renata Saldanha disputaram o prêmio de R$ 2,7 milhões, mas, curiosamente, fizeram a final com pior audiência da história.

A edição foi vencida pela cearense Renata, com 51,90% dos votos, no programa ao vivo do dia 22 de abril. Ela perdeu no voto único, que é só dado uma vez por pessoa, mas levou a melhor no voto por torcida, que é múltiplo e serve para mutirões.

Nas redes sociais, houve quem duvidasse da torcida da bailarina de Fortaleza e cravasse outros participantes, que nem chegaram à final. A presença de João Pedro também foi questionada por quem achava que ele não tinha enredo suficiente, somente sorte e habilidade em provas.

Veja como foi a votação final do BBB 25

Renata (1º lugar)

Média final: 51,90%

Voto Único (somente com CPF): 42,38%

Voto da Torcida (ilimitado): 61,41%

Guilherme (2º lugar)

Média final: 43,38%

Voto Único: 51,40%

Voto da Torcida: 35,37%

João Pedro (3º lugar)

Média final: 4,72%

Voto Único: 6,22%

Voto da Torcida: 3,22%

Relembre a trajetória dos finalistas

Renata

Renata protagonizou diversos momentos importantes da edição, onde teve papel de protagonista. Ao lado da dupla, Eva, ela conquistou a primeira prova de resistência da temporada e foi para o "almoço das consequências", após uma dinâmica do Big Fone. Esse almoço gerou diversos embates para a cearense, e foi pauta até praticamente o fim da edição.

Outro momento no qual o público demonstrou estar com Renata foi a Vitrine do Seu Fifi, quando ela recebeu informações externas e voltou ao confinamento discutindo com rivais e até com antigos aliados no game.

A cearense foi Líder, Anjo, Monstro e enfrentou o Paredão seis vezes antes de chegar à final.

João Pedro

No BBB 25, João teve sua trajetória marcada pelo vínculo de uma vida inteira com o irmão gêmeo, João Gabriel, que foi eliminado dias antes da final. Juntos, eles foram do grupo original do Quarto Fantástico, e se destacaram ao vencer várias provas juntos.

Durante os 100 dias de confinamento, João Pedro acumulou prêmios expressivos, incluindo dois apartamentos e R$ 10 mil.

Além disso, ganhou força nas últimas semanas do reality, ao conquistar diversas Provas do Líder para consolidar seu lugar na grande final.

Guilherme

Guilherme entrou com a sogra Delma, a quem era extremamente leal. Durante o programa, entrou em diversos embates e foi aclamado por seus fortes posicionamentos.

O pernambucano foi Líder duas vezes e Anjo uma vez. Também foi escolhido para o Castigo do Monstro uma vez e enfrentou o paredão duas vezes.

Morador do Quarto Anos 50, Guilherme teve uma trajetória marcada pelas amizades que desenvolveu com Diego Hypólito, Vinícius e Aline. Ele também ficou conhecido nas redes sociais por ser "advogado" do elenco Camarote, quando defendeu Diego e Vitória Strada nos embates que cada um teve com outros participantes.