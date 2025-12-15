Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça especial?
Vote no seu participante preferido para permanecer no jogo.
Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo estão na roça especial de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público será eliminado na noite desta segunda-feira (15).
O grupo foi parar na berlinda nesse domingo (14), após o anúncio do resultado da prova especial. Somente o pai de Viih Tube ficou de fora da competição, por recomendação médica, então foi direto para a zona de eliminação.
Quem você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA ESPECIAL
No sábado (13), aconteceu o sorteio das duplas que disputariam a prova final. Fora da dinâmica por recomendação médica, Fabiano foi o primeiro confirmado na berlinda especial.
As duplas ficaram definidas como: Dudu com Kathy, Duda Wendling com Saory Cardoso, e Mesquita com Walério.
No campo de provas, elas precisavam ser ágeis e sintonizadas para levar três luzes de lasers até a saída do labirinto.
Como funcionava? Um jogador ficava no topo da torre dando as coordenadas e o parceiro ficava embaixo, para movimentar as alavancas que giravam os espelhos e refletiam as luzes até o lugar correto.
Duda e Saory fizeram o menor tempo e escaparam da roça especial. Como resultado, os quatro perdedores, além de Fabiano, foram direto para a zona de eliminação.