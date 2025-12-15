Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça especial?

Vote no seu participante preferido para permanecer no jogo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:41)
Zoeira
Combinação de imagens mostra fotos de Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo, participantes de A Fazenda que estão na roça especial do programa.
Legenda: Quem receber menos votos dos espectadores deixa a competição.
Foto: Reprodução/RecordTV.

Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo estão na roça especial de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público será eliminado na noite desta segunda-feira (15). 

O grupo foi parar na berlinda nesse domingo (14), após o anúncio do resultado da prova especial. Somente o pai de Viih Tube ficou de fora da competição, por recomendação médica, então foi direto para a zona de eliminação. 

Quem você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

inter@

Veja também

teaser image
Zoeira

Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

teaser image
Zoeira

Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe de fim de ano da TV Globo

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA ESPECIAL

No sábado (13), aconteceu o sorteio das duplas que disputariam a prova final. Fora da dinâmica por recomendação médica, Fabiano foi o primeiro confirmado na berlinda especial. 

As duplas ficaram definidas como: Dudu com Kathy, Duda Wendling com Saory Cardoso, e Mesquita com Walério.

No campo de provas, elas precisavam ser ágeis e sintonizadas para levar três luzes de lasers até a saída do labirinto. 

Como funcionava? Um jogador ficava no topo da torre dando as coordenadas e o parceiro ficava embaixo, para movimentar as alavancas que giravam os espelhos e refletiam as luzes até o lugar correto.

Duda e Saory fizeram o menor tempo e escaparam da roça especial. Como resultado, os quatro perdedores, além de Fabiano, foram direto para a zona de eliminação.

Assuntos Relacionados
foto da família de Rob Reiner em tapete vermelho.
Zoeira

Quem é Nick Reiner, filho suspeito de assassinar Rob Reiner

Vítimas foram encontradas mortas com ferimentos compatíveis com arma branca.

Redação
Há 33 minutos
Combinação de imagens mostra fotos de Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo, participantes de A Fazenda que estão na roça especial do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça especial?

Vote no seu participante preferido para permanecer no jogo.

Redação
Há 1 hora
Rob Reiner e a esposa Michele diante de um painel com a marca da emissora CBS. eles vestem roupas pretas.
Zoeira

Rob Reiner e a esposa são encontrados mortos em casa, nos EUA

Ator e diretor, Reiner integrava elenco da série 'The Bear'.

AFP e Redação
15 de Dezembro de 2025
Josy é uma mulher jovem, branca, loira e de cabelo longo e liso. Na foto, ela está no sofá da casa do BBB.
Zoeira

BBBs que já morreram e que talvez você nem saiba

Três dos nomes que integram a lista fizeram parte do BBB 9.

Luana Severo
15 de Dezembro de 2025
Luciano Huck com a mão no queixo, com expressão de dúvida.
Zoeira

The Wall: questão sobre astrologia gera dúvida até em Luciano Huck neste domingo (14)

Pergunta sobre signo do zodíaco surpreendeu participantes e o apresentador.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Boninho veste camisa preta em participação em A Fazenda.
Zoeira

Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

Diretor firmou parceria com a Record e revelou projeto previsto para 2026.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem de divulgação do filme 'Velhos Bandidos' tem cinco pessoas, sendo três em pé e duas sentadas e amarradas, em um cenário que remete a investigação policial.
Zoeira

Filme que deve marcar a aposentadoria de Fernanda Montenegro ganha trailer; veja

A atriz de 96 anos irá se despedir do cinema em uma comédia dirigida pelo filho.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o cantor Roberto Carlos, um homem idoso, de cor parda, cabelo grisalho e liso, com uma roupa azul, segurando um microfone.
Zoeira

Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe de fim de ano da TV Globo

Cantor dirigia um Cadillac que teve uma falha mecânica.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Karol é uma mulher jovem negra de cabelo trançado. Na foto, ela sorri enquanto posa.
Zoeira

BBB: Veja quais foram as maiores rejeições da história

Esses participantes, geralmente, são lembrados como os "vilões" das temporadas.

Luana Severo
14 de Dezembro de 2025
Moacyr e Daniel, respectivamente à esquerda e à direita, sentados em cadeiras de adornos dourados em um fundo de plantas. O Moacyr é um homem idoso de cabelos brancos, com óculos de grau preto e vestindo uma blusa de botão marrom e calça jeans. Daniel é um homem branco de meia idade, com cabelos lisos e pretos, e veste uma blusa amarela apagada, uma jaqueta branca desbotada e calça jeans.
Zoeira

'Viver Sertanejo' com Daniel convida Moacyr Franco neste domingo (14)

Acompanhe o programa a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Cantora se apresenta no palco usando vestido preto volumoso com detalhes em vermelho, braços abertos, em cenário escuro e teatral.
Zoeira

Lady Gaga interrompe show após dançarino cair do palco em Sydney, na Austrália

A apresentação precisou parar uma segunda vez devido à chuva.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Laís e Gustavo posam para foto no dia do casamento. Ela com vestido de renda branca e cabelo preso, ele de terno cinza escuro.
Zoeira

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez surpresa

Casal espera o primeiro filho poucos meses após o casamento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Ticiane Pinheiro, vestindo blazer branco e com os cabelos presos.
Zoeira

Globo articula contratar Ticiane Pinheiro após saída da Record, diz colunista

Emissora estuda projetos na TV aberta e no GNT para a apresentadora.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Taylor Swift sentada em um sofá clássico verde, usando figurino vermelho com luvas longas, em ambiente sofisticado com iluminação dramática e decoração elegante ao fundo.
Zoeira

Taylor Swift distribui mais de R$ 1 bilhão para funcionários e reação da equipe viraliza

Ação ocorreu após o fim da "The Eras Tour", turnê mais lucrativa da história.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos verticais, uma ao lado da outra, em que o apresentador Tadeu Schmidt anuncia a nova cidade que vai receber uma casa de vidro no BBB 26.
Zoeira

Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A nova edição do BBB terá início no dia 12 de janeiro.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Pequena chegou ao mundo no dia 12 de dezembro.
Zoeira

Nasce filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Chegada da primogênita foi anunciada pelos pais no Instagram.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Mariana e Daniel Saullo mantêm um canal no YouTube onde mostraram detalhes da construção da casa.
Zoeira

Após 5 anos de obras, ex-BBBs mostram detalhes da mansão luxuosa de mais de 1000 m²

Casal construiu casa de luxo no Sul de Minas para criar os quatro filhos.

Redação
13 de Dezembro de 2025
O ensaio de Marina Lima na Playboy foi marcado por impasses e exigências.
Zoeira

Ex-diretor da Playboy revela a negociação mais complicada da revista

Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente

Redação
13 de Dezembro de 2025
MC Daniel e Lorena Maria têm um filho juntos, Rás, de 9 meses.
Zoeira

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Influenciadora relatou conflitos e disse ter sido traída na gravidez em longo desabafo nas redes sociais.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Duas fotos em colagem. À esquerda, Mion com mascote da Globo, ele veste um terno bege e tem cabelos e barba grisalhos. À direita, Mion com quatro participantes, sendo duas mulheres negras de cabelo cacheado, uma mulher branca de cabelo loiro e um homem branco de óculos fantasiado de papai noel.
Zoeira

Temporada de Natal do 'Caldeirão com Mion' estreia neste sábado (13)

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
13 de Dezembro de 2025