Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça especial?

Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo estão na roça especial de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público será eliminado na noite desta segunda-feira (15).

O grupo foi parar na berlinda nesse domingo (14), após o anúncio do resultado da prova especial. Somente o pai de Viih Tube ficou de fora da competição, por recomendação médica, então foi direto para a zona de eliminação.

Quem você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

inter@

Veja também Zoeira Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality Zoeira Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe de fim de ano da TV Globo

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA ESPECIAL

No sábado (13), aconteceu o sorteio das duplas que disputariam a prova final. Fora da dinâmica por recomendação médica, Fabiano foi o primeiro confirmado na berlinda especial.

As duplas ficaram definidas como: Dudu com Kathy, Duda Wendling com Saory Cardoso, e Mesquita com Walério.

No campo de provas, elas precisavam ser ágeis e sintonizadas para levar três luzes de lasers até a saída do labirinto.

Como funcionava? Um jogador ficava no topo da torre dando as coordenadas e o parceiro ficava embaixo, para movimentar as alavancas que giravam os espelhos e refletiam as luzes até o lugar correto.

Duda e Saory fizeram o menor tempo e escaparam da roça especial. Como resultado, os quatro perdedores, além de Fabiano, foram direto para a zona de eliminação.