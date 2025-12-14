BBB: Veja quais foram as maiores rejeições da história

Karol Conká, Nego Di, Viih Tube, Patrícia Leitte, Camilla Maia, Felipe Cobra. Esses nomes fizeram história no Big Brother Brasil (BBB), mas não necessariamente de forma positiva. Eles são lembrados, na verdade, como os "vilões" das temporadas, e tiveram suas saídas marcadas por altas rejeições.

Cada um teve um enredo diferente, mas todos "mexeram" de certo modo com os "mocinhos". Karol Conká, por exemplo, a líder do ranking de rejeição do BBB, teve vários embates com Juliette Freire, a grande vencedora da edição 21: as duas disputaram a atenção de Arcrebiano, o Bill, e a cantora paranaense foi xenofóbica com a maquiadora paraibana.

E embora Viih Tube aparentasse ser "amiga" de Juliette na Casa, quem acompanhava o reality sabia que a influenciadora era falsa com a advogada e falava mal dela por trás.

Mais recentemente, Camilla Maia pisou no calo dos fãs de Vitória Strada ao reclamar da atriz — também por trás — e "perseguiu" Renata Saldanha, a campeã da edição 25.

Anos antes, em 2007, Felipe Cobra foi rejeitado pelo público após ser indicado à berlinda por Diego Alemão, o favorito e ganhador da edição.

Relembre as maiores rejeições da história do BBB

1. Karol Conká (BBB 21): 99,17%

Legenda: Karol Conká lidera o ranking de rejeição do BBB. Foto: Reprodução/TV Globo.

Ela é a participante, que, atualmente, detém a maior rejeição da história do BBB. A cantora e rapper foi eliminada do reality com 99,17% dos votos do público, após ser indicada ao paredão por Sarah Andrade. Ela disputou a berlinda com Arthur Picoli e Gil do Vigor, que receberam apenas 0,59% e 0,29% dos votos, respectivamente.

Karol havia entrado na casa com status de favorita, mas logo virou a principal "vilã" da edição por "atacar" constantemente Juliette e Lucas Penteado.

2. Nego Di (BBB 21): 98,76%

Legenda: Nego Di é uma figura polêmica dentro e fora do BBB. Foto: Reprodução/TV Globo.

Nego Di foi o primeiro participante da edição 21 a sair com rejeição. À época, ele recebeu o apoio da ex-BBB Patrícia Leitte, que também integra a lista dos mais rejeitados pelo público do programa.

"A rejeição do Nego Di se deu por ele ficar próximo a pessoas que fizeram comentários muito escrotos. Querendo ou não, o programa é meio 'diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és'", avaliou a cearense em entrevista ao Diário do Nordeste.

3. Viih Tube (BBB 21): 96,69%

Legenda: Viih Tube é lembrada por fazer "jogo duplo" no reality. Foto: Reprodução/TV Globo.

O público do BBB 21 esperou por muito tempo que ela caísse no paredão. Isso porque todos já sabiam que Viih Tube fazia jogo duplo na casa e não era totalmente verdadeira com Juliette, a campeã da edição, a quem chamava de amiga.

Por isso, quando caiu na berlinda, a influenciadora saiu com alta rejeição.

4. Aline dos Santos (BBB 5): 95%

Legenda: Aline dos Santos participou do BBB 5. Foto: Reprodução/TV Globo.

Aline saiu em um paredão duplo, disputando a permanência na casa com Grazi Massafera.

Ela ganhou a antipatia dos colegas de confinamento e do público devido a fofocas e histórias que inventava sobre outros participantes, tanto que chegou a ser apelidada de Madame X-9 (ou dedo-duro).

5. Camilla Maia (BBB 25): 94,67%

Legenda: Camilla integrou o elenco do BBB 25. Foto: Reprodução/TV Globo.

Camilla disputou a berlinda com a cearense Renata Saldanha, campeã da temporada, e Vilma Nascimento, que era aliada da bailarina.

O alto índice de rejeição da trancista, porém, não se deveu somente às atitudes dela com Renata. Parte do público também não gostou da forma como ela tratou a atriz Vitória Strada, que costumava ser sua aliada no game.

6. Patrícia Leitte (BBB 18): 94,26%

Legenda: Patrícia Leitte é cearense e considerada uma das vilãs da edição 18. Foto: Reprodução/TV Globo.

Até o BBB 21, Patrícia era a segunda com a maior rejeição da história do BBB. Ela foi indicada ao paredão pela vencedora da edição, Gleici Damasceno, e teve sua saída marcada por um discurso forte sobre terem "destruído" seu sonho.

7. Felipe Cobra (BBB 7): 93%

Legenda: Felipe rivalizou com Diego Alemão. Foto: Reprodução/TV Globo.

Cobra foi eliminado com alta rejeição por uma série de motivos, como comentários preconceituosos e ameaças de agressão.

No reality, ele rivalizou, principalmente, com Diego Alemão, que venceu a temporada.

8. Nayara (BBB 18): 92,69%

Legenda: Nayara participou do BBB 18. Foto: Reprodução/TV Globo.

A jornalista saiu em um paredão triplo contra Gleici Damasceno e Mahmoud. A rejeição alta foi impulsionada por sua postura no jogo e por diversas falas controversas, mas também teve influência da torcida dos outros participantes que enfrentava na berlinda.

9. Rogério Padovan (BBB 5) e Rafael Leandro (BBB 12): 92%

Legenda: Rogério Padovan era conhecido como "Dr. Gê" em sua edição. Foto: Reprodução/TV Globo.

Conhecido como "Doutor Gê", Rogério foi o principal rival do campeão da edição, Jean Wyllys. O médico era o responsável por, no grupo dele, arquitetar planos para levar os oponentes ao paredão. Seus "súditos" apenas o respeitavam e faziam o que ele ordenava.

Legenda: Rafael Leandro participou do BBB 12. Foto: Reprodução/TV Globo.

Rafael Leandro não conquistou o público e, na primeira vez que encarou o paredão, foi eliminado com 92% dos votos. Ele disputou a permanência na casa com o professor de muay thai Yuri Fernandes.

10. Projota (BBB 21): 91,89%

Legenda: Projota também foi tido como vilão de sua edição. Foto: Reprodução/TV Globo.

Projota disputou a berlinda com Pocah e Thaís, que não eram jogadoras consideradas fortes naquela temporada. No entanto, o cantor foi eliminado com alta rejeição devido à sua aliança com o grupo tido como "vilão" da edição, que incluía Nego Di, Karol Conká e Lumena.