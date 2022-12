Karol Conká e Lucas Penteado se reencontram pela primeira vez após BBB 21

Os ex-BBBs Karol Conká e Lucas Penteado se reencontraram pela primeira vez — desde o fim do Big Brother Brasil (BBB) 21 — neste sábado (12).

No perfil do Instagram, Lucas Penteado compartilhou um vídeo, no qual aparece no Festival Batekoo em que Karol se apresentou, visitando o camarim da cantora e subindo no palco com ela.

Assista reencontro:

"Foi simplesmente um dia inesquecível", escreveu na legenda da publicação. Dentro do BBB, Karol e Lucas tiveram diferentes conflitos.

Karol Conká bateu recorde de rejeição do BBB

A cantora e rapper Karol Conká foi a 4ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21, em 23 de fevereiro de 2021.

Com 99,17% dos votos, a curitibana deixa o reality show com alguns desafetos e desaprovação do público por seus posicionamentos e atitudes.

O resultado bateu o novo recorde de rejeição, que até era do humorista Nego Di, que saiu com 98,76 dos votos.