Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem

Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toin, trabalha há 27 anos na escola e é um dos funcionários mais querido da escola

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
Ceará

Uma festa sem precedentes movimentou o bairro Franciscanos, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, no último sábado (13). Foi o dia em que o porteiro Antônio Pereira da Silva, 49 anos, conhecido carinhosamente como "Toim", foi presenteado com uma motocicleta pelos pais dos alunos da escola onde trabalha.

O momento repercutiu nas redes sociais após a publicação de um vídeo em que é possível ver todo o processo de entrega do presente. No registro, Antônio é surpreendido com uma carreata formada pelos carros dos pais dos alunos e de funcionários do colégio, com direito a apitos, balões e fogos de artifício.

Ao sair da escola onde trabalha há 27 anos, Antônio se emociona ao encontrar a multidão e depois é levado até a rua, onde se depara com a motocicleta em cima de um caminhão guincho enfeitado com balões. O vídeo termina com ele engatando o veículo pela primeira vez. "Essa aqui eu vou guardar para nunca arranhar", brinca.

Nos comentários da publicação, moradores da região e pessoas ligadas à escola deixaram mensagens de carinho ao porteiro. "O melhor funcionário, uma pessoa que não mede esforços e não economiza sorrisos para cuidar dos nossos filhos. 'Toim' merece tudo isso e muito mais", disse um perfil.

"Conheço bem esse carinho e preocupação que somente 'Tonho' tem por cada um dos alunos. Todo reconhecimento ainda é pouco por tamanha dedicação", ressaltou uma ex-aluna. "Antônio cuida com carinho de cada aluno. Sabe o nome de todos. Você é muito especial, merece o mundo!", afirmou uma mãe.

Momento foi planejado pela comunidade escolar

Homem sorridente com camiseta branca, chapéu e chinelos, sentado em uma motocicleta branca na rua, com prédio residencial ao fundo e uma pessoa ao lado.
Legenda: Antônio trabalha como porteiro no colégio São Francisco, em Juazeiro do Norte, há quase 30 anos
Foto: Reprodução.

Para o Diário do Nordeste, a acupunturista Yasmin Macêdo, responsável pela gravação do vídeo, detalhou que a ideia surgiu da necessidade de Antônio de possuir um meio de transporte.

"Antônio é uma pessoa muito simples. Ele tem oito filhos, uma esposa, mas não tinha como andar pela cidade. Ele tinha somente uma moto muito antiga, mas que estava dando problemas e é usada por um dos filhos para trabalhar. Por conta disso, ele não conseguia vir para a escola", explicou Yasmin.

Diante desse cenário, um grupo de mães de alunos se reuniu para discutir um plano ousado: criar uma mobilização entre a comunidade escolar para dar uma moto de presente para Antônio.

A ideia foi rapidamente abraçada tanto pela direção do colégio, quanto pela maioria dos pais dos alunos. Uma cota inicial foi definida no valor de R$ 7 mil. A ideia era dar uma 'cinquentinha'.

"Cinquentinha" é o nome popular conferido aos ciclomotores, veículos de duas ou três rodas com motor de até 50 cilindradas (cc) ou 4 kW de potência, limitados à velocidade máxima de 50 km/h.

Homem celebrando presente de moto, balões vermelhos e brancos, em uma rua da cidade, com uma pessoa segurando um celular para tirar foto.
Legenda: "Toim" e seu presente foram abençoados por um membro da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.
Foto: Reprodução.

Gentileza que gera a diferença

Devido à grande adesão da comunidade escolar à causa, o valor inicial conseguiu ser superado. Ao todo, foi arrecadado mais de R$ 8 mil para o presente de Antônio, divididos entre os mais de 180 pais envolvidos, professores e outros colaboradores da escola.

Com o dinheiro em mãos, as responsáveis pelo movimento foram até uma concessionária para comprar o veículo. Entretanto, o modelo que tinham em mente tinha sido vendido. Yasmin conta que, ao tomar conhecimento da situação, o dono do estabelecimento ofereceu um ciclomotor ainda mais moderno, com a vantagem de já sair emplacado.

"No momento em que entregamos a moto, Antônio ficou meio sem acreditar que era para ele, não conseguia conter a felicidade. Todas as crianças que estavam lá ficaram emocionadas, o pessoal da rua também, porque todo mundo reconhece o valor que ele tem para a gente", relembra Yasmin.

Ela também conta que "Toim" é alguém gentil e atencioso, chegando até mesmo a fazer tarefas fora da função para garantir o conforto dos alunos. "No Natal, ele sempre é o Papai Noel. Ele sempre é o palhaço do Dia das Crianças. Ele abre a porta dos carros para as crianças entrarem na escola, e organiza onde os carros vão estacionar", relata.

"Ele sorri todos os dias para gente, ele quer saber como nós estamos, ele quer saber o que tá acontecendo na nossa vida. E ele é acolhedor de mais, com os pais e os filhos", finaliza.

Grupo de amigos comemorando com uma motocicleta decorada com laço vermelho, ao lado de carros na rua.
Legenda: Toim com as responsáveis por comandar as doações para a moto. Muitas delas são ex-alunas da escola onde ele trabalha.
Foto: Reprodução

*Estagiário sob supervisão da jornalista Karine Zaranza

