Família de cearense que mora em Portugal está sem contato com ela há mais de uma semana

A família da cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, que mora em Portugal, está sem contato com ela há mais de uma semana. O desaparecimento foi informado ao Ministério das Relações Exteriores, do Governo do Brasil.

O marido de Lucinete, o jardineiro Teodoro Júnior, que mora em Fortaleza, contou ao Diário do Nordeste que a esposa se mudou para o país europeu há 7 meses para procurar trabalho e se estabelecer.

A mulher - natural de Aracoiaba, no Interior do Ceará - conseguiu um trabalho como babá de criança e alugou um quarto de uma casa, na cidade portuguesa de Amadora.

Teodoro e Lucinete são casados há 15 anos e têm um filho de 14 anos. Eles se falaram pela última vez na noite de 5 de dezembro deste ano, por volta de 19h30 no horário de Fortaleza (às 22h30, em Portugal).

No dia seguinte, Teodoro estranhou a falta de mensagens da esposa. Ele mandou mensagens e fez ligações para ela, mas não foi respondido nem atendido, apesar de vê-la online na rede social WhatsApp.

Tentativas de encontrar a esposa

Teodoro Júnior entrou em contato com a inquilina do quarto de Lucinete Freitas. A portuguesa respondeu que a brasileira saiu na noite de 5 de dezembro (uma sexta-feira) e disse que ia encontrar uma amiga, para verem um imóvel na região do Algarve, no litoral sul de Portugal. Desde então, a cearense não voltou para a acomodação.

Lucinete e Teodoro fazem planos para morar juntos no país europeu. O jardineiro e o filho pretendem viajar ainda este ano para encontrá-la.

Em razão da falta de contato, Teodoro procurou o Ministério das Relações Exteriores, entre outros órgãos brasileiros.

A reportagem procurou o Ministério, neste domingo (14), através do contato de plantão da assessoria de imprensa do Órgão, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Segundo Teodoro, a inquilina e o patrão de Lucinete procuraram a polícia portuguesa, mas não receberam informações sobre a localização da brasileira.

A família de Lucinete Freitas colocou um número de telefone à disposição para informações que ajudem a localizá-la. Confira abaixo: