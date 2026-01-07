Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

8 animais que só existem no Ceará estão sob ameaça de extinção

De ave a calango, espécies são listadas no livro vermelho de animais em risco.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Um soldadinho-do-araripe, pássaro branco com uma crista vermelha e detalhes pretos nas asas e cauda, equilibrado em um galho de árvore.
Legenda: Soldadinho-do-araripe é ave exclusiva do Ceará, símbolo da biodiversidade do Estado, e está sob ameaça de extinção.
Foto: Reprodução/Lucas Barros.

Se possuímos algo raro, de alto valor, cuidamos mais. Zelamos, protegemos. A regra geral, porém, não vale para a fauna do Ceará: pelo menos oito animais que só existem no Estado estão em risco de extinção, principalmente por efeito de ações humanas.

As chamadas espécies endêmicas, ou seja, que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, habitam desde regiões mais próximas à capital, como Guaramiranga e Pacoti, até o extremo sul do Ceará, como o Cariri.

Os nomes constam no Livro Vermelho dos Animais Ameaçados de Extinção do Ceará, publicado em 2022 e atualizado em 2025. A obra é de pesquisadores do Programa Cientista Chefe em Meio Ambiente, financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

Veja também

teaser image
Ceará

Cinco bairros de Fortaleza terão novas áreas verdes protegidas por lei; veja locais

teaser image
Ceará

Drone termal utilizado no combate a incêndio do Cocó ajuda na preservação de fauna ameaçada no Ceará

teaser image
Ceará

Gisele Bündchen faz doação para preservação do soldadinho-do-araripe no Ceará

O livro lista categorias para indicar o nível de risco dos animais ameaçados, de acordo com escala definida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Assim, uma espécie pode estar, por ordem de gravidade: 

  • provavelmente extinta;
  • criticamente em perigo;
  • em perigo; ou
  • vulnerável.

Close-up detalhado de uma pequena rã marrom com padrões listrados, sentada em musgo verde contra um fundo escuro.
Legenda: Rã-de-maranguape, endêmica do Ceará, está ameaçada pela especulação imobiliária e extração de bromélias.
Foto: Reprodução/Pedro Peloso.

Entre os oito bichos tipicamente cearenses que podem deixar de existir – e, portanto, ser erradicados do planeta –, metade está “criticamente em perigo”. Outros três estão “em perigo” e um deles está “vulnerável”.

A lista de espécies endêmicas ameaçadas é composta por três répteis, três anfíbios, um mamífero e uma ave.

No total, entre os bichos que habitam o Ceará e os que existem somente no Estado, 59 aves, 33 mamíferos e 18 répteis estão ameaçados de extinção.

Animais criticamente em perigo:

  • Rã-de-maranguape (Adelophryne maranguapensis): da Serra de Maranguape, ameaçada pela especulação imobiliária e extração de bromélias;
  • Sapo-do-araripe (Proceratophrys ararype): da Chapada do Araripe, ameaçado pelo desvio de córregos e agricultura;
  • Sapo-de-cascon (Rhinella casconi): das serras de Guaramiranga e Pacoti, sob forte pressão imobiliária;
  • Soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni): única ave endêmica do Ceará, ameaçada pela redução da vazão hídrica de aquíferos na encosta do Araripe.

Animais em perigo:

  • Calango-de-limaverde (Placosoma limaverdorum): restrito às serras de Baturité, Maranguape e da Aratanha, que sofrem com altos níveis de desmatamento e expansão imobiliária;
  • Coral-de-lema (Apostolepis thalesdelemai): serpente restrita a brejos do Planalto da Ibiapaba (municípios de Ibiapina, São Benedito, Ubajara e Viçosa do Ceará), Maciço de Baturité (Guaramiranga e Pacoti) e Serra de Maranguape; regiões com alto nível de desmatamento.
  • Cobra-da-terra (Atractus ronnie): vive sob a serrapilheira de florestas úmidas, documentada apenas no Maciço de Baturité (Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti), Chapada do Araripe (Crato e Barbalha) e Planalto da Ibiapaba (Tianguá e Ubajara); ameaçada pelo desmatamento.

Animal vulnerável:

  • Rato-do-cariri (Rhipidomys cariri): distribuição restrita à Chapada do Araripe.

Soldadinho do araripe, um pássaro branco com uma crista vermelha e detalhes pretos nas asas e cauda, voando em direção a um galho.
Legenda: Soldadinho-do-araripe é única ave exclusiva do Ceará, e está em risco de desaparecer.
Foto: Reprodução/Ciro Albano.

De acordo com Hugo Fernandes, professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e coordenador geral do Livro Vermelho dos Animais Ameaçados de Extinção, o documento “é fruto de um processo científico longo, criterioso e profundamente coletivo”.

“No Ceará, esse trabalho teve início em 2020 e envolveu o levantamento, organização e análise de milhares de registros biológicos, reunindo dados históricos, pesquisas acadêmicas, inventários, coleções zoológicas e o conhecimento acumulado de mais de 100 pesquisadores especialistas em diferentes grupos da fauna”, explica.

670
espécies, aproximadamente, foram avaliadas por parâmetros objetivos, como tamanho populacional, tendência populacional, área de ocorrência e intensidade das ameaças.

O pesquisador reforça que os principais fatores que arriscam a existência dos animais estão totalmente relacionados à ação humana, incluindo:

  • desmatamento; 
  • caça e sobrepesca;
  • atropelamentos;
  • uso desordenado do solo;
  • expansão urbana e agrícola;
  • degradação e redução de recursos hídricos; 
  • introdução de espécies invasoras; 
  • mudanças climáticas.

Das causas, as queimadas estão entre as mais graves, como aponta Karine Montenegro, coordenadora da Célula de Animais Silvestres da Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa). “Para fazer loteamento urbano, as pessoas, de forma irregular, queimam tudo. O animal já morre ali. Vão fazer plantação, criar gado: queimam tudo”, narra.

Prejuízos de perder os animais

Pequeno sapo marrom e texturizado descansando sobre uma folha seca.
Legenda: Sapo-do-araripe é restrito à Chapada do Araripe, ameaçado pelo desvio de córregos e agricultura.
Foto: Reprodução/Robson Ávila.

A extinção de espécies que existem somente em áreas específicas do Ceará representaria “um risco profundo e irreversível para a nossa biodiversidade”, como observa Hugo. “Se elas desaparecerem do Ceará, desaparecem do planeta. Não há possibilidade de reposição em outro lugar”, sentencia.

Os impactos ambientais são muitos. O pesquisador cita que a presença de anfíbios como o sapo-do-araripe e o sapo-de-cascon, por exemplo, “reflete diretamente a integridade de nascentes, solos e microclimas, além de contribuir para o controle de insetos e equilíbrio das cadeias alimentares”.

Outro exemplo é o rato-do-cariri (Rhipidomys cariri) – um dos 33 mamíferos ameaçados de extinção no Ceará, mas o único endêmico –, cujo papel “em processos como dispersão de sementes e ciclagem de nutrientes contribui para a regeneração da vegetação em ambientes já bastante pressionados”, segundo avalia Hugo.

Uma mãe roedora com sua ninhada de filhotes minúsculos aninhados em palha dentro de uma caixa de madeira.
Legenda: Rato-do-cariri está vulnerável à extinção, menor nível de risco entre todos os animais endêmicos da lista.
Foto: Reprodução/Fábio Nunes.

Contudo, para além de questões ambientais, outro fator importante é posto em xeque com a ameaça de extinção das espécies cearenses: a identidade do Estado. Prova disso é a raridade de um dos maiores símbolos da nossa biodiversidade: o soldadinho-do-araripe, em perigo crítico de desaparecimento.

“Além de seu papel ecológico na dinâmica das florestas da Chapada do Araripe, ele tem forte valor científico, cultural e até econômico, especialmente associado ao turismo de natureza. Sua extinção representaria não apenas uma perda ecológica, mas também uma perda de identidade”, lamenta o professor da Uece.

É possível protegê-los?

Serpente com listras horizontais laranja e amarelas enrolada sobre um fundo branco.
Legenda: Coral-de-lema é restrita a algumas áreas serranas e tem existência dificultada pelo desmatamento.
Foto: Reprodução/Bruno Guilhon.

A conservação dos ambientes naturais onde esses oito animais vivem é a chave para protegê-los, proporcionar a reprodução segura e evitar a extinção deles.

O biólogo Hugo Fernandes destaca que isso deve ocorrer “com o fortalecimento das unidades de conservação existentes e a criação de novas áreas protegidas”. “Além disso, é fundamental manter programas de monitoramento contínuo, fiscalização, investir na pesquisa científica local, formar novos especialistas”, situa. 

Integrar o Livro Vermelho às rotinas da gestão ambiental e promover educação ambiental e diálogo com as comunidades locais também é solução apontada como indispensável para a proteção da fauna cearense.

“A experiência do Ceará mostra que, quando ciência e gestão pública caminham juntas, é possível transformar conhecimento em ação concreta.”

Pequeno calango marrom listrado camuflado entre folhas secas e úmidas no chão da floresta.
Legenda: Calango-limaverde, restrito às serras de Baturité, Maranguape e da Aratanha, que sofrem com altos níveis de desmatamento e expansão imobiliária.
Foto: Reprodução/Igor Joventino.

Karine Montenegro, da Sepa, reforça que “passamos pela pior crise climática que o planeta já teve”, e que, junto a ela, a fauna silvestre “passa por várias ameaças”.

“O tráfico de animais, a caça, as queimadas e os loteamentos urbanos são um conjunto de ameaças que faz com que o número de espécies extintas aumente, não só no Ceará, mas no País. Está alarmante ano a ano”, alerta.

Para mitigar as pressões humanas sobre as espécies ameaçadas, a Sepa tem elaborado Planos de Ação Territorial (PATs) ligados às diversas regiões cearenses. O primeiro, feito em 2025 e com execução prevista para 2026, é o PAT Sertões.

“Reunimos em Fortaleza vários atores locais, dos Sertões dos Inhamuns, de Canindé, de Crateús, Central e Centro Sul, e passamos alguns dias planejando ações que consigam proteger a fauna silvestre ameaçada nos sertões. É um trabalho que precisa envolver os municípios e as comunidades para funcionar”, avalia.

A coordenadora explica que os PATs têm como pilar a educação ambiental. “Convidamos a comunidade a transformar as áreas onde as espécies sobrevivam, onde a gente consiga garantir o não desmatamento, a não queimada e substituir práticas nocivas”, descreve.

Um dos exemplos aconteceu em Canindé, como cita a gestora. “Convidamos um dos proprietários e ele fez todo o beneficiamento da área, construiu um açude. Colocamos câmeras de monitoramento e vimos lá vários bichos ameaçados de extinção”, comemora.

O trabalho inclui ainda órgãos de fiscalização, como a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de forças como o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e a Polícia Civil.

“Já aconteceu de irmos a uma área de soltura e lá ter um caçador. Se não houver ação coordenada de educação ambiental, reinserção de fauna e fiscalização, não anda”, finaliza.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem mostra instrutor do DETRAN Ceará supervisiona um carro de exame prático de direção em uma pista de testes ao ar livre.
Ceará

CE não tem prazo para cadastrar instrutores autônomos de CNH

Profissionais reclamam que atraso mantém usuários dependentes de autoescolas.

Carol Melo
Há 1 hora
Um soldadinho-do-araripe, pássaro branco com uma crista vermelha e detalhes pretos nas asas e cauda, equilibrado em um galho de árvore.
Ceará

8 animais que só existem no Ceará estão sob ameaça de extinção

De ave a calango, espécies são listadas no livro vermelho de animais em risco.

Theyse Viana
Há 1 hora
Equipes da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para atender ocorrência em lixão
Ceará

Recicladora morre após acidente no lixão de Russas, no Ceará

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado.

João Lima Neto
07 de Janeiro de 2026
Grupo de jovens, muitos com mochilas, reunidos na entrada de um edifício, provavelmente uma escola ou universidade.
Ceará

Nota do Enem 2025: veja quando sai e saiba próximos passos

Candidatos poderão usar os resultados das três últimas edições no Sisu.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Foto de Thayze Rodrigues em evento.
Ceará

Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

João Lima Neto
07 de Janeiro de 2026
Aplicativo Meu CadÚnico pode apresentar instabilidade.
Ceará

CadÚnico fica indisponível nesta sexta (9) e suspende atendimentos em Fortaleza

Aplicativo também deve ser afetado por manutenção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Imagem do Menino Jesus escapa de incêndio em Fortaleza

Eletrodomésticos e produtos alimentícios foram atingidos por chamas.

João Lima Neto
06 de Janeiro de 2026
Montagem com duas imagens de monumentos religiosos no Ceará: à esquerda, a estátua da Menina Benigna em Santana do Cariri, cercada por andaimes e operários durante a construção; à direita, a estrutura de aramado metálico formando o rosto da estátua de Santo Antônio em Caridade.
Ceará

Ceará poderá ganhar dois novos 'santos gigantes' em 2026

São pelo menos oito monumentos de até 54 metros existentes no Estado.

Clarice Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza
Ceará

Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza

Um adolescente e três adultos foram retirados do mar da Praia da Cofeco.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Sucata Chico Alves tinha alvará até 2026 apesar de pendências com Bombeiros; documento foi cancelado

Estabelecimento não tinha o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros

Thatiany Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Imagem de Nossa Senhora destruída.
Ceará

Presépio é alvo de vandalismo em Canindé e imagem de Nossa Senhora é destruída; veja vídeo

O caso ocorreu ao lado da Igreja Nossa Senhora das Dores. Autoridades analisam imagens para identificar o responsável.

Lucas Monteiro
05 de Janeiro de 2026
Pessoas caminham pelo calçadão ensolarado da Beira-Mar, em Fortaleza, durante uma onda de calor. A cena mostra pedestres em trajes leves sob a sombra de árvores, com prédios altos e palmeiras ao fundo sob luz solar intensa.
Ceará

Vai chover no Ceará? Veja previsão do tempo para os próximos 15 dias

Registros de chuvas estão abaixo do normal para o mês de janeiro.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
Mulher branca com tatuagem no pulso e vestindo top laranja passa protetor solar no braço esticado. Ao fundo, há um céu azul num dia ensolarado.
Ceará

Onda de calor de até 3 °C acima da média deve seguir no Ceará nos próximos dias; veja cuidados

Combinação de altas temperaturas com baixa umidade exige cuidados com a saúde.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
foto de alunos comentando sobre redação do Enem.
Ceará

Enem 2025: veja data prevista para divulgação do resultado

As notas ficam disponíveis na Página do Participante do Inep.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de duas mulheres venezuelanas sorridentes em um ambiente interno, uma de cabelo curto e a outra de cabelo comprido, com uma atmosfera acolhedora.
Ceará

Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao país

Ana Lucero está recebendo atualizações da mãe sobre o que acontece em Caracas, capital da Venezuela.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
Ceará

Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses

AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

João Lima Neto
05 de Janeiro de 2026
Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza
Ceará

Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza

As vítimas foram resgatadas por vizinhos que tentaram conter as chamas sem sucesso.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Mulher bebendo água ilustra matéria sobre baixa umidade do ar.
Ceará

Com 73 cidades cearenses na lista, Inmet emite aviso de perigo por baixa umidade

Fenômeno pode afetar a saúde das pessoas.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas segurando maquete e prêmio, celebrando o projeto de engenharia ou arquitetura, em ambiente interno
Ceará

Jovem do Pirambu se forma na USP com projeto de revitalização e resgate histórico do bairro

Samuel Serejo quis ligar a cidade e o mar em um trabalho arquitetônico que ganhou reconhecimento na Universidade

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Ceará

MEC e entidades negociam novos critérios para reajustar piso dos professores; veja propostas

Pela regra atual, o reajuste salarial previsto para 2026 é de 0,37%, abaixo da inflação estimada.

Thatiany Nascimento
05 de Janeiro de 2026