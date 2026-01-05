Diário do Nordeste
Onda de calor de até 3ºC acima da média deve seguir no Ceará nos próximos dias; veja cuidados

Combinação de altas temperaturas com baixa umidade exige cuidados com a saúde.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Mulher branca com tatuagem no pulso e vestindo top laranja passa protetor solar no braço esticado. Ao fundo, há um céu azul num dia ensolarado.
Legenda: Uso de protetor solar e hidratação são pontos de cuidado importantes em onda de calor.
Foto: Mikhail Nilov/Pexels.

Seguindo o padrão dos últimos dias de dezembro, o Ceará deve continuar enfrentando altas temperaturas e estabilidade atmosférica ao longo desta semana. Uma onda de calor que afeta todo o Estado deve perdurar por cerca de sete dias.

Segundo Francisco Vasconcelos Júnior, pesquisador da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o fenômeno já é observado em diversas regiões do estado e é potencializado pela presença de um Vórtice Ciclônico (VCAN) atuando a leste do Nordeste, próximo à costa.

O centro seco do VCAN deve deslocar-se para mais próximo do Ceará no decorrer dos próximos dias, dificultando a formação de nuvens de chuva.

A principal causa dessa onda de calor é a supressão da atividade convectiva (que gera nuvens de chuva) e a presença de ventos relativamente fracos. Esse sistema dificulta a entrada de umidade vinda do oceano, resultando em baixíssimas umidades relativas do ar. 

Ilustração com três mapas do Ceará colorido em tons de vermelho e laranja, mostrando possível mancha de calor intenso nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2026.
Legenda: Maior parte do Ceará deve ser afetada por onda de calor até o dia 7 de janeiro.
Foto: Funceme.

Ou seja, de modo geral, a previsão do tempo para o período entre segunda-feira (5) e quarta-feira (7) mantém o indicativo de estabilidade atmosférica, com predomínio do céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Nas madrugadas e começo das manhãs, há baixa possibilidade de chuvas fracas e isoladas, de curta duração, na faixa litorânea e em regiões de serra, provocadas por efeitos locais como sistema de brisa e interação dos ventos com o relevo.

Sensação térmica mais quente

De acordo com as análises da Funceme e de outros institutos, como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que os termômetros fiquem entre 2°C e 3°C acima da média.

Os valores máximos ficam entre 35°C e 38°C nas localidades mais quentes das macrorregiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte. Nas demais macrorregiões, incluindo a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ficam entre 30°C e 34°C.

“São condições relativamente, vamos dizer assim, preocupantes no Estado, devido a baixíssimas condições para precipitação, somente chuvas bem localizadas e essas altas temperaturas”, afirma o pesquisador.

Vasconcelos Júnior esclarece que, diferentemente das ondas de calor no Sudeste do Brasil, que costumam ser causadas por bloqueios atmosféricos que impedem frentes frias, no Ceará o calor está diretamente ligado à falta de instabilidade e à baixa umidade.

Cuidados com a saúde 

A combinação de altas temperaturas com baixa umidade relativa exige atenção redobrada, pois acelera a desidratação do corpo humano. 

“Quando a gente tem altas temperaturas, umidade relativa extremamente baixa, o nosso corpo começa a transpirar muito, ele quer resfriar de alguma forma, então desidrata muito fácil”, explica.

As recomendações incluem:

  • Hidratação constante, especialmente para crianças e idosos
  • Uso de protetor solar
  • Diminuição da exposição direta ao sol.

Segundo a Funceme, os valores mínimos de umidade relativa ficam entre 25% e 35% nas macrorregiões do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns, e permanecem acima de 50% na faixa litorânea. Nas demais regiões, ficam entre 35% e 50%.

Além dos riscos à saúde, o cenário preocupa pela facilidade de ocorrência e propagação de incêndios florestais devido ao tempo seco e quente.

