Ceará tem onda de calor, com previsões de 3° C acima da normalidade

O feriadão do Réveillon está sendo mais quente para os moradores de diversas cidades do Ceará. O estado tem previsão de uma onda de calor entre esta quinta-feira (1°) e sábado (3).

As cidades devem registrar até 3 °C acima da normalidade, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O calor mais intenso se dá pela escassez de chuvas e baixa umidade no Estado.

A onda de calor é caracterizada por temperaturas acima da média por pelo menos três dias seguidos.

Legenda: Funceme prevê altas temperaturas para o feriadão de ano novo. Foto: Reprodução/Funceme.

A onda de calor deve atingir o maior número de cidades nesta quinta-feira (1°), principalmente na porção nordeste do Estado, no litoral e no Cariri.

O calor vem se intensificando desde os últimos de 2025, com previsões superando os 39 °C em algumas localidades.

CIDADES PODEM REGISTRAR ACIMA DE 38° C

Grande parte dos municípios deve registrar acima de 34 °C e algumas regiões devem superar a faixa dos 38 °C.

Na sexta-feira (2), o calor deve dar uma trégua, se concentrando apenas na região Norte e no Sul.

Já no sábado (3), a onda de calor volta a se intensificar principalmente na zona norte de Sobral e na Região Metropolitana de Fortaleza.

As altas temperaturas elevam risco de incêndios, aumentam a incidência de doenças, e inspiram cuidados com a saúde, entre eles: