Ceará tem onda de calor, com previsões de 3° C acima da normalidade
Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.
O feriadão do Réveillon está sendo mais quente para os moradores de diversas cidades do Ceará. O estado tem previsão de uma onda de calor entre esta quinta-feira (1°) e sábado (3).
As cidades devem registrar até 3 °C acima da normalidade, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
O calor mais intenso se dá pela escassez de chuvas e baixa umidade no Estado.
A onda de calor é caracterizada por temperaturas acima da média por pelo menos três dias seguidos.
A onda de calor deve atingir o maior número de cidades nesta quinta-feira (1°), principalmente na porção nordeste do Estado, no litoral e no Cariri.
O calor vem se intensificando desde os últimos de 2025, com previsões superando os 39 °C em algumas localidades.
CIDADES PODEM REGISTRAR ACIMA DE 38° C
Grande parte dos municípios deve registrar acima de 34 °C e algumas regiões devem superar a faixa dos 38 °C.
Na sexta-feira (2), o calor deve dar uma trégua, se concentrando apenas na região Norte e no Sul.
Já no sábado (3), a onda de calor volta a se intensificar principalmente na zona norte de Sobral e na Região Metropolitana de Fortaleza.
As altas temperaturas elevam risco de incêndios, aumentam a incidência de doenças, e inspiram cuidados com a saúde, entre eles:
- Beber bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;
- Evitar desgaste físico nas horas mais secas (entre 14h e 16h);
- Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia (14h);
- Não praticar exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);
- Fazer refeições leves com muitas frutas e legumes;
- Hidratar pele e lábios;
- Usar soro fisiológico para hidratar as vias áreas.