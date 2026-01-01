Diário do Nordeste
Ceará tem onda de calor, com previsões de 3° C acima da normalidade

Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem de termômetro de rua indicando altas temperaturas.
Legenda: Ceará tem onda de calor nos primeiros dias de 2026.
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

O feriadão do Réveillon está sendo mais quente para os moradores de diversas cidades do Ceará. O estado tem previsão de uma onda de calor entre esta quinta-feira (1°) e sábado (3).

As cidades devem registrar até 3 °C acima da normalidade, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O calor mais intenso se dá pela escassez de chuvas e baixa umidade no Estado.

A onda de calor é caracterizada por temperaturas acima da média por pelo menos três dias seguidos.

Mapa com previsão de temperaturas altas para feriadão de ano novo de 2026.
Legenda: Funceme prevê altas temperaturas para o feriadão de ano novo.
Foto: Reprodução/Funceme.
 

A onda de calor deve atingir o maior número de cidades nesta quinta-feira (1°), principalmente na porção nordeste do Estado, no litoral e no Cariri.

O calor vem se intensificando desde os últimos de 2025, com previsões superando os 39 °C em algumas localidades. 

CIDADES PODEM REGISTRAR ACIMA DE 38° C

Grande parte dos municípios deve registrar acima de 34 °C e algumas regiões devem superar a faixa dos 38 °C.

Na sexta-feira (2), o calor deve dar uma trégua, se concentrando apenas na região Norte e no Sul.

Já no sábado (3), a onda de calor volta a se intensificar principalmente na zona norte de Sobral e na Região Metropolitana de Fortaleza.

As altas temperaturas elevam risco de incêndios, aumentam a incidência de doenças, e inspiram cuidados com a saúde, entre eles:

  • Beber bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;
  • Evitar desgaste físico nas horas mais secas (entre 14h e 16h);
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia (14h);
  • Não praticar exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);
  • Fazer refeições leves com muitas frutas e legumes;
  • Hidratar pele e lábios;
  • Usar soro fisiológico para hidratar as vias áreas.

