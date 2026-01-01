Chuvas em dezembro no Ceará ficam abaixo do esperado; veja volume

As chuvas de pré-estação que ocorrem no Ceará em dezembro e janeiro, chegam, geralmente, em um período de bastante calor e ajudam a aliviar essa sensação, além de iniciar a recuperação da umidade do solo. Essas precipitações antecedem a quadra chuvosa, que no Estado se estende de fevereiro a maio. Mas, este mês, primeiro da pré-estação, o volume de chuva ficou abaixo da média histórica: eram esperados 31,3 milímetros (mm), mas o acumulado registrado foi de apenas 19 mm.

Em dezembro e janeiro, o Ceará geralmente passa a registrar chuvas mais frequentes, porém ainda irregulares e com baixa abrangência territorial. Essas precipitações se diferenciam das da quadra chuvosa, período que concentra os maiores volumes de chuva ao longo do ano no Estado. Para janeiro, a média histórica no Estado é de 99,8 mm.

Veja também Ceará Com calor de até 39 °C, veja previsão do tempo para Ano Novo no Ceará Ceará Cidade cearense atinge maior temperatura do ano e terceira maior da história

O cenário observado neste dezembro repete o que ocorreu em 2024, quando, no mesmo mês, as chuvas de pré-estação também ficaram abaixo do esperado, com um acumulado de 27,6 mm. Na última década, o volume de chuvas em dezembro variou: em seis anos ficou abaixo da média histórica e, em quatro, acima do esperado.

Em 35 dos 184 municípios cearenses, não houve registro de chuva até o dia 30 de dezembro (veja a lista ao final da matéria). Já Quixelô foi a cidade que apresentou o maior acumulado do mês, com 139 milímetros, volume 220% acima do esperado para o período no local.

Histórico do volume de chuvas em dezembro no Ceará (2015 a 2024)

2024 - 27.6 mm (11,8% abaixo do esperado)

2023 - 37.1 mm (18,6% acima do esperado)

2022 - 31.8 mm (1,5% acima do esperado)

2021 - 48.1 mm (53,8% acima do esperado)

2020 - 8.3 mm (73,4% abaixo do esperado)

2019 - 10.5 mm (66,4% abaixo do esperado)

2018 - 86.7 mm (177% acima do esperado)

2017 - 14.1 mm (54,9% abaixo do esperado)

2016 - 25.8 mm (17,5% abaixo do esperado)

2015 - 10.9 mm (65% abaixo do esperado)

O meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Vinícius Oliveira, explica que “os sistemas meteorológicos que atuam no Estado nesta época do ano não foram frequentes, e com isso, tivemos poucas chuvas. Os maiores acumulados de precipitação ocorreram entre os dias 21 e 23 de dezembro, com acumulados de 123 milímetros em Quixelô no dia 22 e 125 milímetros em Aurora no dia 23”.

Essas chuvas de maior intensidade foram causadas pela atuação de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), sistema atmosférico que pode favorecer chuvas, e ocorreu uma única vez durante dezembro.

O que é a pré-estação chuvosa?

O mês de dezembro marca o início da pré-estação no Ceará e o período, que vai até janeiro, tem média pluviométrica de 136,1 milímetros, conforme registros da Funceme. Segundo o meteorologista Vinícius Oliveira, ela é causada “por sistemas meteorológicos como os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis, os VCANs, que trazem instabilidades e favorecem a formação de nuvens e chuvas irregulares”.

Além disso, aponta, também é gerada por “instabilidades oriundas de sistemas frontais que avançam sobre o leste do Nordeste, sendo que este último, pode trazer chuva especialmente para o sul do Ceará”. Ainda segundo a Funceme, as chuvas desse período são consideradas passageiras e de baixa previsibilidade, sendo bastante variável de um ano para outro.

Em alguns anos, as primeiras chuvas da pré-estação se concentram de forma mais significativa no Sul do Estado, especialmente na macrorregião do Cariri. A Funceme destaca que esta é a macrorregião que possui a maior média climatológica nesse período (dezembro e janeiro) que é de 219 mm.

Em dezembro, até o momento, nenhuma das macrorregiões registraram volume médio de chuvas acima do esperado. Mas, o Cariri é a região mais próxima de atingir a média histórica para o período com um volume acumulado de 66.8 mm, enquanto o esperado é 67.3 mm.

Cidades sem registro de chuvas em dezembro de 2025: