Cidade cearense atinge maior temperatura do ano e terceira maior da história

O município de Penaforte, no sul do Ceará, registrou o maior pico de temperatura do ano no Estado. Nesta quarta-feira (5), os termômetros marcaram 41,5 °C na cidade, valor que entra no ranking histórico das maiores marcas térmicas do Ceará já observadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O registro atual demonstra uma crescente no calor da região. No mês anterior, em 19 de outubro, Penaforte já havia registrado 41,3 °C. Essas marcas colocam o município entre um dos mais quentes do Estado e se aproximam do recorde absoluto do Ceará.

Em 31 de outubro de 2023, a cidade de Jaguaribe registrou 41,9 °C, o nível térmico mais elevado até o momento.

Segundo o meteorologista da Funceme, Bruno Rodrigues, o fenômeno do calor intenso está associado às condições atmosféricas típicas do fim do período seco. Rodrigues explica que diversos fatores favorecem o aquecimento mais intenso da superfície, contribuindo para os registros elevados de temperatura. Entre eles, estão:

Baixa umidade relativa do ar;

Céu com pouca nebulosidade;

Alta incidência de radiação solar;

Longos períodos sem chuva.

Neste ano, segundo a Funceme, o cenário foi agravado pela presença de uma massa de ar seco sobre o Nordeste e pela atuação de uma circulação de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e impede a ocorrência de precipitações.

Além disso, a passagem de um sistema frontal entre o sudeste e o sul da região nordestina foi outro fator observado para influenciar o quadro. “Antes da chegada desse tipo de sistema, é comum haver um aumento significativo das temperaturas, o que possivelmente colaborou para as máximas registradas em Penaforte”, pontua Rodrigues.

Maiores temperaturas registradas nos últimos sete dias:

Penaforte: 41.5 °C

Missão Velha: 39.0 °C

Viçosa do Ceará: 38.9 °C

Varjota: 38.9 °C

Iguatu: 38.8 °C

Previsão para os próximos dias

Entre sexta (7) e domingo (9), a previsão é a predominância da estabilidade atmosférica sobre o território cearense, de acordo com a Funceme. Os dias devem ser de céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

A mudança será na madrugada e na manhã de sábado (08/11), quando a condição do céu deve ficar parcialmente nublado em praticamente todas as regiões do CE.

Legenda: Em Fortaleza, as temperaturas devem variar entre 24°C e 33°C e os valores máximos da velocidade dos ventos previstas podem alcançar até 40 km/h neste fim de semana. Foto: Kid Junior

Dessa forma, as temperaturas máximas devem apresentar valores entre 36 °C e 38 °C em alguns municípios das macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Ibiapaba, Jaguaribana e Litoral Norte. E as mínimas, entre 18 °C e 22 °C nas regiões de serra, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

Durante as tardes, os valores mínimos de umidade relativa do ar devem ficar por volta dos 30% e 35% nas macrorregiões localizadas no centro-sul do estado, como Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Isso deve contribuir para a ocorrência de tempo quente e seco na região. Já no centro-norte, especialmente nos municípios próximos à faixa litorânea, os valores permanecem acima de 45%.