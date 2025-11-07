Diário do Nordeste
Cidade cearense atinge maior temperatura do ano e terceira maior da história

Fenômeno do calor intenso está associado às condições atmosféricas típicas do fim do período seco

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Um canal revestido de concreto com água corrente atravessa uma paisagem rural sob um céu parcialmente nublado.
Legenda: Marca acima dos 41° se aproxima do recorde absoluto registrado no Ceará em outubro de 2023, na cidade de Jaguaribe (41,9 °C).
Foto: Helene Santos

O município de Penaforte, no sul do Ceará, registrou o maior pico de temperatura do ano no Estado. Nesta quarta-feira (5), os termômetros marcaram 41,5 °C na cidade, valor que entra no ranking histórico das maiores marcas térmicas do Ceará já observadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O registro atual demonstra uma crescente no calor da região. No mês anterior, em 19 de outubro, Penaforte já havia registrado 41,3 °C. Essas marcas colocam o município entre um dos mais quentes do Estado e se aproximam do recorde absoluto do Ceará

Em 31 de outubro de 2023, a cidade de Jaguaribe registrou 41,9 °C, o nível térmico mais elevado até o momento. 

Segundo o meteorologista da Funceme, Bruno Rodrigues, o fenômeno do calor intenso está associado às condições atmosféricas típicas do fim do período seco. Rodrigues explica que diversos fatores favorecem o aquecimento mais intenso da superfície, contribuindo para os registros elevados de temperatura. Entre eles, estão:

  • Baixa umidade relativa do ar;
  • Céu com pouca nebulosidade;
  • Alta incidência de radiação solar;
  • Longos períodos sem chuva.

Neste ano, segundo a Funceme, o cenário foi agravado pela presença de uma massa de ar seco sobre o Nordeste e pela atuação de uma circulação de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e impede a ocorrência de precipitações. 

Além disso, a passagem de um sistema frontal entre o sudeste e o sul da região nordestina foi outro fator observado para influenciar o quadro. “Antes da chegada desse tipo de sistema, é comum haver um aumento significativo das temperaturas, o que possivelmente colaborou para as máximas registradas em Penaforte”, pontua Rodrigues.

Maiores temperaturas registradas nos últimos sete dias:

  • Penaforte: 41.5 °C
  • Missão Velha: 39.0 °C
  • Viçosa do Ceará: 38.9 °C
  • Varjota: 38.9 °C
  • Iguatu: 38.8 °C

Previsão para os próximos dias

Entre sexta (7) e domingo (9), a previsão é a predominância da estabilidade atmosférica sobre o território cearense, de acordo com a Funceme. Os dias devem ser de céu variando de poucas nuvens a sem nuvens. 

A mudança será na madrugada e na manhã de sábado (08/11), quando a condição do céu deve ficar parcialmente nublado em praticamente todas as regiões do CE.  

Árvore em primeiro plano formando silhueta contra o céu nublado, com o sol passando entre as folhas. Ao fundo, prédios altos de uma área urbana. As nuvens escuras contrastam com a luz forte do sol que atravessa a copa da árvore.
Legenda: Em Fortaleza, as temperaturas devem variar entre 24°C e 33°C e os valores máximos da velocidade dos ventos previstas podem alcançar até 40 km/h neste fim de semana.
Foto: Kid Junior

Dessa forma, as temperaturas máximas devem apresentar valores entre 36 °C e 38 °C em alguns municípios das macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Ibiapaba, Jaguaribana e Litoral Norte. E as mínimas, entre 18 °C e 22 °C nas regiões de serra, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. 

Durante as tardes, os valores mínimos de umidade relativa do ar devem ficar por volta dos 30% e 35% nas macrorregiões localizadas no centro-sul do estado, como Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. 

Isso deve contribuir para a ocorrência de tempo quente e seco na região. Já no centro-norte, especialmente nos municípios próximos à faixa litorânea, os valores permanecem acima de 45%. 

