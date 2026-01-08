Morre radialista Carolino Soares, ex-dono da Paraíso FM de Sobral

Morreu nessa quarta-feira (7), aos 69 anos, em Fortaleza, o empresário Carolino Soares, ex-proprietário da Rádio Paraíso FM de Sobral. O falecimento foi comunicado pelo Sindicato dos Radialistas da Região Norte do Ceará. Não foi dito o que motivou a morte.

"Carolino construiu uma trajetória reconhecida pelo empreendedorismo, pela dedicação à comunicação e pela relevante contribuição ao cenário radiofônico e à promoção de eventos em Sobral, deixando um legado de compromisso com a informação, o entretenimento e o fortalecimento da cultura local", escreveu Ivan Frota, delegado do sindicato.

Velório

O velório do comunicador ocorreu ainda na quarta. Já a missa de corpo presente e o sepultamento foram na manhã desta quinta (8), no Cemitério Parque da Paz.