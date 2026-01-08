Diário do Nordeste
79% das rodovias no Ceará estão em boa condição de conservação, mostra relatório do DNIT

Apenas 7% das estradas do Estado foram classificadas com condições ruins ou péssimas, segundo levantamento.

Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
(Atualizado às 14:55)
Ceará
Vista de carros na BR-116.
Legenda: O Índice de Condição da Manutenção (ICM) é calculado quilômetro a quilômetro, a partir de levantamentos de campo periódicos.
Foto: Davi Rocha

A maioria dos trechos das estradas do Ceará sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está com boas condições de pavimentação e conservação, segundo levantamento do órgão. Dados mais recentes apontam que 79% dessas rodovias estão na melhor categoria do Índice de Condição da Manutenção (ICM), que é calculado quilômetro a quilômetro, a partir de levantamentos de campo periódicos.

O indicador não mede conforto, fluidez do tráfego ou risco de sinistros de trânsito, mas sim o nível de conservação física da rodovia, a partir de problemas visíveis no pavimento. Ele é composto pelo Índice de Pavimentação (IP) — que avalia a presença de buracos, remendos e trincas e responde por 70% da nota final — e pelo Índice de Conservação (IC) — que considera itens como roçada, drenagem e sinalização horizontal e vertical, responsáveis pelos 30% restantes.

Ao fim do cálculo, os segmentos da rodovia analisados recebem uma nota que serve como referência para o acompanhamento das ações do DNIT. Quanto mais alto o ICM, pior o resultado, que é dividido em quatro categorias

Mapa de rodovias do CE geridas pelo DNIT.
Legenda: Mapa com a classificação dos trechos de rodovias do Ceará gerenciadas pelo DNIT, conforme o Índice de Condição da Manutenção (ICM) de novembro de 2025.
Foto: Reprodução/DNIT

Classificação das rodovias no Ceará (ICM) em novembro de 2025:

  • Bom: 79%
  • Regular: 14%
  • Ruim: 6%
  • Péssimo: 1%

Para quem pretende viajar pelo Ceará, os dados do DNIT mostram como estão as condições das principais rodovias federais que saem de Fortaleza. Veja abaixo.

Como estão as rodovias federais BR-116 e BR-304 no Ceará, de Fortaleza a Aracati

A cerca de 134 km de distância da Capital, Aracati está localizado no Litoral Norte do Ceará e um caminho para chegar até a cidade é seguir pela BR-116 e depois pela BR-304.

Em geral, segundo os dados do DNIT, as rodovias para esse caminho estão com boas condições, com alguns trechos da BR-116 com situação “regular” e apenas um classificado como “péssimo”, ainda perto de Fortaleza.

Formação rochosa em Quixadá.
Legenda: Pedra da Galinha Choca, em Quixadá, no Ceará.
Foto: Alex Pimentel

Condições da BR-116 e da BR-122 no trajeto de Fortaleza a Quixadá

A aproximadamente 149 km de distância de Fortaleza e localizada no Sertão Central do Ceará, Quixadá atrai visitantes pelas belezas naturais e pelo turismo de aventura. Para ir até o município, o condutor deve trafegar pela BR-116 e depois seguir pela BR-122.

Assim como no caso de Aracati, a base de dados mais recente aponta que os motoristas vão passar por rodovias com boas condições de pavimentação e conservação, com alguns trechos “regulares” e um “péssimo” na BR-116.

Condições da BR-222 e da BR-403 no trajeto de Fortaleza a Acaraú

Localizada no litoral oeste do Ceará, Acaraú é marcada por belezas naturais e banhada tanto pelo mar quanto pelo Rio Acaraú. Saindo de Fortaleza em direção ao município, o motorista pode seguir pela BR-222 e, em seguida, pela BR-403.

Em geral, o mapa do DNIT mostra estradas bem conservadas, com alguns trechos classificados como “regulares”. Eles estão concentrados principalmente na BR-403, entre Umirim e Itapipoca e pouco depois de Amontada.

Condições da BR-020 entre Fortaleza, Canindé e Boa Viagem

A 106,5 km da Capital, Canindé se destaca pelo turismo religioso. Entre as rodovias gerenciadas pelo DNIT, a que leva até a cidade é a BR-020.

Pelo levantamento mais atual, até chegar em Canindé por essa estrada o condutor encontra a maior parte da via em boas condições, mas pelo menos quatro trechos em situação “regular”. Já no município de destino o mapa mostra um trecho em situação “ruim”.

Quem seguir pela BR-020 vai ter mais dificuldade. Entre as cidades de Canindé e Boa Viagem há longos trechos de estrada com condição “ruim”, pelo menos quatro locais em situação “péssima” e alguns poucos pontos classificados como regulares. Esse é um dos trajetos com mais problemas entre os listados pelo DNIT.

Condições da BR-222, no Ceará, de Fortaleza a Sobral e Tianguá

Cidade com destaque econômico no Estado e nacionalmente reconhecida pelo desempenho na Educação, Sobral está a cerca de 214 km de Fortaleza. Uma possibilidade para chegar até a “Princesinha do Norte” é seguir pela BR-222, que, em geral, está com boas condições de pavimentação. Pelo mapa do DNIT há poucos pontos considerados “regulares”.

Um pouco mais à frente, ainda pela BR-222, o condutor pode chegar a Tianguá e aproveitar as belezas naturais da Serra da Ibiapaba. Após sair de Sobral, a rodovia também aparece com bom nível de conservação.

Caminhão transitando em estrada do Ceará.
Legenda: O Índice de Condição da Manutenção é composto pelo Índice de Pavimentação — que avalia a presença de buracos, remendos e trincas — e pelo Índice de Conservação — que considera itens como roçada, drenagem e sinalização horizontal e vertical.
Foto: Thiago Gadelha

Investimentos do DNIT em rodovias federais do Ceará

Em um balanço das atividades realizadas em 2025, o DNIT aponta que o foco dos trabalhos no Ceará foi no avanço das obras de duplicação das rodovias federais BR-116 e BR-222.

Na BR-116, segundo a autarquia, a duplicação do Lote 01 ocorre em um trecho de 22,1 km de extensão, do km 53,4 ao km 75,5 — de Pacajus a Timbaúba dos Marinheiros. Já na BR-222, entre o km 11 e o km 35, foram entregues cerca de 24 km de duplicação da nova pista, e a obra está em fase de conclusão.

“No Ceará, o DNIT prosseguiu com as obras de adequação da BR-222/CE, no município de Caucaia. Com investimento de aproximadamente R$ 282,3 milhões, viabilizado por recursos do Novo PAC, o empreendimento encontra-se em fase final, com cerca de 95% de avanço físico”, explica a autarquia.

O órgão também aponta que está em andamento a contratação de uma empresa especializada para a execução das obras de reabilitação de duas Obras de Arte Especiais, também na BR-222.

Na Engenharia de Transportes, essas obras são grandes estruturas rodoviárias destinadas a transpor obstáculos como rios, pistas, vales e rodovias — como pontes, viadutos, túneis e passarelas.

“O projeto integra o Proarte (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas) e contempla o reforço e o alargamento da ponte sobre o Rio Mocó, no km 50,93, e da ponte sobre o Rio São Gonçalo, localizada no km 49,35”, explica o DNIT.

Além disso, também foi feita uma obra de recuperação estrutural das pontes sobre o Rio Jaguaribe, na BR-304/CE, no município de Aracati.

Para 2026, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está prevista a licitação para a adequação da BR-116 no trecho entre Pacajus e Boqueirão do Cesário, contemplando dois lotes construtivos e com investimento total de aproximadamente R$ 711 milhões.

