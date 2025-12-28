Estátua da Beata Menina Benigna é concluída em Santana do Cariri

A Prefeitura de Santana do Cariri divulgou por meio de publicação no Instagram, no sábado (27), a conclusão das obras da estátua da Beata Menina Benigna. O monumento, com cerca de 26 metros de altura, passa a integrar um complexo religioso que reforça a fé local, impulsiona o turismo religioso e amplia as perspectivas de desenvolvimento econômico do município.

A obra homenageia Benigna Cardoso da Silva, a primeira beata cearense, reconhecida como símbolo de pureza, devoção e amor ao próximo. Além da estátua, o espaço reúne capela e memorial dedicados à religiosa e vem recebendo novas estruturas implantadas em uma área de 48 mil metros quadrados.

Segundo a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), a previsão é que a obra seja entregue em janeiro de 2026.

Entre os equipamentos previstos no complexo estão um templo para missas campais, uma trilha pavimentada de aproximadamente 600 metros — batizada de Caminhos do Martírio — e uma ampla área de estacionamento destinada a motos, carros e ônibus. A prefeitura informou que a inauguração oficial será anunciada em breve.

Reconhecida oficialmente pela Igreja Católica em 2022, Benigna Cardoso é considerada um exemplo de fé e resistência para o povo do Cariri, onde sua memória e devoção são cultivadas há décadas.

De menina a beata

Natural do distrito de Inhumas, em Santana do Cariri, Benigna nasceu em 15 de outubro de 1928 e morreu aos 13 anos, em 24 de outubro de 1941, após ser assassinada por Raul Alves ao resistir a uma tentativa de violência sexual. A resistência da jovem transformou-se em referência da fé popular e da luta contra abusos sofridos por mulheres, crianças e adolescentes.

O processo de beatificação iniciou em 2011, pela Diocese do Crato. Em 2019, o Vaticano reconheceu o martírio da jovem. A beatificação foi celebrada em outubro de 2022, no Crato, em cerimônia que reuniu milhares de romeiros.