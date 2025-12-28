Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estátua da Beata Menina Benigna é concluída em Santana do Cariri

Previsão é que monumento seja inaugurado em janeiro de 2026, segundo informou a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Obra do monumento da menina Benigna. Fotos da obra e da finalização do rosto da imagem.
Legenda: Monumento da menina Benigna conta com 26 metros de altura.
Foto: Lorena Tavares/SVM.

A Prefeitura de Santana do Cariri divulgou por meio de publicação no Instagram, no sábado (27), a conclusão das obras da estátua da Beata Menina Benigna. O monumento, com cerca de 26 metros de altura, passa a integrar um complexo religioso que reforça a fé local, impulsiona o turismo religioso e amplia as perspectivas de desenvolvimento econômico do município.

A obra homenageia Benigna Cardoso da Silva, a primeira beata cearense, reconhecida como símbolo de pureza, devoção e amor ao próximo. Além da estátua, o espaço reúne capela e memorial dedicados à religiosa e vem recebendo novas estruturas implantadas em uma área de 48 mil metros quadrados.

Segundo a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), a previsão é que a obra seja entregue em janeiro de 2026.

Entre os equipamentos previstos no complexo estão um templo para missas campais, uma trilha pavimentada de aproximadamente 600 metros — batizada de Caminhos do Martírio — e uma ampla área de estacionamento destinada a motos, carros e ônibus. A prefeitura informou que a inauguração oficial será anunciada em breve.

Reconhecida oficialmente pela Igreja Católica em 2022, Benigna Cardoso é considerada um exemplo de fé e resistência para o povo do Cariri, onde sua memória e devoção são cultivadas há décadas.

De menina a beata

Natural do distrito de Inhumas, em Santana do Cariri, Benigna nasceu em 15 de outubro de 1928 e morreu aos 13 anos, em 24 de outubro de 1941, após ser assassinada por Raul Alves ao resistir a uma tentativa de violência sexual. A resistência da jovem transformou-se em referência da fé popular e da luta contra abusos sofridos por mulheres, crianças e adolescentes.

Veja também

teaser image
Ceará

98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

teaser image
Ceará

Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves

O processo de beatificação iniciou em 2011, pela Diocese do Crato. Em 2019, o Vaticano reconheceu o martírio da jovem. A beatificação foi celebrada em outubro de 2022, no Crato, em cerimônia que reuniu milhares de romeiros.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Obra do monumento da menina Benigna. Fotos da obra e da finalização do rosto da imagem.
Ceará

Estátua da Beata Menina Benigna é concluída em Santana do Cariri

Previsão é que monumento seja inaugurado em janeiro de 2026, segundo informou a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Redação
Há 33 minutos
A imagem mostra uma mulher, vestida de blusa azul, aparentemente com calor, segurando uma garrafa de água, em um dia bastante ensolarado.
Ceará

88 cidades do Ceará têm aviso de perigo por baixa umidade; confira quais

O Inmet orienta que os moradores desses municípios bebam bastante líquido.

Redação
Há 48 minutos
Ônibus urbano azul e branco em movimento numa avenida movimentada, com carros, edifícios e árvores ao fundo sob sol forte.
Ceará

Frota de ônibus de Fortaleza será ampliada em 2026, diz prefeito

Número de linhas circulando também aumentará, de acordo com Evandro Leitão.

Theyse Viana
28 de Dezembro de 2025
Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal
Ceará

Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal

O reencontro aconteceu na enfermaria de um hospital em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra silhueta de uma pessoa com chapéu sob um céu com nuvens e sol ao fundo, transmitindo uma atmosfera de calor e baixa umidade relativa do ar.
Ceará

98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

Veja locais que podem ser afetados e saiba como cuidar da saúde.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra corpo de bombeiros em ação durante incêndio na sucata do chico alves em Fortaleza.
Ceará

Novo foco de incêndio mobiliza bombeiros na sucata do Chico Alves

Corporação segue monitorando local devido à complexidade do cenário.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Estudantes do Interior do Ceará emocionam familiares durante 'Aula da Saudade'
Ceará

Estudantes do Interior do Ceará emocionam familiares durante 'Aula da Saudade'

Alunos choraram (e causaram choros) durante declaração de sentimentos muitas vezes reprimidos ou esquecidos no dia a dia.

Gabriel Bezerra*
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra viatura do corpo de bombeiros estacionada em frente à sucata do Chico Alves, em Fortaleza. Prédio da loja apresenta marcas de fumaça e fogo devido ao incêndio registrado no local.
Ceará

Sucata do Chico Alves já havia pegado fogo há 35 anos

Incêndio desta semana não foi o primeiro a consumir loja de Fortaleza.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Fachada do Centro de Referência do Café de Sombra, um espaço dedicado ao cultivo sustentável de café sob sombra, com ambientes rústicos e decorativos relacionados ao café, sob céu azul com nuvens.
Ceará

Centro do café de sombra fecha para reforma em Baturité, mas Prefeitura promete novo hub em 2026

Espaço é conhecido como um local de turismo e distribuição do café sombreado, o mais popular da região.

Paulo Roberto Maciel* e Nícolas Paulino
27 de Dezembro de 2025
Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega
Ceará

Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega

Até pneu de avião era vendido por empresário.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves
Ceará

Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves

Agentes verificam risco de colapso de algumas estruturas.

Redação
26 de Dezembro de 2025
37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves
Ceará

37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves

Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 da última quarta-feira (24).

Redação
26 de Dezembro de 2025
Homem de blusa azul e shorts em uma bicicleta, pedalando da esquerda para a direita e olhando para um muro atrás, com sucata queimada.
Ceará

'Sem água, sem energia e sem teto': Incêndio na sucata do Chico Alves traz prejuízos a moradores

A ocorrência se deu no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite da véspera de Natal (24).

Milenna Murta* e Ingrid Campos
26 de Dezembro de 2025
Imagem do Terminal de Ônibus de Fortaleza para matéria sobre réveillon conta com reforço de 243 viagens extras de ônibus.
Ceará

Ceará tem reforço de 243 viagens extras de ônibus no Réveillon

Terminais Rodoviários de Fortaleza devem receber mais de 52 mil passageiros.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem mostra em primeiro plano uma tela reproduzindo um exame de ressonância magnética. Ao fundo, um paciente entra na máquina do exame.
Ceará

Alunos do interior do Ceará usam IA para auxiliar diagnóstico precoce de Alzheimer

Pesquisa utiliza exames de imagem e inteligência artificial para identificar sinais da doença.

Theyse Viana
26 de Dezembro de 2025
Incêndio destruiu por completo fachada da sucata Chico Alves, em Fortaleza (CE)
Ceará

Incêndio na sucata do Chico Alves deixa feridos; veja o que se sabe

Local funcionava sem certificado definitivo do Corpo de Bombeiros.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo
Ceará

Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo

Esta é a segunda ocorrência do tipo na Capital em menos de 24 horas.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pedestres observado sucada do chico alves destruída após incêndio em Fortaleza.
Ceará

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Compare antes e depois da tradicional loja ser atingida pelo fogo na véspera de Natal.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Painel de led em via de Fortaleza exibe a campanha, com a imagem de uma cadela caramelo e um texto incentivando a adoção.
Ceará

Cachorros estrelam campanha de Natal que incentiva a adoção responsável

Entre os cães para adoção está a estrela da campanha publicitária de divulgação do filme Caramelo, da Netflix.

Gabriela Custódio
25 de Dezembro de 2025
Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo

Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas no local.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025