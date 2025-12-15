Duplicação da BR-222 entre Caucaia e Umirim será licitada em janeiro de 2026

A licitação para as obras de duplicação da BR-222 será lançada nas próximas semanas. A expectativa é de que o trecho que interliga a entrada do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no distrito da Catuana, em Caucaia, até a cidade de Umirim, no Vale do Curu, seja licitado em janeiro de 2026.

A informação foi revelada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na manhã desta segunda-feira (15) em entrevista ao Diário do Nordeste.

Segundo ele, o projeto executivo será entregue pelo Governo Federal ainda em 2025 para que a abertura da licitação aconteça em janeiro do próximo ano.

"Estamos esperando fechar o projeto executivo da BR-222. O compromisso do Governo Federal é me entregar isso até o final deste mês para a gente soltar a licitação em janeiro para, ao final da licitação, dar a Ordem de Serviço para a duplicação. O projeto inicial é a duplicação até Umirim", declarou Elmano.

Vale lembrar que a BR-222 já passa por um processo de duplicação, entre o entroncamento com o 4º Anel Viário de Fortaleza e a entrada do Cipp, em trajeto de 24 quilômetros (km). A promessa é de que a rodovia seja em pista dupla até Sobral, na Região Norte do Ceará.

Elmano não revelou qual o prazo para a entrega desse novo trecho duplicado da BR-222, nem qual a extensão total. O percurso, atualmente em pista simples, corta quatro municípios do Estado:

Caucaia;

São Gonçalo do Amarante;

São Luís do Curu;

Umirim.

BR-020 será duplicada em três trechos até Caridade

O governador também deu detalhes da duplicação da BR-020. De acordo com ele, a rodovia federal será duplicada em três trechos, mas está em processo menos adiantado do que a BR-222.

Elmano de Freitas explicou que o Governo Federal está elaborando o projeto-base para que o Governo do Estado desenvolva o projeto executivo da licitação e faça uma licitação "semi-integrada".

"A empresa que ganhar vai desenvolver os projetos e inicia a obra. Estamos decidindo qual ponto, o limite entre Maranguape e Caucaia no primeiro trecho. Teria um segundo trecho na saída da BR-020 para Maranguape, e depois o outro trecho seria até o distrito de Campos Belos (em Caridade)", observou.

Das três rodovias federais que saem de Fortaleza, a BR-020 é a que tem os menores trechos duplicados, seguindo em pista simples a partir de Caucaia rumo ao Piauí. O trecho em questão, de Caucaia a Caridade, já havia sido revelado pelo governador, mas sem detalhes sobre os trajetos. Não foram informados prazos nem a extensão da futura obra.

Elmano ainda enfatizou que a bancada de parlamentares cearenses no Congresso Nacional já garantiu o repasse de R$ 150 milhões em emendas para as obras das duas rodovias federais.

Concessão da BR-116 no Ceará "não era prioridade", afirma Elmano

O governador foi questionado sobre o fato de Ceará e Paraíba serem os únicos a ficar de fora da rodada de concessões de trechos da BR-116.

Elmano afirmou que como o Governo Federal está garantindo recursos para duplicar a rodovia, não há necessidade de que um investidor privada assuma a gestão do percurso.

Faz-se a concessão, em regra, para que o setor privado faça o investimento da duplicação. Como o orçamento da União está sendo utilizado para fazer a duplicação, me parece não fazer muito sentido fazer concessão para o Estado fazer o investimento". Elmano de Freitas Governador do Ceará

A BR-116 é atualmente duplicada de Fortaleza até Pacajus, em trecho de aproximadamente 50 km. Outro trecho, com 22 km, que liga Pacajus até o distrito de Timbaúba dos Marinheiros, em Chorozinho, passa atualmente por obras para receber a pista dupla.

Legenda: BR-222 está atualmente em processo de duplicação na Região Metropolitana de Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha.

Conforme informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o prazo para a conclusão da obra é em 2028, com investimento de R$ 270 milhões.

Essa parte corresponde a fase 1 da duplicação. Nas etapas seguintes, a expectativa é de que a pista dupla avance até Cristais, em Cascavel (fase 2), e Boqueirão do Cesário, em Beberibe (fase 3), na região do entroncamento com a BR-304. Não há informações, no entanto, sobre prazos para as obras nem o valor do investimento.