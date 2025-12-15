Elmano negocia com mais quatro empresas para o Polo Automotivo do Ceará
Duas empresas já possuem pré-contrato, enquanto outras montadoras podem iniciar negociações.
Mais quatro marcas podem atuar em breve no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte, segundo informação do governador do estado Elmano de Freitas.
Em entrevista à TV Verdes Mares nesta segunda-feira (15), Elmano apontou que além da General Motors (GM), com operação já confirmada no polo, duas empresas estão com pré-contrato em andamento.
Confira a Live PontoPoder:
O governador ainda destacou que outras empresas devem entrar em fase de negociações. Ele não especificou quais montadoras estão envolvidas no processo.
"Nós temos a informação de pelo menos mais duas empresas que possuem pré-contrato com o Polo Automotivo do Ceará, marcas reconhecidas que são vendidas no mercado brasileiro e com carros modernos. Eu mesmo estou indo agora para São Paulo procurar uma outra empresa, outra marca que também está com possibilidade de vir", disse sobre a perspectiva.
Considerado um dos marcos da retomada da indústria automobilística cearense, o Polo Automotivo do Ceará teve início das operações formalizado no último dia 3, confirmando a produção de dois modelos de carros elétricos da GM.
O polo produzirá o Chevrolet Spark e o Chevrolet Captiva, com uma capacidade de produzir 10 mil veículos eletrificados já em 2026.
Fábricas para produção de peças automotivas
Outra perspectiva para o polo automotivo do Ceará está na produção de peças em solo cearense. Na entrevista, o governador citou detalhes do programa federal Mover, focado na inovação e em veículos elétricos, reforçando a determinação para o aumento gradual da produção de peças no Brasil, que deve chegar a taxas entre 65% e 70%.
Os carros da GM, por exemplo, começam com 35% de peças brasileiras, mas fornecidas por fábricas já existentes. Segundo o governador, a intenção é, então, de que novas fábricas sejam construídas em Horizonte para suprir essa demanda.
"A GM começa com 35%. Eles estão comprando de quem fornecia no Brasil, mas o nosso interesse com a empresa é de que essas fábricas sejam feitas lá em Horizonte. É por isso que já desapropriei mais terrenos para atrair outras empresas, aquelas que vão produzir as peças para serem colocadas nos veículos. Isso, evidentemente, abre grandes possibilidades de emprego para o nosso povo", continuou.
Elmano também citou o valor de R$ 500 milhões previstos no mesmo projeto ao longo dos próximos anos para pesquisa e desenvolvimento no país. Segundo ele, a construção do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará deve ser crucial para o cenário.
"Se nós imaginarmos que aqui no Ceará nós poderemos ter jovens da computação, junto com o ITA e com o data center que está chegando, nós poderemos colocar o Estado na grande indústria automotiva do mundo", completou.