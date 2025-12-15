Elmano negocia com mais quatro empresas para o Polo Automotivo do Ceará

Mais quatro marcas podem atuar em breve no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte, segundo informação do governador do estado Elmano de Freitas.

Em entrevista à TV Verdes Mares nesta segunda-feira (15), Elmano apontou que além da General Motors (GM), com operação já confirmada no polo, duas empresas estão com pré-contrato em andamento.

Confira a Live PontoPoder:

O governador ainda destacou que outras empresas devem entrar em fase de negociações. Ele não especificou quais montadoras estão envolvidas no processo.

"Nós temos a informação de pelo menos mais duas empresas que possuem pré-contrato com o Polo Automotivo do Ceará, marcas reconhecidas que são vendidas no mercado brasileiro e com carros modernos. Eu mesmo estou indo agora para São Paulo procurar uma outra empresa, outra marca que também está com possibilidade de vir", disse sobre a perspectiva.

Considerado um dos marcos da retomada da indústria automobilística cearense, o Polo Automotivo do Ceará teve início das operações formalizado no último dia 3, confirmando a produção de dois modelos de carros elétricos da GM.

O polo produzirá o Chevrolet Spark e o Chevrolet Captiva, com uma capacidade de produzir 10 mil veículos eletrificados já em 2026.

Fábricas para produção de peças automotivas

Outra perspectiva para o polo automotivo do Ceará está na produção de peças em solo cearense. Na entrevista, o governador citou detalhes do programa federal Mover, focado na inovação e em veículos elétricos, reforçando a determinação para o aumento gradual da produção de peças no Brasil, que deve chegar a taxas entre 65% e 70%.

Os carros da GM, por exemplo, começam com 35% de peças brasileiras, mas fornecidas por fábricas já existentes. Segundo o governador, a intenção é, então, de que novas fábricas sejam construídas em Horizonte para suprir essa demanda.

"A GM começa com 35%. Eles estão comprando de quem fornecia no Brasil, mas o nosso interesse com a empresa é de que essas fábricas sejam feitas lá em Horizonte. É por isso que já desapropriei mais terrenos para atrair outras empresas, aquelas que vão produzir as peças para serem colocadas nos veículos. Isso, evidentemente, abre grandes possibilidades de emprego para o nosso povo", continuou.

Elmano também citou o valor de R$ 500 milhões previstos no mesmo projeto ao longo dos próximos anos para pesquisa e desenvolvimento no país. Segundo ele, a construção do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará deve ser crucial para o cenário.

"Se nós imaginarmos que aqui no Ceará nós poderemos ter jovens da computação, junto com o ITA e com o data center que está chegando, nós poderemos colocar o Estado na grande indústria automotiva do mundo", completou.