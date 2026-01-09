Com Dupla Sena pagando R$ 6,7 milhões, veja loterias do dia

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (9), ao sortear R$ 6,7 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Outras chances

A Quina e a Lotofácil também estão na agenda, com prêmio de R$ 2,3 milhões e R$ 1,8 milhão, respectivamente.

Já a Super Sete e a Lotomania podem pagar os menores valores deste dia: R$ 650 mil e R$ 400 mil, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (9/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Dupla Sena R$ 6,7 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Quina R$ 2,3 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 650 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotomania R$ 400 mil Acertar as 20 dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.