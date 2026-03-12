Apartamentos em superprédios de Fortaleza chegam a R$ 20 milhões; veja projetos mais caros

Localização privilegiada, amplo espaço privativo, área de lazer equipada e design de luxo. Esses são alguns dos elementos presentes em superprédios residenciais em Fortaleza.

Focados em público reduzido e de altíssimo poder aquisitivo, os apartamentos nesses edifícios chegam a R$ 20 milhões. A Avenida Beira-Mar, ponto mais turístico da Capital, reúne os empreendimentos mais caros na Cidade.

Para chegar a esse patamar de preço, os superprédios devem agregar conforto, experiência exclusiva e tecnologia diferenciada, aponta Kallil Othoch, diretor de lançamentos do Sindicato das empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis (Secovi).

"Esses prédios de alto luxo têm uma infinidade de opções de lazer para moradores. Têm foco na questão do bem-estar, com vários equipamentos para saúde, estúdio de pilares, sauna, jacuzzi", aponta.

O especialista comenta que alguns desses empreendimentos são construídos a partir de um grupo já formado de clientes, que podem fazer sugestões aos projetos.

"Esses empreendiemntos são obras a preço de custo, em que o morador para durante a obra. Há também permutas para os donos dos terrenos. Às vezes já há um grupo fechado de clientes das construtoras, que compram para investimento", explica.

O movimento tem transformado os setores da construção civil e da corretagem de imóveis na Capital.

A cidade deve chegar a 22 prédios com mais de 100 metros de altura até 2030, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) a pedido do Diário do Nordeste.

Veja os projetos dos superprédios mais caros de Fortaleza

Ivens Monumental

Legenda: Superprédio Ivens Monumental em Fortaleza Foto: Divulgação

O superprédio melhor avaliados entre os projetos em Fortaleza é o Ivens Monumental, que está sendo construído com previsão de inauguração para 2027.

O empreendimento homenageia o grande fundador da M. Dias Branco, gigante cearense do setor de massas e biscoitos. O edifício terá 165 metros de altura, com mais de 50 andares.

Cada unidade pode chegar a R$ 20 milhões, com oito vagas de garagem, elevadores privativos e pé direito de 3,5 metros. A área privariva é de 659 m² por apartamento.

O prédio terá três andares voltados para lazer, academia com visão 360º para o mar e heliponto. Outro elemento de luxo é a tecnologia de construção ca obra, com o concreto 'de maior resistência do Brasil'.

Mansão Seara

Legenda: Mansão Seara é superprédio da Beira-Mar de Fortaleza que deve ser inaugurado em 2030, Foto: Reprodução

Outro empreendimento de patamar milionário que vai chegar a Fortaleza é o Mansão Seara, com expectativa de conclusão para dezembro de 2030. O edifício ocupa o terreno onde operou o Seara Praia Hotel.

Cada apartamento da torre única de 172 metros custará de R$ 9 milhões a R$ 16 milhões. As unidades terão de 350 m³ a 661 m², com até cinco suítes e seis vagas de garagem.

O projeto aposta em diversas comodidades, como spa com ágas termais, quadra de tênis, piscina de raias e vista panorâmica entre o Mucuripe e a Praia de Iracema.

Wave

Legenda: Superprédio Wave, na Beira Mar de Fortaleza, é orçado em mais de R$ 10 milhões Foto: Divulgação/Dasart.

Previsto para ser entregue até 2027, o Wave Beira-Mar tem unidades avaliadas entre R$ 11 milhões e R$ 14 milhões.

O prédio terá unidades com 436 m², con quatro suítes, e cobertura duplex 654 m². Os apartamentos terão cinco vagas de garagem, 3,80 metros do pé direito e esquadrias que vão do piso ao teto.

As unidades terão quatro suítes, cinco vagas na garagem e hall social privativo. O edifício conta também com uma ampla área de lazer, abrangendo piscina, espaço gourtmet e salão de festas.

One Residencial

Legenda: One Residencial, da Colmeia, no bairro Mucuripe, é o prédio mais alto de Fortaleza Foto: Divulgação

O One Residencial, com apartamentos vendidos por R$ 10 milhões, foi o primeiro superprédio entregue em Fortaleza. A torre de 170 metros abrange 46 apartamentos, com unidades de mais de 600 m².

Assim como outros empreendimentos do tipo, o One oferece espaço gourmet, lounges, espaço fitness, sauna e deck com mirante. O aluguel de uma das unidades pode chegar a R$ 50 mil por mês.

A construção exigiu estudos especiais internacionais sobre o comportamento da estrutura, incluindo ensaios Túnel de Ventos, no Laboratório Building Research Establishment (BRE), em Londres.