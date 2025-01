Primeiro superprédio de Fortaleza é entregue e abre era dos arranha-céus na cidade

O One Residencial, primeiro superprédio de Fortaleza, será formalmente entregue nesta semana. Na quinta-feira (23), a Construtora Colmeia, responsável pela obra, realiza um coquetel para oficializar a conclusão do projeto.

O edifício já está quase inteiramente ocupado por moradores, à exceção de um apartamento que está à venda.

Com quase 170 metros de altura e 51 andares, a torre mais alta do Ceará foi construída em um terreno de 4 mil metros quadrados, próxima ao antigo Parque do Bisão, no Meireles, área nobre de Fortaleza.

Veja também Negócios Novo superprédio na Beira-Mar de Fortaleza terá 51 andares e 172 metros de altura; veja detalhes

Apartamentos de 600 m²

Legenda: O One Residencial é o maior prédio já construído na Capital Foto: Kid Júnior

O One abrange 46 apartamentos com plantas de mais de 600 metros quadrados.

Nas obras do empreendimento, a construtora informa que conseguiu economizar R$ 39,8 milhões, ou 16,11% do previsto inicialmente para o projeto. Desse montante, R$ 16,8 milhões foram restituídos aos condôminos.

Estudos em Londres

A altura do edifício exigiu estudos especiais sobre o comportamento da estrutura, realizados por ensaios de Túnel de Ventos, no Laboratório Building Research Establishment (BRE), em Londres, o mesmo que realizou esse trabalho para o Burj Khalifa, em Dubai, edifício com 828 m de altura e considerado o prédio mais alto do mundo.

O projeto estrutural foi desenvolvido por Marcelo e Denise Silveira Engenheiros Associados (MD Engenheiros Associados).

O projeto inaugura a era dos superprédios em Fortaleza. Diversos projetos, assinados por diferentes construtoras, estão sendo erguidos ou estão em fase de desenvolvimentos, devendo, inclusive, ultrapassar o One Residencial no fator altura.