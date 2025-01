"Presidente do BNB fez em 2 anos o que não foi feito em 10", diz Emilia Buarque

Durante o evento “Panorama da Economia, Segurança Jurídica e Potencialidades do Nordeste”, realizado nesta terça-feira (21), em Fortaleza, a presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, destacou a atuação de Paulo Câmara à frente do Banco do Nordeste (BNB).

Emília afirmou que Câmara, em apenas dois anos, alcançou resultados que, segundo ela, não foram vistos em pelo menos uma década de gestão anterior.

Legenda: Paulo Câmara, presidente do BNB, em evento do Lide Ceará Foto: Davi Rocha

“Paulo Câmara resgatou a grandeza e a reputação do Banco do Nordeste, repito, fazendo em 2 anos o que não foi feito em 10. Sob sua gestão, o BNB tem se consolidado como uma peça-chave para a transformação econômica do Nordeste", frisou.

A empresária ainda reforçou o momento promissor vivido pelo Nordeste no campo econômico e pontuou a necessidade de suporte governamental para a ampliação da infraestrutura e regulação, permitindo ao setor privado explorar todo o potencial produtivo da região.

Em 2024, o Banco do Nordeste superou os R$ 60 bilhões em contratações. Outro dado de destaque foi o percentual de contratações para micro e pequenos empreendedores, que subiu de 51% para 62%.