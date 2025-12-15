Imóveis de superluxo têm aluguéis de até R$ 50 mil por mês em Fortaleza

O aluguel em imóveis de superluxo em Fortaleza pode chegar a R$ 50 mil por mês. As opções mais caras estão na Avenida Beira Mar.

Um desses imóveis tem 600 metros quadrados (m²), cinco suítes e oito vagas de garagem. O apartamento está localizado no One Residencial, no bairro Mucuripe.

O imóvel é novo e não está mobiliado. Ele foi o maior valor de aluguel encontrado pela reportagem do Diário do Nordeste.

O segundo imóvel encontrado é uma cobertura no prédio Mucuripe Plaza, localizada também no bairro Mucuripe, e o aluguel custa R$ 40 mil. O apartamento tem 650 m², quatro suítes e dez vagas na garagem.

Os dois imóveis constam na carta do corretor de imóveis de luxo Rodrigo César Alencar. Há 20 anos trabalhando com venda e aluguel de alto padrão, ele afirma que este é um mercado em expansão na capital, podendo ter um crescimento de até 40%.

“Sem sombra de dúvida, há um percentual de crescimento fácil entre 30% a 40%. O mercado de luxo tem muito apartamento para vender no Ceará, mas para alugar, não. Os clientes de fora até reclamam da falta de opção”, revela.

Alencar ainda comenta que muitos clientes não gostam do fato de os aluguéis de luxo estarem em prédios mais antigos. “Eles gostam mais de coisa nova”.

Sobre o imóvel com aluguel de R$ 50 mil mensal, o corretor conta que este é um apartamento com valor de venda de cerca de R$ 15 milhões. Ele acredita que, por conta desse alto investimento, quem compra é para morar, raramente para alugar, tornando o mercado ainda menor neste sentido.

Quem procura estes imóveis?

Pelas regras de mercado, o interessado em alugar um imóvel de R$ 50 mil precisa ter uma renda líquida de, pelo menos, R$ 150 mil. Ou seja, é preciso comprovar renda do triplo do valor do aluguel.

Por conta disso, o público que procura, geralmente, é composto por grandes empresários de multinacionais transferidos de outros locais para o estado, ou jogadores de futebol.

“Tem aqueles casos, inclusive, em que as empresas pagam esses aluguéis para os profissionais que transferem para cá. Além disso, tenho clientes que são empresários daqui (CE), que não querem comprar o imóvel para deixar o dinheiro para investir dentro da sua empresa. Então, geralmente, são esses três casos os mais comuns”, destaca Alencar.

Para o administrador de imóveis, corretor e advogado, Francisco José Bardawil Filho, este mercado no Ceará está impulsionado principalmente pela elevada burocracia e pelos inúmeros requisitos exigidos para a obtenção de financiamento imobiliário, aliado à instabilidade da moeda e ao patamar elevado das taxas de juros.

“Este cenário leva uma parcela significativa da população, inclusive de alta renda, a optar pela locação em detrimento da aquisição do imóvel próprio.”

Concentração de imóveis está no Meireles

Conforme levantamento feito pela Brain Inteligência Estratégica a pedido do Diário do Nordeste, Fortaleza possui 188 imóveis com valores de aluguéis a partir de R$ 6 mil.

Acima de R$ 15 mil, o número cai para 44 imóveis e a média de preço é de R$ 20.172. Já a média de metros quadrados privativos destes imóveis é de 202 m².

Meireles é o bairro com mais imóveis deste tipo, contabilizando 101 ofertas de preço médio de R$ 12.956. Já o segundo bairro com um número expressivo é Aldeota, com 32 imóveis e preço médio de R$ 8.225.

Ao todo, são 13 bairros listados. Do total, cinco possuem registro de somente dois imóveis. Neste contexto, o bairro Engenheiro Luciano Cavalcante tem o maior preço médio, de R$ 15 mil.

Veja lista completa dos bairros

Meireles: 101 imóveis - preço médio R$ 12.956 Aldeota: 32 imóveis - preço médio R$ 8.225 Mucuripe: 14 imóveis - preço médio R$ 11.100 Cocó: 8 imóveis - preço médio R$ 8.800 Guararapes: 8 imóveis - preço médio R$ 7.583 Praia de Iracema: 7 imóveis - preço médio R$ 6.600 Dionísio Torres: 4 imóveis - preço médio R$ 11.000 Papicu: 4 imóveis - preço médio R$ 6.000 Engenheiro Luciano Cavalcante: 2 imóveis - preço médio R$ 15.000 Fátima: 2 imóveis - preço médio R$ 7.500 São João do Tauape: 2 imóveis - preço médio R$ 7.000 De Lourdes: 2 imóveis - preço médio R$ 6.000 Praia do Futuro: 2 imóveis - preço médio R$ 6.700

Mobília e inovação como fatores para crescimento do setor

Para Bardawil Filho, há também um avanço do segmento de imóveis mobiliados e de alto padrão.

“Em síntese, a crescente demanda por imóveis de locação mais requintados e totalmente mobiliados decorre de uma combinação de fatores estruturais: ampliação da oferta qualificada, acelerado processo de urbanização e receio, por parte dos consumidores, quanto à complexidade e à rigidez das exigências dos financiamentos imobiliários”, reforça.

Ele também diz que outro fator relevante é “a constante inovação do setor da construção civil local”.

“Fortaleza tem se destacado pelo desenvolvimento de projetos arquitetônicos de padrão internacional, inclusive com empreendimentos conhecidos como 'superprédios', com edifícios que ultrapassam 50 pavimentos, fato que reforça o posicionamento da cidade como um dos principais polos imobiliários de alto padrão da região Nordeste.”

O corretor destaca que este movimento não é recente, ocorrendo gradualmente, com intensidade a partir dos anos 2000, principalmente nos bairros Meireles, Aldeota e Varjota.

“Somados esses fatores, observa-se um público significativo para o mercado de luxo e superluxo em Fortaleza. Trata-se de um segmento formado por pessoas com alta capacidade financeira, cada vez mais atentas às práticas de educação financeira, que buscam conciliar bem-estar, moradia sofisticada e diversificação de investimentos, priorizando a alocação de capital em ativos diversos, em vez da imobilização exclusiva em imóvel próprio”, pondera.