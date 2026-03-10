Quem é Mário Araripe, o único cearense na lista de bilionários da Forbes

A Forbes divulgou nesta terça-feira (10) o seu ranking anual de bilionários mundiais. Entre os 70 brasileiros que compõem a lista, está o engenheiro e empresário Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos — referência em energias renováveis no País.

De acordo com a publicação, o cearense de 71 anos, natural do Crato, na Região do Cariri, é dono de uma fortuna de US$ 3,3 bilhões, o que seria mais de R$ 17 bilhões na cotação atual. O patrimônio dele cresceu cerca de US$ 300 milhões (em torno de R$ 1,5 bilhão) desde a penúltima lista, em 2025, até hoje.

O engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) ocupa o 23º lugar no ranking dos pais ricos do Brasil e está na 1.285ª colocação na relação mundial.

Como a fortuna dele foi construída?

Araripe constrói seu patrimônio bilionário desde a década de 1980. No entanto, foi a partir dos anos 2000, com investimento em energias renováveis, que ele começou a figurar entre os homens mais ricos do Nordeste, segundo a Forbes.

Com a Casa dos Ventos, ele se tornou o idealizador da maior referência em energia renovável no País, responsável por 1/4 de todos os projetos eólicos, e se consolidou como protagonista da transição energética que acelerará a reindustrialização do Brasil.

Conforme o Diário do Nordeste publicou no ano passado, Araripe também tem investido na construção de data centers no Pecém para atrair big techs.

Veja alguns resultados da Casa dos Ventos

4,3 GW de projetos eólicos, solares e híbridos em operação e construção;

Mais de 60 GW de projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento por empresas do grupo;

R$ 21,95 bilhões investidos em projetos em operação e construção;

100% dos ativos inaugurados no prazo ou antecipadamente.

Trajetória pessoal e profissional

Mário Araripe nasceu no Crato, no Cariri cearense, no dia 20 de dezembro de 1954. Vindo de uma família de classe média, filho de um engenheiro de obras contra a seca, se formou em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com curso de extensão pela Harvard Business School, nos Estados Unidos.

Sua atuação como empresário começou na indústria têxtil do sogro, mas, na década de 1980, montou a construtora Colmeia, especializada em imóveis de luxo. O negócio foi vendido em 1994, quando ele decidiu investir novamente no ramo têxtil com a Companhia Valença Industrial e Têxtil União.

Na década de 1990, ao retornar com a família de uma temporada de estudos em Boston (EUA), ele utilizou parte dos recursos da venda da Colmeia para comprar a fábrica de veículos utilitários Troller.

A fábrica foi fundada em 1995 pelo engenheiro Rogério Faria e vendida dois anos depois para Araripe. Como dono da marca, ele foi responsável por acelerar a empresa, mas decidiu vendê-la uma década à frente para a norte-americana Ford, em um negócio estimado em R$ 600 milhões.

Já a Casa dos Ventos foi criada em 2007 e, inicialmente, servia para comprar e alugar terras no Ceará para o desenvolvimento de projetos eólicos, mas acabou se transformando na maior desenvolvedora de parques de geração de energia.