Casa dos Ventos ganha de novo Medalha de Ouro da FGV

Maior empresa brasileira desenvolvedora de projetos de energias renováveis e protagonista da transição energética no Brasil, a Casa dos Ventos, controlada pelo cearense Mário Araripe, recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, coordenado no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A certificação confirma a excelência e a consistência da Casa dos Ventos na gestão e transparência de suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), com base em metodologias internacionais.

Esse reconhecimento foi mais uma vez formalizado no evento anual do Programa Brasileiro GHG Protocol, realizado entre os últimos dias 5 e 6 deste mês de agosto. Para obter o Selo Ouro, as empresas precisam reportar emissões de CO2 controladas ou reduzidas em três escopos: emissões diretas); emissões Indiretas pelo consumo de energia e outras emissões indiretas). Além disso, o inventário é submetido a uma auditoria independente, garantindo a exatidão dos dados reportados.

“Conquistar o Selo Ouro pelo terceiro ano seguido reforça o nosso propósito na transição energética, que vai além de simplesmente gerar energia a partir de fontes renováveis, pois entendemos que ser sustentável não se trata apenas do produto que vendemos, mas também de como o operamos”, como diz Erick Lima, diretor de Estratégia e Gestão Corporativa da Casa dos Ventos.

Ao longo dos últimos anos, a Casa dos Ventos tem avançado com muita inovação e estruturado seu inventário de gases de GEE como uma plataforma integrada ao ERP (software de planejamento empresarial), garantindo informação em tempo real com o máximo de exatidão possível. São diversas áreas envolvidas nesse processo, desde operações, manutenção e suprimentos até viagens corporativas e recursos humanos, sob liderança da área de ESG, que consolida os dados e acompanha a auditoria externa.

Com base nos resultados do inventário anual, a Casa dos Ventos estrutura metas de descarbonização cada vez mais ambiciosas. A ideia é utilizar os dados compilados e integrá-los à análise de riscos e oportunidades climáticas realizada pela empresa. Entre os compromissos estabelecidos, está o alinhamento das emissões de CO2 do negócio colaborando para manter o aquecimento global abaixo 1,5ºC, a partir de lançamentos líquidos zero (Net Zero) até 2027, em consonância com a Science Based Targets Initiative (SBTi). Além disso, a Companhia pretende realizar avaliação de risco e adaptação climática em 100% dos projetos sob sua gestão até 2026.

“Para nós, o inventário de GEE é uma importante ferramenta de gestão e é o alicerce da nossa estratégia climática. E o Selo Ouro é o reconhecimento de que estamos construindo este alicerce sobre os pilares da integridade, transparência e excelência”, reforça Erick Lima.

A Casa dos Ventos é referência em energia renovável e protagonista na transição energética do Brasil. Com quase duas décadas de atuação, a empresa detém o conhecimento em todos os elos da cadeia do setor e trabalha para que seus clientes tenham redução de custos e alcancem suas metas de emissão de forma eficiente e sustentável.