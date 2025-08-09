Ecologia: Aquiraz troca postes de concreto por postes de eucalipto
Avenidas e ruas da Prainha já são iluminadas por lâmpadas instaladas no alto desses postes de madeira.
Uma boa notícia para os ambientalistas! A Prefeitura de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, implanta uma novidade no seu sistema de iluminação pública: ele está substituindo os postes de concreto pelos de eucalipto tratado. A vila da Prainha, um dos pontos turísticos aquele município, já é iluminada pelos postes de madeira – e o meio ambiente agradece.
O eucalipto utilizado é o da variedade cloeziana, que já se tornou a queridinha de arquitetos e paisagistas, por um simples motivo: há quase nenhuma diferença entre base e o topo, poucas peças tortas, baixo índice de rachaduras e coloração mais clara. Tudo isto confere melhor qualidade para trabalhos que exigem acabamento de primeira, como telhados, pérgolas, postes e painéis.
Há mais: a madeira do eucalipto da variedade cloeziana tem características similares às madeiras de lei, sendo uma espécie que apresenta cerne denso e abundante, madeira que pode durar décadas. O poste de eucalipto, por exemplo, apresenta maior resistência mecânica, que pode ser entendida como a tensão que se opõe à deformação mecânica dos materiais. O eucalipto é -- segundo os arquitetos – excelente para ser usado na construção civil, que exige madeira robusta e retilínea.
Eis aí um exemplo a ser seguido pelas prefeituras de municípios do Litoral e do interior do Ceará, incluindo áreas serranas.
