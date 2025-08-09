Ecologia: Aquiraz troca postes de concreto por postes de eucalipto

Uma boa notícia para os ambientalistas! A Prefeitura de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, implanta uma novidade no seu sistema de iluminação pública: ele está substituindo os postes de concreto pelos de eucalipto tratado. A vila da Prainha, um dos pontos turísticos aquele município, já é iluminada pelos postes de madeira – e o meio ambiente agradece.

O eucalipto utilizado é o da variedade cloeziana, que já se tornou a queridinha de arquitetos e paisagistas, por um simples motivo: há quase nenhuma diferença entre base e o topo, poucas peças tortas, baixo índice de rachaduras e coloração mais clara. Tudo isto confere melhor qualidade para trabalhos que exigem acabamento de primeira, como telhados, pérgolas, postes e painéis.