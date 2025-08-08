Em feira internacional, Itaueira lança nova embalagem do seu pimentão

Prestes a colher a primeira safra de melões em seu novo projeto no interior do Ceará, a Itaueira Agropecuária participou, nesta semana, em São Paulo, da The Brazil Conference & Expo, uma feira da cadeia de hortifrutas que reuniu empresas e empresários brasileiros e estrangeiros.

No evento, iniciado terça-feira e encerrado ontem, quinta-feira, 7, a Itaueira apresentou a nova embalagem dos seus pimentões coloridos, que são produzidos no Ceará, no município de São Benedito, na Chapada da Ibiapaba, mas comercializados em quase todo o País pelas principais redes de supermercados.

Adriana Prado, sócia e diretora da empresa, disse à coluna que ouviu reclamações dos supermercados sobre as perdas nas lojas – o pimentão é perecível -- e, também, “dos nossos consumidores", que querem manter o pimentão na geladeira sem correr o risco de vê-lo murchar antes de chegar o momento ideal de consumi-lo. "Assim, iniciamos um período de transição em que manteremos ainda a embalagem antiga, mas já iniciando o uso da nova em alguns dos supermercados nossos clientes”, disse Adriana, acrescentando:

“Nosso objetivo é aumentar a vida útil do pimentão e reduzir as perdas tanto nas gôndolas dos supermercados quanto nas geladeiras dos consumidores”.