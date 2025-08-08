Em feira internacional, Itaueira lança nova embalagem do seu pimentão
Foi na The Brazil Conference & Expo, em São Paulo, que reuniu até ontem empresas e empresários brasileiros e estrangeiros
Prestes a colher a primeira safra de melões em seu novo projeto no interior do Ceará, a Itaueira Agropecuária participou, nesta semana, em São Paulo, da The Brazil Conference & Expo, uma feira da cadeia de hortifrutas que reuniu empresas e empresários brasileiros e estrangeiros.
No evento, iniciado terça-feira e encerrado ontem, quinta-feira, 7, a Itaueira apresentou a nova embalagem dos seus pimentões coloridos, que são produzidos no Ceará, no município de São Benedito, na Chapada da Ibiapaba, mas comercializados em quase todo o País pelas principais redes de supermercados.
Adriana Prado, sócia e diretora da empresa, disse à coluna que ouviu reclamações dos supermercados sobre as perdas nas lojas – o pimentão é perecível -- e, também, “dos nossos consumidores", que querem manter o pimentão na geladeira sem correr o risco de vê-lo murchar antes de chegar o momento ideal de consumi-lo.
"Assim, iniciamos um período de transição em que manteremos ainda a embalagem antiga, mas já iniciando o uso da nova em alguns dos supermercados nossos clientes”, disse Adriana, acrescentando:
“Nosso objetivo é aumentar a vida útil do pimentão e reduzir as perdas tanto nas gôndolas dos supermercados quanto nas geladeiras dos consumidores”.
No estande da Itaueira na The Brazil Conference & Expo esteve toda a família Prado, a começar pelo seu fundador, Carlos Prado. O espaço, que ontem registrou a presença do secretário do Agronegócio da SDE, Silvio Carlos Ribeiro, foi muito visitado por clientes antigos e novos, que saborearam seus produtos, os quais, além do melão, incluem melancia, mel de abelha, uva sem caroço, suco de frutas e camarão.
A Itaueira tem fazendas de produção no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia e no Piauí, empregando, formalmente, mais de 3 mil pessoas.
No seu projeto cearense de fruticultura, a Itaueira está cultivando melão em uma área de 1.250 hectares e dando emprego a igual número de pessoas (na fruticultura, um hectare corresponde a um emprego formal). A primeira colheita do melão cearense, que terá também a marca Rei, começará em outubro. Parte da sua produção será destinada ao mercado europeu.
