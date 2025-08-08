Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pacote de socorro a exportadores pode agravar as contas públicas

Mary Elbe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret) diz que o plano precisa de ser avaliado com rigor.

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 07:49)
Egídio Serpa
Legenda: Placas de aço que a ArcelorMittal exporta pelo Porto do Pecém estão na lista dos produtos taxados em 50% pelo governo dos EUA
Foto: Natinho Rodrigues / SVM

O pacote emergencial que o governo brasileiro prepara para conter os efeitos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos reacendeu o debate sobre os limites fiscais e os riscos jurídicos da resposta estatal. A medida, que inclui crédito subsidiado, compras públicas e apoio direto a setores exportadores, tenta dar fôlego a empresas duramente afetadas pela nova barreira comercial.  

No entanto, especialistas alertam para os impactos colaterais dessa estratégia, entre eles, a ampliação do rombo nas contas públicas e a insegurança sobre as contrapartidas fiscais necessárias para financiar o auxílio. A tensão fiscal, já agravada por déficits persistentes, agora encontra um novo fator de pressão no contexto geopolítico internacional. 

Para Mary Elbe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret), o plano precisa ser avaliado com rigor.  

“O pacote emergencial anunciado pelo governo para mitigar os efeitos do tarifaço americano deve ser cuidadosamente analisado. Qualquer ampliação de gastos públicos, como subsídios e incentivos, inevitavelmente levanta discussões sobre fontes de compensação e possíveis ajustes na carga tributária”, afirma a tributarista, que ressaltou um ponto crítico: a resposta econômica poderá vir acompanhada de medidas fiscais que castiguem setores não diretamente impactados pelas tarifas, gerando desequilíbrios na estrutura tributária e ampliando a incerteza para os contribuintes. 

A discussão também ocorre em meio à fase decisiva da regulamentação da reforma tributária. Por isso, a condução das medidas emergenciais precisa considerar os avanços já construídos no ambiente legal.  

“É essencial que essa resposta preserve o equilíbrio fiscal sem gerar insegurança jurídica para contribuintes e empresas exportadoras”, reforça Mary Elbe. Ela destaca que, mesmo diante de pressões externas, é possível adotar soluções eficazes sem comprometer o andamento de reformas estruturantes e o ambiente de negócios. 

Diante desse contexto, a tributarista defende que a estratégia do governo esteja alinhada com os princípios da responsabilidade fiscal e da segurança jurídica.  

“A instabilidade do cenário internacional, somada à reação fiscal, exige ainda mais clareza na condução da política tributária, especialmente em um momento decisivo de regulamentação da reforma. Medidas bem estruturadas e dentro dos limites legais são fundamentais para garantir previsibilidade e confiança no ambiente de negócios”, acentuou Mary Elbe Queiroz. De acordo com ela, a expectativa é de que o plano sirva tanto para mitigar os efeitos imediatos do tarifaço quanto para reforçar o compromisso do país com um modelo tributário sólido, moderno e equilibrado. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Consumo de biodiesel cresce e desafia agroindústria da soja

teaser image
Egídio Serpa

Embraer chega à Índia, onde pode instalar uma fábrica de aviões