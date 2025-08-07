Embraer chega à Índia, onde pode instalar uma fábrica de aviões

Boa notícia! A Embraer apresentou no Lide Brazil-India Forum, em Mumbai, uma visão arrojada de sua atuação no país asiático, com destaque para o setor de defesa. Em uma fala carregada de dados e perspectivas estratégicas, Márcio Monteiro, vice-presidente de Inteligência de Mercado da Embraer Defesa e Segurança, anunciou que a companhia está concorrendo a um projeto licitatório na Índia que pode resultar na instalação de uma fábrica de aeronaves no país.

“Esse projeto tem o potencial dcarge ser o maior contrato da história da Embraer”, destacou Monteiro.

O centro da proposta é o cargueiro militar C390 Millennium, que está cotado para substituir a frota de transporte médio da Força Aérea Indiana.

Segundo Márcio Monteiro, a Embraer já estabeleceu parceria com o grupo indiano Mahindra para viabilizar a nacionalização da produção.

“Vamos, basicamente, ter uma fábrica de aviões da Embraer na Índia, fazendo esses aviões”, explicou, acrescentando que o país pode vir a se tornar um hub regional, atendendo também mercados vizinhos na Ásia.

A fala de Monteiro reforça não apenas a expansão da Embraer, mas também a conexão estratégica entre Brasil e Índia no setor aeroespacial.

“No momento em que entramos no espaço aéreo indiano, estamos sob os cuidados da Embraer. A Atech, do grupo, fornece o software de gestão do espaço aéreo no Brasil e na Índia”, lembrou o executivo, destacando a robustez tecnológica da companhia.

Além da defesa, Monteiro também apontou oportunidades na aviação comercial, especialmente com os jatos da linha E2, que atendem até 150 passageiros. Embora ainda não haja encomendas na Índia, ele acredita que o mercado tem grande potencial.

“O papel é o limite em aviação comercial para desenvolvermos mais negócios com a Índia”, afirmou.