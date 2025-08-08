Agro cearense mostra sua força e ganha espaço político nacional

Para o agro cearense, o que representa a presença do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Holanda, na segunda vice-presidência da futura diretoria da Confederação Nacional da Agricultura (CNA)? Esta pergunta a coluna encaminhou para vários empresários da agropecuária e deles colheu quase uma opinião unânime:

“Significa o reconhecimento nacional da maior liderança que o nosso setor já produziu até hoje no Ceará”, como disse Jorge Parente, sócio e membro do Conselho de Administração da Alvoar, empresa de lacticínios que nasceu da fusão da gigante cearense Betânia com a mineira Embaré, gerando a quinta maior indústria de lácteos do país.

A eleição da futura diretoria da CNA, em chapa única, será no próximo mês de outubro, em Brasília, onde está sediada entidade presidida pelo baiano João Martins.

Cristiano Maia – maior criador de camarão do país e líder de um conglomerado de empresas que atuam na agricultura, na carcinicultura, na pecuária de leite e de corte, na indústria de rações, com fábricas no Ceará e em Pernambuco, e na construção pesada – foi na mesma linha de Jorge Parente e disse:

“Acho que é só o começo da ascensão de Amílcar no plano nacional. Ele é um líder nato, defende com unhas e dentes o interesse do produtor rural cearense, que hoje tem na Faec o seu abrigo seguro. Amílcar conhece a fundo os problemas do agro do Ceará e, também, suas soluções. Não é sem motivo que ele instalou, ampliou e consolidou a presença da Faec nos fóruns empresariais e junto ao governo do Estado, mantendo diálogo permanente, cordial e respeitoso com o governador Elmano de Freitas. Posso testemunhar que Amílcar Silveira é 100% dedicado à sua gestão na Faec, onde é o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias”.

Tom Prado – sócio e CEO da Itaueira Agropecuária, prestes a iniciar a colheita da primeira safra de melão do novo projeto de sua empresa no interior do Ceará, criando emprego formal para 1.250 pessoas – foi curto, mas objetivo na sua resposta. Prado disse:

“Também considero que é só o começo. Amílcar tem muito a realizar pelo Ceará e pelo Brasil”.

Luís Girão, um dos três maiores produtores de leite bovino do Ceará e fundador da Betânia, quase repetiu a opinião de Tom Prado. Girão disse:

“Fico muito feliz, pois partimos juntos desde os primeiros passos, e sua caminhada será longa e vitoriosa aqui e Brasil afora.”

Por sua vez, Airton Carneiro, agropecuarista, produtor de algodão no Sertão Central do Ceará, transmitiu sua opinião nos seguintes termos:

“É mais do que merecida a inclusão de Amílcar Silveira na chapa única da futura diretoria da CNA. Ele revolucionou a Faec, entidade que estava, havia anos, totalmente apagada. E hoje mostra a sua força e o seu trabalho. Parabéns ao agro cearense por ter um presidente assim, tão atuante e corajoso. Ele vai pra cima e resolve.”

José Antunes Mota – presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios e pecuarista dono da Cambi, que produz uma variedade de lácteos, incluindo queijo de cabra – escreveu o seguinte, referindo-se a Amílcar Silveira:

“Esse entrou para jogar o jogo. Conheço-o bem, pois veio de uma escola de posicionamento firme e generoso herdado do seu pai, médico humanista que fez da profissão um sacerdócio. Amílcar, novo em idade, mas maduro no encaminhamento das questões do agro cearense, está começando uma carreira que ganhará, como já está ganhando, o plano nacional.” Gentil Linhares, que no Ceará tem indústria de beneficiamento de pescado e empresa de construção pesada, no Piauí cria camarão e no Maranhão produz soja e eucalipto em 35 mil hectares de área, resumiu assim sua opinião sobre Amílcar Silveira: "Ele é o homem certo que chegou na hora certa e no lugar certo para liderar os produtores rurais do Ceará, que até há três anos rodávamos em círculos, sem comando e sair do lugar. Hoje, sabemos o que queremos e para ondei ir, graças ao seu dedicado trabalho e à sua forte liderança."

Luiz Roberto Barcelos, fundador da Agrícola Famosa e hoje um próspero sojicultor em Goiás e, também, um requisitado consultor em agronegócio no Ceará e no resto do país, também comentou a chegada de Amílcar Silveira à alta direção da CNA. Barcelos disse:

“O que Amílcar fez em apenas três anos de mandato na Faec é algo inacreditável. A Pecnordeste, que era nada e hoje se tornou a maior feira indoor do agro brasileiro, é a prova do seu talento e de sua competência. Podem anotar: ele vai longe.” E Raimundo Delfino, que produz algodão e soja na Chapada do Apodi, mandou uma mensagem em linguagem telegráfica, ou seja, curta e precisa. Ele disse: "A história da Faec divide-se em duas fases: antes e depois do Amílcar Silveira."

ALVOAR NA GRANDE FEIRA DE SUPERMERCADOS DA BAHIA

Quinta maior empresa de laticínios do Brasil, a Alvoar está participando da SuperBahia 2025. Trata-se da 14ª Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores, que começou na quarta-feira e terminará hoje no Centro de Convenções de Salvador. Considerado o maior evento de varejo do Norte e do Nordeste, a feira é uma vitrine estratégica para o setor, reunindo os principais players do mercado.

Com duas fábricas, quatro centros de distribuição e parceria com 765 famílias produtoras de leite em 126 municípios baianos, a Alvoar – empresa que nasceu da fusão da cearense Betânia com a mineira Embaré -- consolida, por meio da participação na SuperBahia, sua liderança e seu compromisso com o desenvolvimento do setor lácteo na Bahia e no Nordeste.

Durante o evento, a empresa está apresentando a nova identidade visual da marca Betânia, que traduz de forma autêntica e contemporânea o conceito do “leite forte do Nordeste”, que tem origem no leite fresco de pequenos produtores da região. As novas cores, símbolos e traços exaltam a cultura regional e reforçam a conexão afetiva da marca com os consumidores, evidenciando seus principais atributos: qualidade, vitalidade e proximidade.

CONTADORES DO CEARÁ REÚNEM-SE EM CONVENÇÃO

Vem aí a 18ª Convenção de Contabilidade do Ceará, que acontecerá nos dias 15 e 16 deste mês de agosto, no Oásis Atlântico, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza.