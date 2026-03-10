Sefaz identifica mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem nota no CE
Operação realizou força-tarefa nas principais rotas de acesso a Aracati, Crato, Penaforte e Quixeré.
Uma operação da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) identificou mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem notas fiscais em quatro municípios do Estado.
A força-tarefa realizada nas principais rotas de acesso a Aracati, Crato, Penaforte e Quixeré resultou em 11 autos de infração. Os autos foram pagos e as mercadorias identificadas foram posteriormente liberadas.
Realizada entre 24 e 26 de fevereiro, a Operação Conjunta ‘Nufit – Postos Fiscais’ intensificou a fiscalização nas divisas do Estado em ação, buscando combater a sonegação fiscal e irregularidades no transporte de mercadorias.
Na operação, o órgão constatou, por exemplo, o transporte em sua maioria de bebidas frias e tecidos sendo feito sem a devida documentação fiscal.
A operação mobilizou 26 profissionais por meio do Núcleo de Fiscalização Itinerante (Nufit), contando ainda com o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em pontos e abordagens estratégicas.