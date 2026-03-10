Com atuação em mais de 300 cidades, Brisanet lidera cobertura 5G no Nordeste

Fundada na cidade de Pereiro, no Ceará, a Brisanet segue em processo de expansão da telefonia móvel na região Nordeste. Em dados de janeiro de 2026, a base de chips ativos da empresa passou de 880 mil, com um alcance de mais de 15 milhões de pessoas.

Ao todo, 303 cidades da região contam com cobertura da Brisanet. A empresa investiu, apenas em 2025, cerca de R$ 450 milhões para consolidar sua presença no segmento de telefonia móvel.

Em todo o Nordeste, a Brisanet conta com mais de 8,5 mil colaboradores, o que demonstra o interesse da companhia em seguir seu processo de expansão, para atender a um número cada vez maior de clientes.

“Próxima de atingir a marca de 1 milhão de clientes, a tecnologia 5G da Brisanet consolida-se como um motor de transformação, fortalecendo o comércio local e serviços públicos essenciais. A cada nova antena ativada, impulsionamos a economia regional, gerando empregos e viabilizando o acesso à educação, saúde e segurança pública.”, destaca o CEO, José Roberto Nogueira.