Fortuna de bilionário mais rico do Ceará é maior do que PIB de 183 cidades

A fortuna do empresário cearense Mário Araripe, avaliada em R$ 18,1 bilhões, supera o Produto Interno Bruto (PIB) de 183 dos 184 municípios do Ceará.

O patrimônio do bilionário só é inferior ao PIB de Fortaleza, capital do estado, que alcançou R$ 86,9 bilhões em 2023, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor coloca em perspectiva a concentração de riqueza no Ceará e evidencia o peso econômico das grandes fortunas no estado.

Para efeito de comparação, Maracanaú, segundo maior PIB municipal do Ceará, movimentou R$ 13,5 bilhões, montante R$ 4,6 bilhões menor do que a fortuna pessoal de Araripe.

Cidades como Caucaia (R$ 9,8 bilhões), Sobral (R$ 6,5 bilhões) e Juazeiro do Norte (R$ 6,4 bilhões) também ficam atrás do patrimônio do empresário.

Na outra ponta, o município com menor PIB do estado, Granjeiro, registra apenas R$ 6,7 milhões.

VEJA O RANKING DE MAIORES PIBs DO CEARÁ

Fortaleza - R$ 86,9 bilhões Maracanaú - R$ 13,5 bilhões Caucaia - R$ 9,8 bilhões São Gonçalo do Amarante - R$ 6,9 bilhões Sobral - R$ 6,5 bilhões Juazeiro do Norte - R$ 6,4 bilhões Eusébio - R$ 4,9 bilhões Aquiraz - R$ 4,8 bilhões Horizonte - R$ 2,9 bilhões Itapipoca - R$ 2,5 bilhões

Araripe está na lista de bilionários brasileiros

Natural do Ceará e com 70 anos, Mário Araripe ocupa atualmente a 26ª posição entre os bilionários brasileiros, além de ser o mais rico do Ceará e de todo o Nordeste, segundo a revista Forbes.

Engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), ele é controlador da Casa dos Ventos, uma das maiores empresas de energia renovável do país. Em 2022, a companhia teve 35% de participação adquirida pela multinacional Total, consolidando sua relevância no setor eólico e solar.

Além da Casa dos Ventos, Araripe diversificou seus investimentos por meio do fundo Salus, com atuação nos setores financeiro, industrial e imobiliário, além de cerca de 150 mil hectares em propriedades rurais no Nordeste.

O empresário também é reconhecido como fundador da Troller, marca que reforçou sua trajetória como empreendedor em série.

Data center do TikTok no Pecém

A dimensão dessa fortuna ajuda a explicar por que o nome de Mário Araripe tem sido associado a projetos de escala inédita no Ceará.

Um dos exemplos mais emblemáticos é o megadata center de até R$ 50 bilhões anunciado pela Casa dos Ventos para o Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, em parceria com a Byte Dance, dona do TikTok.

O município cujo PIB, de R$ 6,9 bilhões, também é superado com folga pelo patrimônio pessoal do empresário. Ainda em fase de desenvolvimento, o empreendimento já atrai atenção do mercado nacional e internacional e reforça o peso econômico do controlador da companhia no tabuleiro de grandes investimentos.

Bilionários cearenses

O protagonismo de Araripe reflete um movimento mais amplo no estado. Em 2025, o Nordeste passou a contar com 30 bilionários, ante 18 no ano anterior, segundo levantamento da Revista Forbes Brasil.

O Ceará lidera com folga esse ranking regional, concentrando 18 dos bilionários nordestinos, o que significa que três em cada cinco grandes fortunas da região são cearenses.

Somados, os bilionários do Ceará reúnem um patrimônio de aproximadamente R$ 58 bilhões, valor que ultrapassa o PIB anual de diversos estados brasileiros de menor porte.

O crescimento do número de fortunas no estado está diretamente ligado à expansão de setores estratégicos como energia renovável, saúde, alimentos, varejo e telecomunicações, com destaque para empresas como Hapvida, M. Dias Branco, Brisanet, Aeris Energy e Pague Menos.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo R. Nascimento.