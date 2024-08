Quem são os 9 bilionários do Ceará em 2024, segundo a Forbes

A tradicional lista de bilionários da Forbes traz 9 nomes do Ceará na edição de 2024, oito a menos que no ano passado (relembre aqui a lista de 2023).

Quem é o mais rico?

A maior fortuna do Estado continua pertencendo a Mário Araripe, empresário do setor de energias renováveis, que expandiu seu patrimônio para R$ 15,9 bilhões, um aumento de 14% sobre o ano anterior, diz a Forbes. Esse montante é também o mais robusto entre todos os nordestinos que constam no rol de super-ricos.

Na lista nacional, Araripe aparece na 22ª posição, uma acima do ranking de 2023.

O cearense é controlador da Casa dos Ventos, megaempresa brasileira de energias renováveis fundada por ele em 2007. Ele foi um precursor dos projetos de energia eólica no País e hoje é um dos gigantes do setor.

Graduado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o executivo cearense foi também o fundador da Troller, marca de veículos off-road vendida para a Ford por R$ 500 milhões e descontinuada em 2021.

Hapvida

Abaixo de Araripe, surge Candido Pinheiro Koren de Lima, da Hapvida Notredame Intermédica, com um patrimônio de R$ 13,7 bilhões, o que representa 150% de crescimento em relação à edição anterior do ranking, quando ele possuía R$ 5,5 bilhões. Pinheiro aparece como o 25º mais rico do Brasil

O terceiro cearense com o maior patrimônio é Amarilio Proença de Macedo, da J. Macedo, acumulando R$ 3,98 bilhões.

CONFIRA A LISTA DOS MAIS RICOS DO CEARÁ EM 2023

Mário Araripe e família

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 22º

Fortuna: R$ 15,93 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 69

Legenda: Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos Foto: Ismael Soares

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 25º

Fortuna: R$ 13,77 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 78

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida Foto: Divulgação

Amarílio Proença de Macêdo e família

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 92º

Fortuna: R$ 3,98 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

Idade: 79

Legenda: Amarílio Proença de Macêdo, do grupo J. Macêdo Foto: Divulgação

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e família

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 102º

Fortuna: R$ 3,48 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 65

Oto de Sá Cavalcante

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 109º

Fortuna: R$ 3,44 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 76

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 139º

Fortuna: R$ 2,51 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 78

Jorge Fontoura de Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 144º

Fortuna: R$ 2,48 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 51

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 147º

Fortuna: R$ 2,44 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 53

José Roberto Nogueira e família

Posição no Ceará: 9º

Posição no Brasil: 211º

Fortuna: R$ 1,47 bilhões

Fonte da fortuna: Brisanet

Idade: 60

